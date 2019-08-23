История одного картографа: a-demon41

Привет, друзья!

Сегодняшняя история пришла к нам с Камчатского полуострова, из города Петропавловска-Камчатского. Город располагается на берегу Тихого океана, примерно в 20 километрах от него высятся заснеженные вершины двух действующих вулканов — Корякской и Авачинской сопок. Здесь и живет наш герой — народный картограф a-demon41.







Он стал первым локальным модератором Петропавловска-Камчатского в начале 2018 года и постепенно расширил зону до 8 из 11 субъектов Дальневосточного округа. Алексей, так зовут народного картографа, также провел множество съемок в приложении за прошедший год, благодаря чему город получил актуальные снимки многих улиц. В обычной жизни Алексей работает, увлекается фотосъемкой и любит ходить в походы, поэтому он рассказал нам еще и о том, куда следует отправиться тем, кто однажды захочет посетить Камчатский край.







Расскажи немного о себе. Откуда ты, чем занимаешься?

Всем привет! Меня зовут Алексей, я из Петропавловска-Камчатского, родился и живу здесь. Мне 25 лет, работаю. В свободное от работы время я гуляю, катаюсь на велосипеде, отдыхаю на природе и, конечно, редактирую Народную карту Яндекса😊

Как узнал о Народной карте?

Случайно, это было шесть лет назад. Тогда в моем городе была только одна карта — PetroView, но она была только в виде программы на компьютер, и география охвата была — всего один город, 2ГИСа тоже по тем временам не было в моих краях. Но ситуация однажды изменилась, зашел я на Яндекс.Карты и увидел, что мой город неплохо отрисован, но в маршрутах, адресах, названиях были ошибки. Я стал отправлять запросы в техническую поддержку для исправления ситуации и случайно наткнулся на ссылку редактора карт, после начал редактировать карту Камчатского края, а там и расширять географию рисования на Народной карте.

И вот пролетело шесть лет… Можешь выделить какие-то основные, важные моменты за этот период?

Да, это получение огромного опыта в рисовании географических объектов на карте, изучение неизвестной мне местности, получение модераторских прав на Народной карте, отрисовка отдаленных населенных пунктов и, конечно же, знакомство с новыми людьми из других регионов.

Скажи, много ли рисуют в Камчатском крае? Есть ли там какие-то точки активности, помимо столицы?

К сожалению, в Камчатском крае немного рисуют, основная активность рисования — в Петропавловске-Камчатском, Елизове и ближайших к ним населенных пунктах. Хотелось бы, чтобы народных картографов было побольше.

Как бы ты оценил состав рисующих там: приходят ли местные? Или в основном рисуют «залетные» народные картографы?

Местных рисующих мало. Приходят, вносят пару изменений: добавят подъезд, организацию или частный дом — и на этом все. Чаще приходят народные картографы из других регионов.

Кстати, получается, ты единственный в городе локальный народный модератор? Имеется в виду, что и живешь тут, и модерируешь. Можно к тебе обратиться, чтобы проверить какой-то объект на местности?)

В Камчатском крае — действительно единственный локальный народный модератор. С сотрудниками уже давно общаемся, чтобы проверить какой-то объект, я либо самостоятельно проверяю и добавляю комментарий к объекту, либо помогаю сотруднику найти источник информации. Хочу также отметить сотрудников smaria-sova, DoraIV — очень классные, толковые картографы, всегда помогут, подскажут, если что-то непонятно.

Сейчас ты модерируешь почти весь Дальневосточный ФО. Без Республики Саха, Бурятии и Забайкальского края. Можно ли сказать, что ты планомерно расширяешь территорию модерации до округа?

Да, хотел бы расширить территорию модерации до ДВФО, но это, наверное, будет ближе к Новому году. Больше планов на расширение границ модерации пока нет :)

Есть ли какие-то особенности у этих территорий? Наверное, из-за изобилия дикой природы больше приходится модерировать природные объекты?)

Да, Дальний Восток мало заселен, чаще всего при модерации встречается создание и редактирование водоемов, рек, лесных массивов и островов. Природа в этих краях очень красивая.

Лагерь у подножия Авачинского и Корякского вулканов

У тебя есть ачивка за рисование 3D-объектов. Что это за объект или объекты?

