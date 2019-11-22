История одного картографа: MaXsus.sl

Привет, друзья!

Сегодняшняя история пришла из Курской области от народного картографа и старого друга Народной карты — MaXsus.sl. Максим уже восемь лет на проекте и за это время не раз был победителем в разных номинациях Премии НЯК. Только в этом году он трижды становился модератором месяца за полную модерацию в своем регионе. Но вот что особенно выделяет его среди остальных — начиная с момента запуска нового интерфейса, а именно с апреля 2015 года, MaXsus.sl сделал 81% всех пользовательских правок в слое зданий в Курской области! А это ни много ни мало 218 тысяч. Домики — далеко не единственный слой, в котором рисует Максим, и карта его родной области сильно изменилась благодаря его непосредственному участию. Народный картограф в 2015 году начал свой собственный проект под кодовым названием «Самред», который завершился спустя 4 года. О проекте и некоторых фактах из биографии Максима читайте в его интервью.

Расскажи по традиции о себе



Меня зовут Славков Максим. Сейчас я проживаю в городе Щигры Курской области, переехал сюда почти 5 лет назад из-за работы, которая мне очень нравится. Я столяр в православном братстве и люблю работать руками, превращаю обычные доски в изделия высочайшего качества. Помимо этого, в свободное время дома, кроме картирования, занимаюсь вышивкой крестом, делаю разные поделки из дерева.

Помнишь ли ты свои первые шаги?

Первые шаги? Да, в 2011 году НЯК не могла похвастаться большим количеством хороших снимков, и Курск напоминал размытую серо-зеленую кашу, где в лучшем случае можно было найти многоподъездные дома. Именно с них началась моя «архитекторская» карьера :)



Ну, а узнал весьма просто: наткнулся на рекламу в браузере, там был видеоролик, где наглядно показывали, что можно обвести контур здания, и оно через какое-то время появится на карте.

Связан ли ты как-то с картографией, помимо участия в проекте Народная карта?

Нет, не связан. Но черчение в школе очень любил.

Твоя основная зона рисования — это родная область, и рисуешь ты уже восемь лет. Легко ли удается находить какие-то новые интересы для себя?

Курская область — не единственная, но основная. Еще есть маленький поселок Кожва в Республике Коми — это место, где я родился.

Интересов полно: хочешь дороги, хочешь растительность, только в одном слоем сейчас проблема — зданий почти не осталось. Можно только двигать их по снимку да кое-где подправлять геометрию…

Считаешь ли ты, что правки, сделанные «у себя», ценнее, чем где-либо еще?

Нет. Я участвую также в совредах (редко, в силу разных обстоятельств) или могу порисовать где-то еще, кроме моей области. Но главное, я убежден, что не надо усложнять жизнь модератору региона при рисовании — в сложных моментах лучше обговорить и потом рисовать, чем нарисовать и потом спорить.

Есть ли у тебя достижения в рамках проекта, которыми ты особенно гордишься? Например, населенные пункты, нарисованные «с нуля».

О конкретном населенном пункте сказать не могу, но за 8 лет практически вся область была нарисована мной и людьми, рисующими в разных районах. К примеру, появляется человек в Суджанском районе. Мы вместе отрисовываем его, через какое-то время рисуем в другом — и так район за районом.

Расскажи о Самреде*

Самред, или, как я его называю, проект «Домики», длился 4 года. 3 октября 2015-го я начал целенаправленно рисовать здания в области и закончил 2 октября 2019 года. По моим ощущениям, нарисовано 90—95% зданий по отношению к спутниковому снимку, к ненарисованным я отношу здания, назначения которых я не знаю. Сараи на частной территории я не рисовал, иначе это бы еще не скоро закончилось.

Курская область — это примерно 30 000 км² и примерно 2 724 населенных пункта. За 4 года мной было сделано там 246 000 правок, из них 88% — в слое зданий.

* самред — самостоятельное редактирование



Есть ли любимые слои объектов?

Вы не поверите, но это не домики, это — железнодорожные пути.

Поддерживаешь ли ты связь с другими народными картографами? Если «да», то в каких ситуациях?

Вообще в области рисует довольно мало картографов на постоянной основе — может быть четыре-шесть. Еще несколько рисует с некой периодичностью: 1—3 дня раз в 3—4 месяца. Я всегда рад видеть правки знакомых и частенько пишу им приветствия.

Есть ли на проекте другие народные картографы или сотрудники, которые помогали тебе делать первые шаги или помогают сейчас?

Чаще всего я общаюсь с модератором Дядя Юра — как-никак это мой наставник, именно он учил меня рисовать объекты. Когда были региональные клубы, мы даже проводили две встречи местных картографов, правда, на них приходили только мы вдвоем:-) Возможно, сейчас на подобной встрече собралось бы больше картографов.

Что тебя больше всего увлекает на проекте и что важного ты находишь в нем для себя?

Я могу найти то, что мне нужно, но, если нечего порисовать, в следующий раз точно смогу найти. Пока я рисовал домики, несколько раз появлялись пользователи, которые имели цель добавить адреса в конкретной местности. Так как домики уже есть, помогая другим, мы помогаем себе.



Ты участвовал если не во всех, то почти во всех офлайн-встречах в Москве J Расскажи, чем они для тебя лично ценны? И еще, как сильно, по-твоему, изменился формат этих встреч?

Да, я стараюсь ездить на них каждый раз, как минимум — это смена обстановки. Еще можно повидаться с уже полюбившейся командой проекта, посмотреть на их эмоции при вручении подарков, так как я езжу не с пустыми руками. Общение с разными людьми. В общем, я езжу за хорошими эмоциями. А в последнее время не один, а с супругой.

Формат встреч изменился очень сильно — с сугубо официального на приятельски-домашний. И это хорошо!

Твой совет начинающему картографу

Хотите рисовать — рисуйте! Главное, чтобы это было в рамках Правил. И мой совет — найти наставника из местных модераторов и обговаривать моменты до появления критических ситуаций.

Необычный факт: дата регистрации Максима выглядит, как 6 единиц (11.11.11). Мы не суеверны, но этот день стал особенным для Народной карты, потому что на ней появился человек, внесший существенный вклад в карту Курской области и нашу офлайн-жизнь. Максим никогда не приходит на встречи без подарка — в Яндексе есть уже целая коллекция его изобретений! Среди них настольная игра для картографов и собака по кличке Собоняка, которая к тому же еще и настольная лампа. Некоторые члены команды даже шутят, что пора открывать музей имени Максима :) Желаем ему свежих идей для новых изобретений, и того, чтобы единомышленников в Курской области становилось больше, чтобы можно было собираться на региональных встречах большой компанией.