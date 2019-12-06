История одного картографа: goddville

Привет, друзья!

Продолжая серию знакомств с народными картографами, хотим представить вам картографа goddville из Тверской области. Он редактирует карту местности, которую хорошо знает, — это Конаковский район, а также карту Москвы (где живет теперь). Алексей уже больше года на проекте и стал модератором слоя растительности, что не случайно, так как место, откуда он родом, окружено лесами национального парка.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Меня зовут Алексей, я являюсь модератором слоя Растительность в Конаковском районе Тверской области (это там, где находится легендарный национальный парк «Завидово»), хоть и живу в Москве, но об этом чуть позже.

Мне 21 год, я студент-юрист и, соответственно, с картографией до этого в своей жизни не сталкивался. С Народной картой я познакомился совершенно случайно. Так как я очень люблю походы и вылазки на природу, прежде чем отправиться куда-либо, я изучал местность на карте. В один момент я увидел неточность, а именно дорогу там, где ее нет. Мне стало интересно, кто же делает эти карты — робот или человек? И спустя непродолжительное время я наткнулся на НЯК.

Я начал свой путь народного картографа с местности, которую лучше всего знаю — Завидово, так как вырос и провел все свое детство там и знал буквально каждую тропинку.



Меня сразу же увлекло редактирование. Да так увлекло, что за первый год я сделал 5 тысяч правок. Постепенно вникая во всю «кухню» и освоившись, я получил права модератора на свой любимый слой растительности, так как почти всю Тверскую область занимает лес. Я и сам люблю бывать в лесу. На этом, правда, останавливаться не собираюсь и думаю получить модераторские права на дороги и здания.

Не хочу говорить пафосные вещи, но Народная карта дала мне очень многое. Например, я больше узнал об истории родного края, потому что для рисования мне нужно было частенько заглядывать в старые карты. Я узнал, как работает известная российская компания изнутри и обрел еще одно интересное хобби — картография.

За время, проведенное на Народной карте, я повстречал множество хороших людей. Практически все сотрудники помогали мне в трудных вопросах, терпеливо исправляли мои начальные ошибки. Особенно хочу поблагодарить модератора WOG69, который на всем протяжении помогал мне и давал нужные советы.

И напоследок, так как скоро Новый год, хочу пожелать всем картографам новогоднего настроения, удачи в жизни и картографии и крепкого здоровья! Рок-н-рол!



Благодарим Алексея за то, что смело рассказал о себе, и желаем ему найти единомышленников в своем родном регионе! А мы ждем от вас новых историй и заявок :)