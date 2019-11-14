Именование водоёмов

В данный момент сотрудники Яндекса руководствуются в именовании водоёмов (прудов, озёр и т. п.) Реестром зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов.

Оказалось, что в этом Реестре отсутствуют названия почти всех прудов и озёр в моем районе, на основании чего сотрудники сейчас удаляют названия.

Почему названия отсутствуют в Реестре неизвестно, вероятно, это косяк ответственных сотрудников местной администрации, но в итоге это может привести к исчезновению почти всех названий, многие из них существуют десятилетиями, используются в официальных документах, СМИ и, конечно, в обычном общении.

Предлагаю разрешить именование подобных водоёмов «неофициальными» названиями (т.е. отсутствующими в Реестре), при их использовании в документах, СМИ и неформальном общении.