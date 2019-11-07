Рассылки от Народной карты

Привет!

Мы решили еще немного расширить ваши возможности в управлении подписками. Теперь можно по отдельности настроить уведомления об опубликованных правках и уведомления о новостях сервиса.

Первый тип писем вам должен быть уже хорошо знаком — там вам приходят уведомления о том, сколько ваших правок было опубликовано. Во втором мы будем информировать вас о важных событиях на Народной карте, например о грядущих совредах или планируемых встречах.

По умолчанию галочка «Получать письма о новостях сервиса» не стоит. Чтобы включить уведомления, зайдите в настройки профиля НЯК, там же, кстати, можно обновить адрес почты для получения писем, заменив его на более актуальный.

В ближайшее время на самом сервисе все народные картографы, которые не поставили галочку, получат разовое уведомление о новой возможности.

Надеемся, что нововведение будет для вас полезным.