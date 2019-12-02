Именования объектов слоя "Места" типа "Дворовая и парковая инфраструктура" (вопрос, обращение)

Всем привет!

Я столкнулся с такой проблемой. Сейчас во многих городах и сёлах начали появляться особые виды мусорных площадок с раздельным сбором мусора. Я всегда считал, что именование мусорных площадок таким образом правилам не противоречит, да и модераторы два месяца это не откатывали, однако один из сотрудников буквально 4 дня назад с моей подобной правкой была не согласна и удалила название! Её комментарий гласил:

Здравствуйте.

Официальное название — задаётся обязательно для всех объектов (кроме объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура»).

Но это лишь малая доля того правила!

Официальное название — задаётся обязательно для всех объектов (кроме объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура»); указывается:

Только собственное название объекта, если оно грамматически не связано с типом и рубрика однозначно определяет назначение организации (места), и при этом тип места не содержит дополнительных уточнений (например, «ресторан индийской кухни»). В таких случаях также желательно указывать название типа «синоним, историческое», где задавать сочетание [тип + собственное название объекта]. См. примеры 1, 12.

Собственное название, номер (при его наличии) и тип объекта, если собственное название грамматически связано с типом объекта (в том числе названия номерных объектов), или тип объекта не полностью совпадает с рубрикой. См. примеры 2, 3, 4.

Для объектов всех типов, кроме «Дворовая и парковая инфраструктура», — только тип объекта, если у объекта нет собственного названия. См. примеры в приложении Названия мест и организаций (стандартные названия объектов при отсутствии собственного названия, в зависимости от рубрики).

Для объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура» без собственного названия, официальное название задаётся только в том случае, если оно уточняет назначение объекта. Например, Волейбольная площадка, Баскетбольная площадка. Если уточнить назначение таких объектов с помощью названия невозможно, официальное название для них не задаётся. Например, нельзя задавать официальное название объекта, как Спортплощадка, Детская площадка, Мусорная площадка.

В официальных названиях организаций категории «Финансы» допустимо указывать отделения, филиалы, операционные кассы (с номерами и без) и другие данные, уточняющие тип объекта, если они не совпадают с рубрикой. Собственное название объекта всегда пишется в начале официального названия, уточняющая информация дописывается через запятую. См. примеры 7, 8, 9.

Да, это правило можно понять и так, как поняла его она, но даже если она права, разрешите, пожалуйста, именовать тогда подобные объекты, ведь иногда это очень удобно! Ищешь мусорку, а тебе предлагают ещё и Контейнеры для раздельного сбора мусора, трактующиеся спецслужбами как более экологически правильная система!

Спасибо за внимание к посту!