Да, получил в прошлом году. Решил попробовать и создал несколько 3D-моделей. Их все можно увидеть на Яндекс.Картах: один из двух существующих надземных пешеходных переходов в городе (второй был построен недавно), Поклонный крест в честь 300-летия православия на Камчатке, Стела 70-летию Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке.



Сейчас работаю над созданием более сложной 3D-модели — она показана на фото ниже: это новый дворец бракосочетания, выполненный в виде короны.





Еще ты ведешь съемку в приложении. Расскажи, что уже удалось поснимать? И можешь ли дать какой-то совет начинающим пользователям?

Снимать стараюсь всегда, даже пробовал на велосипеде: закреплял держатель для телефона на руле и снимал улицы, совмещал два полезных дела. За год уже отснял большинство улиц города, также в этом году получилось заснять единственную дорогу от Петропавловска-Камчатского до поселка Ключи, где даже нет панорам, зато теперь есть свежие снимки, по ним уже были сформированы предположения о неточностях и внесены правки.



Кстати, еще появился квадрокоптер. Теперь делаю съемку местности, что тоже очень помогает при проверке правок, особенно если спутниковый снимок прошлогодний. Вот тут снимок с квадракоптера в комментарии.



Начинающим пользователям приложения совет: снимайте всегда, даже если вы уже час, день или неделю назад отсняли улицу, по которой проехали. Знаки, организации, разметка — все постоянно меняется, и чем свежее снимок, тем актуальнее становится карта.

Вид со смотровой площадки на сопку Мишенная

Мы слышали, что ты любишь ходить в походы. Расскажи, где уже удалось побывать?

Побывал на вершинах Авачинского, Козельского, Горелого вулканов. Поднялся на Камчатский камень, расположенный на одной из сопок в городе, встречал рассвет на берегу Тихого океана.

Кратер Авачинского вулкана





Какие средства для навигации используешь во время таких походов?



Перед походом стараюсь прогрузить схему и спутниковый снимок на картах, чтобы лучше ориентироваться на местности, в случае если не знаешь, куда дальше идти или ехать.

Пользуюсь в основном Яндекс.Картами, но иногда приходится открывать и другие геосервисы. В основном, из-за спутникового снимка: в каких-то местах тропинки или лесные дороги видно лучше. Геосервисы дополняют друг друга, у одного снимок лучше, у другого — схема или какие-то ориентиры.

Случалось ли тебе в пути находить новые тропы или какие-то другие объекты? Отмечал что-нибудь из найденного на Народной карте?

Да, во время походов были открыты новые дороги, тропинки, места. Соответственно, все было отмечено на Яндекс.Картах, и сейчас пользователи смогут построить свой туристический маршрут. Например, на карте отмечен самый короткий и легкий маршрут до лагеря перед Авачинской сопкой.

А что-то необычное происходило в пути? Диких зверей приходилось встречать?

Попадал на вулкане в пургу. На вершине выше облаков светит солнце, спускаешься в облако — дует сильный ветер, идет снег с дождем, ниже облака на турбазе — светит солнышко, тишина, красота. У подножия вулкана можно встретить евражек — камчатских сусликов, они почти ручные, их можно кормить с руки.







Куда бы ты посоветовал отправиться гостям края?

На Камчатке большое разнообразие туристических маршрутов. Гостям края порекомендовал бы посетить Халактырский пляж, встретить рассвет на берегу Тихого океана с черным вулканическим песком недалеко от Петропавловска-Камчатского, подняться на Авачинский вулкан, прокатиться с ветерком на катере по Авачинской бухте. Есть и отдаленные маршруты, сплавы по горным рекам, восхождения на вулкан Плоский Толбачик и самый высокий вулкан Евразии — Ключевскую сопку. Ну и самое главное —посетить Долину гейзеров.





Вид на Авачинскую бухту

Удивительно, сколько разных людей объединяет карта, и замечательно то, что во многом благодаря ей мы можем быть на связи с кем-то, кто находится дальше на несколько десятков тысяч километров и часовых поясов. Мы желаем Алексею новых путешествий, и чтобы на территории Камчатского края становилось больше местных народных картографов. Отдельно хотим поблагодарить его за визуальное сопровождение этого поста.



Напоминаем, что свою историю можно рассказать, написав нам на почту ymaps@yandex.ru. Ждем ваших писем!