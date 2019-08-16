История одного картографа: Te*mik

Привет, друзья!

Продолжаем знакомить вас с представителями Народной карты и сегодня хотим рассказать историю одного из «долгожителей». Артем, или Te*mik, как он более знаком остальным по своему нику, НЯК знает почти что с ее рождения. Он помнит, как выглядели на карте первые совреды (и сам становился их организатором), и какой пустынной в сравнении с сегодняшним днем казалась карта района, в котором он живет. Артем следит за несколькими районами Москвы и Одинцовским городским округом уже много лет, поддерживая актуальность данных, является постоянным участником московских встреч, обсуждений в Клубе и настоящим другом Народной карты. Читайте его интервью и знакомьтесь ближе.

Традиционно — расскажи о себе. Из какого ты города? Сколько тебе лет? Чем занимаешься и увлекаешься?

Я Артем из Москвы, мне 22 года. Основное мое занятие сейчас — постигать науку по производству электронных устройств. С сентября пойду в магистратуру и параллельно буду применять теоретические знания на практике.

Интересы у меня, как ни странно, смежные с веб-картографией. В частности, очень пристально слежу за изменениями в городе во всех их проявлениях. Люблю открывать для себя новые места.

Представь, сильно бы изменилась твоя жизнь без Народной карты? Чем бы ты занимался тогда?

Не знаю, насколько этот ответ «политкорректен», но, скорее всего, я бы начал рисовать в другом краудсорсинговом картографическом проекте. У меня, как, наверное, и у большинства активных народных картографов, всегда был интерес к картам, атласам и схемам. Фишка с коллективным редактированием не только удовлетворяет этот интерес, но и обеспечивает приятное «медитирующее» времяпрепровождение. Плюс приносит пользу тем, кто потом будет пользоваться хорошими картами, конечно. В общем, для меня Народная карта появилась в нужное время в нужном месте :)

Ты зарегистрировался на Народной карте почти в момент появления проекта (если быть точнее, на 5 дней позже). Помнишь этот момент? Что нарисовал в первую очередь?

И правда, помню. На Яндекс.Картах слева под баннером с рекламой была ссылка с карандашиком. Я перешел, зазумил к своему району (там почти ничего не было) и осторожненько начал рисовать внутриквартальные проезды. Было очень стремно, когда дорога важного значения стала пунктирной* из-за моих действий. Тогда мне не очень хотелось вмешиваться в то, что уже было сделано до меня.

* — в старой НЯК объекты имели статус подтвержденных и неподтвержденных (недавно отредактированные или созданные). Неподтвержденные отрисовывались пунктиром.

Как выглядела карта той местности, где ты живешь, когда НЯК только появилась? И как выглядит сейчас?

В середине апреля 2010 года обычный спальный район Москвы на НЯК имел основные транзитные дороги, пару самых заметных и простых по геометрии зданий и лесопарк. Сейчас он содержит все последние достижения разработчиков Народной карты: точки интереса, интегрированные со Справочником, подъезды, внутриквартальные проезды и проходы.

Какие виды деятельности на карте за все время ты считаешь наиболее важными?

Когда функционировал Я.Ру, на старой Народной карте были региональные клубы. Я был админом московского клубика и с удовольствием занимался его развитием. Уже нет клуба, нет Я.ру, сильно изменилась Народная карта (с ума сойти, как время беспощадно в интернете), зато до наших дней дошел формат совместных редактирований. Первые совреды (как и само это сокращение) появились именно в московском клубе.

Как сильно изменились твои увлечения на карте? Что нравилось больше делать раньше? Какие правки вносишь обычно на карте сейчас?

Раньше мне очень нравилось закрывать белые пятна тех мест, где я сам бываю. Там Народная карта была круче остальных карт. Даже за 80 км от Москвы почти у всех картографических сервисов дачные поселки отмечались только основными проездами (это в лучшем случае), а на НЯК даже домики с адресами и проселочными дорогами были. Сейчас в Москве и Подмосковье белых пятен не осталось, у всех сервисов примерно одинаковое качество, и такого удовольствия больше не получить. Поэтому на Народной сейчас занимаюсь в основном актуализацией.

Что лучше, рисовать или модерировать?

Мне больше нравится рисовать, так нагляднее виден результат. Хотя все профессии нужны, все профессии важны.

