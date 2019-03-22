История одного картографа: Яўген Кіцікаў

Привет, друзья!

Сегодня мы расскажем вам о картографе, рисующем под ником Яўген Кіцікаў в Беларуси. С сентября прошлого года он сделал более пятидесяти тысяч правок, почти половина из которых пришлась на последний месяц. Мы решили познакомиться с картографом и предложили рассказать свою историю. К счастью, Евгений — так зовут героя — дал согласие, и теперь вы тоже можете узнать о его личном пути на Народной карте.

Родился, живу и учусь в столице Беларуси, городе-герое Минске.

Летом 2018 года, путешествуя на велосипеде по району, приехал в тупик по несуществующей, но нарисованной на одном из картографических проектов лесной дороге. Тогда решил исправить ошибку и попал на НЯК, затем прорисовал постройки на дачном участке, потом садовое товарищество, соседние деревни и так не остановился на пройденном.

С детства увлекался различными картами (особенно картами и схемами общественного транспорта), постоянно следил за актуальностью информации и покупал новые, собрав целую коллекцию карт начиная с 2006 года.

В интерфейсе и правилах в основном разбирался самостоятельно, не такой уж он и сложный. Трудно разве что дались нитки транспорта, где было не обойтись без помощи и замечаний от сотрудника Яндекса.

Рисую я по большей части Дзержинский район Минской области и имею цель прорисовать его полностью. Как я уже сказал, летом 2018 года я объездил его основную часть, побывал в очень многих деревнях, поэтому имею немалое представление о них. Сделал немало фотографий, записал графики работы сельских магазинов, билетных касс, которые и перенес на Яндекс.Карты.

Начиная с июля 2018 года со своих двух* аккаунтов я прорисовал с нуля многие деревни, поселки и агрогородки (а это более 150 населенных пунктов) шести из восьми сельсоветов Дзержинского района. Наиболее крупными из этих населенных пунктов являются Негорелое, Станьково, Дягильно, Озеро (Узденского района), а также большие «белые пятна» в частном секторе города Дзержинска и Узды.

* Ранее картограф рисовал из аккаунта kpavel-1974@tut.by, с которого с конца 2017 года было сделано около 40 тысяч правок. К сожалению, пароль к нему был утерян.

деревня Станьково, Дзержинский район, Минская область

При рисовании я концентрируюсь в основном на зданиях и постройках, а также на растительности — они придают карте объемность, заполненность и красочность. Главным, однако, на карте все-таки я считаю дороги, ведь Яндекс.Картами пользуются в основном водители.

Начинающим картографам могу посоветовать разве что внимательно ознакомиться с правилами рисования. Сам, изначально не ознакомившись с ними, при редактировании наломал немало дров.

В будущем надеюсь, будет прорисовано все большее количество городов Беларуси, где кроме зданий, организаций и адресов, будет отображаться движущийся общественный транспорт, в том числе и в Дзержинске.

Особенностью картографического «почерка» Евгения является максимально подробная отрисовка. Места, где он рисовал, детализированы при помощи построек и растительности. Эти подробности повышают ценность карт, так как помогают впоследствии легко сориентироваться на местности.

агрогородок Нагорелое, Дзержинский район, Минская область

Мы желаем картографу из Минска осуществления его самых смелых замыслов и напоминаем, что нам интересно будет прочитать историю каждого, кто так же неравнодушен к Народной карте. Ждем ваших историй в Клубе или на почте ymaps@yandex.ru.