Информация для рисующих схемы помещений

Всем привет!

Небольшие новости для тех, кто рисует схемы помещений на Народной карте.

1. У нас будет небольшой перерыв на новогодние праздники и «вокруг» — с 23 декабря и до середины января не будут создаваться новые объекты-схемы по заявкам. Сами заявки можно подавать в обычном режиме, но обработать мы их сможем только во второй половине января.

2. Мы берем также небольшую паузу в обработке заявок на рисование схем вокзалов. По результатам публикации первых схем вокзалов на Яндекс.Картах и их использования возникли определенные вопросы по разметке специфичных для транспортных объектов особенностей. После того как мы решим их, и по результатам уточним правила разметки схем вокзалов, обработка таких заявок также будет продолжена.

3. В последнее время мы получали от рисующих схемы народных картографов запросы формата «удалите пожалуйста, все объекты / все помещения на уровне — я все перерисую более аккуратно». К сожалению, после публикации схем их корректировку в таком формате мы проводить не можем, поскольку есть вероятность потерять на какое-то время данные на схемах в Яндекс.Картах. Поэтому если вы хотите скорректировать данные, делать это нужно постепенно, редактируя существующие объекты.