Твои зоны модерации довольно стабильны — это Одинцовский район и несколько округов Москвы. Это те зоны, которые ты лучше всего знаешь? Не хотелось никогда взять какую-нибудь условную Антарктиду? :)

Да, я здесь обитаю и, так сказать, радею за свои места. Причина пересекается с ответом на предыдущий вопрос. Мне приятно видеть результат своей работы, а тут как раз регулярно пользуешься плодами своего труда в бытовых задачах.

Было бы больше свободного времени, можно и Антарктиду взять, однако я не успеваю окучить то, что уже имею. Хотя, с другой стороны, там не должно быть много задач :)

Ты также участвовал в большей части московских встреч народных картографов, был на прогулках с Блокнотом. Расскажи, что запомнилось больше всего из офлайн-мероприятий или активностей на них? Что интересного находишь в таких встречах сейчас, когда посещаешь их уже больше 5 лет.

Последние несколько лет встречи вообще очень классные: с квестами, прогулками по Москве-реке и т. д. Но скажу честно, что именно на всех встречах мне никогда особо не нравилось. Это блок вопросов-ответов, касающихся случаев рисования на карте. Времени забирает много, а эффективнее обсуждать в клубе: тут ссылку прикрепить можно на объект как минимум.

А каждый раз хожу ради мерча и печенек, разумеется. Шучу. :) Каждый год (скорее, каждые полгода) всегда появляется что-то новое на сервисе и около сервиса. Хочется обсудить эти изменения с кем уже давно знаком и с кем появляется возможность познакомиться. Да и просто отлично провести время. Как мне кажется, это не самый плохой досуг.

Много ли новичков появляется в твоих краях модерации? Приходится кому-то объяснять правила «с нуля»?

На то они и новички, чтобы им объяснять правила с нуля. :) В Москве и области регулярно появляются новые пользователи, из них много кто решает какую-то свою утилитарную задачу: исправить какую-то ошибку, внести новую организацию, добавить проезд. На паре-тройке правок активность заканчивается. Но те, кто заходит из любопытства, как правило, остаются на сервисе. С такими получается хороший конструктивный диалог.

Много ли приходится общаться с другими народными картографами — в процессе модерации или просто пересекаясь в одних зонах на карте? В чем обычно это общение состоит? Обучение начинающих или какие-то другие форматы?

Все достаточно просто. Если правка сомнительная или ошибочная, то пишу. А дальше — как пойдет: кто-то игнорирует, с кем-то дальше общаемся.

Какой ты видишь будущую Народную карту, зная старую и настоящую? Условно через 10 лет. Фантазии приветствуются :)

Кстати, интересный вопрос. Ну что ж, пофантазируем. :) Несмотря на то что 10 лет — довольно большой срок в интернете, карты, в сущности, остались теми же. Бумажные 2D схемы с аналоговым справочником, но только компактные, с быстрым поиском, прокладкой маршрутов и пробками. Я не буду рассматривать Народную карту в отрыве от Я.Карт, теперь нужно смотреть глобальнее и следить, что вообще будет в тренде, какие потребности будут у пользователей.

Основной вектор состоит в том, что простой карты улиц мало. Нужно не только найти дом, но и найти конкретный магазин в торговом центре или офис в деловом центре. Поэтому мы меньше будем диванными картографами и больше будем путешествовать с развитым мобильным приложением. Оно поможет в режиме дополненной реальности наносить карты помещений.

К 2029-му, боюсь, белых мест на карте совсем не останется. Этому очень поможет дальнейшая автоматизация. Наверное, через пару-тройку лет Домовой и его кибер-собратья начнут различать объекты на карте не хуже нас. Вряд ли получится отдать им «вожжи правления» карты полностью, но помогать наносить контуры зеленки или гидрографии в полуавтоматическом режиме… Почему нет? Это очень ускорит оцифровку снимков.

Дальше — сейчас активно развиваются беспилотные автомобили. Им для работы нужны HD-карты. Данные собирать они могут при помощи датчиков, но с оцифровкой все равно понадобится помощь человека. Скорее даже многих людей :) Может быть, конечно, не с нуля рисовать карты, но поддерживать данные в актуальном состоянии получится.

Раньше казалось, что карту рисовать будем бесконечно: Земля огромная, мест для оцифровки куча. Но, конечно, это не так. В местах, где карта набрала уже достаточную плотность, рисовать с нуля нечего, остается только актуализировать. Следовательно, роль обратной связи от пользователей будет еще важнее. Хотя… Это уже сейчас важный инструмент картографов в больших городах, так что не забывайте заглядывать в «Ошибки» :)