Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

История одного картографа: Яўген Кіцікаў

Привет, друзья!

Сегодня мы расскажем вам о картографе, рисующем под ником Яўген Кіцікаў в Беларуси. С сентября прошлого года он сделал более пятидесяти тысяч правок, почти половина из которых пришлась на последний месяц.  Мы решили познакомиться с картографом и предложили рассказать свою историю. К счастью, Евгений — так зовут героя — дал согласие, и теперь вы тоже можете узнать о его личном пути на Народной карте.

Родился, живу и учусь в столице Беларуси, городе-герое Минске.

Летом 2018 года, путешествуя на велосипеде по району, приехал в тупик по несуществующей, но нарисованной на одном из картографических проектов лесной дороге. Тогда решил исправить ошибку и попал на НЯК, затем прорисовал постройки на дачном участке, потом садовое товарищество, соседние деревни и так не остановился на пройденном.

С детства увлекался различными картами (особенно картами и схемами общественного транспорта), постоянно следил за актуальностью информации и покупал новые, собрав целую коллекцию карт начиная с 2006 года.

В интерфейсе и правилах в основном разбирался самостоятельно, не такой уж он и сложный. Трудно разве что дались нитки транспорта, где было не обойтись без помощи и замечаний от сотрудника Яндекса.

Рисую я по большей части Дзержинский район Минской области и имею цель прорисовать его полностью. Как я уже сказал, летом 2018 года я объездил его основную часть, побывал в очень многих деревнях, поэтому имею немалое представление о них. Сделал немало фотографий, записал графики работы сельских магазинов, билетных касс, которые и перенес на Яндекс.Карты.

Начиная с июля 2018 года со своих двух* аккаунтов я прорисовал с нуля многие деревни, поселки и агрогородки (а это более 150 населенных пунктов) шести из восьми сельсоветов Дзержинского района. Наиболее крупными из этих населенных пунктов являются Негорелое, Станьково, Дягильно, Озеро (Узденского района), а также большие «белые пятна» в частном секторе города Дзержинска и Узды.

* Ранее картограф рисовал из аккаунта kpavel-1974@tut.by, с которого с конца 2017 года было сделано около 40 тысяч правок. К сожалению, пароль к нему был утерян.

деревня Станьково, Дзержинский район, Минская область

При рисовании я концентрируюсь в основном на зданиях и постройках, а также на растительности — они придают карте объемность, заполненность и красочность. Главным, однако, на карте все-таки я считаю дороги, ведь Яндекс.Картами пользуются в основном водители.

Начинающим картографам могу посоветовать разве что внимательно ознакомиться с правилами рисования. Сам, изначально не ознакомившись с ними, при редактировании наломал немало дров.

В будущем надеюсь, будет прорисовано все большее количество городов Беларуси, где кроме зданий, организаций и адресов, будет отображаться движущийся общественный транспорт, в том числе и в Дзержинске.

Особенностью картографического «почерка» Евгения является максимально подробная отрисовка. Места, где он рисовал, детализированы при помощи построек и растительности. Эти подробности повышают ценность карт, так как помогают впоследствии легко сориентироваться на местности. 

агрогородок Нагорелое, Дзержинский район, Минская область

Мы желаем картографу из Минска осуществления его самых смелых замыслов и напоминаем, что нам интересно будет прочитать историю каждого, кто так же неравнодушен к Народной карте. Ждем ваших историй в Клубе или на почте ymaps@yandex.ru.

6 комментариев
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helpnikspb
22 марта, 20:13
Спасибо, интересно. Не совсем согласен с водоёмами (не всегда стоит полагаться на автоматические скругления мелких объектов) и растительностью Евгения (например, здесь - очень спорно), но его стремление к перфекционизму очевидно (я до-о-олго искал, прежде чем нашёл к чему придраться). Очень понравилась его картографическая универсальность и продуктивность - он рисует и подписывает всё, что можно. Не ясно, где он берёт время на это всё. На форумную писанину он время не тратит, насколько я понимаю.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 марта, 12:37
helpnikspb,
правила требуют в общем случае того, чтобы контуры природных объектов смотрелись именно плавно, поэтому перфекционизм обусловлен правилами. Здесь был применен инструмент автоматического скругления углов, поэтому небольшие участки растительности остались за пределами контура.
helpnikspb
25 марта, 13:22
yndx-gilfanova,
я имел в виду другое. Там одна треть территории - пустырь, в лучшем случае - трава. Мне кажется, что площадь внутриквартальной растительности несколько преувеличена (по сравнению с фактической). Хотя результат на карте смотрится красиво.
Arthur Ter-Grigoryan
23 марта, 01:12
Мой потерянный брат-перфекционист))))
13
25 марта, 10:32
Arthur Ter-Grigoryan,
xD
lipsigal
26 марта, 08:12
Побольше бы таких картографов !!! Тогда цена Яндекс Карты повысится.