Именования объектов слоя "Места" типа "Дворовая и парковая инфраструктура" (вопрос, обращение)

Всем привет!
Я столкнулся с такой проблемой. Сейчас во многих городах и сёлах начали появляться особые виды мусорных площадок с раздельным сбором мусора. Я всегда считал, что именование мусорных площадок таким образом правилам не противоречит, да и модераторы два месяца это не откатывали, однако один из сотрудников буквально 4 дня назад с моей подобной правкой была не согласна и удалила название! Её комментарий гласил:
Здравствуйте.
Официальное название — задаётся обязательно для всех объектов (кроме объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура»).
Но это лишь малая доля того правила!
Официальное название — задаётся обязательно для всех объектов (кроме объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура»); указывается:
- Только собственное название объекта, если оно грамматически не связано с типом и рубрика однозначно определяет назначение организации (места), и при этом тип места не содержит дополнительных уточнений (например, «ресторан индийской кухни»).
В таких случаях также желательно указывать название типа «синоним, историческое», где задавать сочетание [тип + собственное название объекта].
См. примеры 1, 12.
- Собственное название, номер (при его наличии) и тип объекта, если собственное название грамматически связано с типом объекта (в том числе названия номерных объектов), или тип объекта не полностью совпадает с рубрикой.
См. примеры 2, 3, 4.
- Для объектов всех типов, кроме «Дворовая и парковая инфраструктура», — только тип объекта, если у объекта нет собственного названия.
См. примеры в приложении Названия мест и организаций (стандартные названия объектов при отсутствии собственного названия, в зависимости от рубрики).
Для объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура» без собственного названия, официальное название задаётся только в том случае, если оно уточняет назначение объекта. Например, Волейбольная площадка, Баскетбольная площадка. Если уточнить назначение таких объектов с помощью названия невозможно, официальное название для них не задаётся. Например, нельзя задавать официальное название объекта, как Спортплощадка, Детская площадка, Мусорная площадка.
В официальных названиях организаций категории «Финансы» допустимо указывать отделения, филиалы, операционные кассы (с номерами и без) и другие данные, уточняющие тип объекта, если они не совпадают с рубрикой. Собственное название объекта всегда пишется в начале официального названия, уточняющая информация дописывается через запятую.
См. примеры 7, 8, 9.
Да, это правило можно понять и так, как поняла его она, но даже если она права, разрешите, пожалуйста, именовать тогда подобные объекты, ведь иногда это очень удобно! Ищешь мусорку, а тебе предлагают ещё и Контейнеры для раздельного сбора мусора, трактующиеся спецслужбами как более экологически правильная система!
Спасибо за внимание к посту!