Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Именование водоёмов

В данный момент сотрудники Яндекса руководствуются в именовании водоёмов (прудов, озёр и т. п.) Реестром зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов.

Оказалось, что в этом Реестре отсутствуют названия почти всех прудов и озёр в моем районе, на основании чего сотрудники сейчас удаляют названия.
Почему названия отсутствуют в Реестре неизвестно, вероятно, это косяк ответственных сотрудников местной администрации, но в итоге это может привести к исчезновению почти всех названий, многие из них существуют десятилетиями, используются в официальных документах, СМИ и, конечно, в обычном общении.

Предлагаю разрешить именование подобных водоёмов «неофициальными» названиями (т.е. отсутствующими в Реестре), при их использовании в документах, СМИ и неформальном общении.

4 комментария
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Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 13:32
Да, вероятно нам стоит обсудить возможность смягчения норм именований водоемов. Посмотрим, что можно сделать :)
Спасибо за обращение
Alexxegorov
сегодня, 13:52
Fleget,
где в правилах эта жесткая норма, что нельзя именовать водоём названием, которого нет в Реестре географических названий объектов?
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 13:33
Но прямо сейчас, оставляем все по правилам.
GT
сегодня, 13:56
уу нас уже давно использовались название улицы, которого никогда не существовало (улица-ловушка), а узаконили его только сейчас. а тут какие-то озера