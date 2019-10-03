История одного сотрудника: mr-frandin

Привет, друзья!

Не так давно мы начали собирать заявки на истории о сотрудниках и народных картографах. И сегодня мы публикуем историю члена команды, о котором вы не раз упоминали в заявках и комментариях. Дину можно встретить на карте под ником mr-frandin. Она почти 3 года назад попала в команду и с тех пор решает картографические задачи: модерирует правки пользователей и следит за качеством снимков местности. Подробнее о задачах Дины, а также о ней самой читайте в ее интервью.

Расскажи немного о себе. Из какого ты города, где училась?

Я из Нижнего Новгорода. Родилась, училась и живу здесь. По образованию я инженер. Училась в обычной школе, потом в Нижегородском архитектурно-строительном университете по специальности «Геоинформационные системы в городском кадастре». Выбрала эту специальность, скорее, случайно. Но я рада, что все-таки связала с этой профессией свою жизнь и работаю сейчас по специальности.

Как-то помогают сейчас знания, полученные в процессе обучения?

Конечно. Мы изучали разные программы, в которых можно картографировать, дешифрование снимков — я это хорошо помню, и как оно мне всё нравилось.

Какие у тебя есть увлечения?

Занимаюсь всем понемногу. Хожу в бассейн, делаю тортики и угощаю своих близких. Люблю гулять и очень люблю читать. Чтение мне нравится больше всего, стараюсь выкраивать для этого минутки.



Есть ли любимый автор или жанр?

Любимого автора нет. Жанр — исторический роман.



А какая книжка была последней прочитанной?

Последняя книга была достаточно необычной для меня. Я увидела ее в магазине и решила узнать, что внутри. Это был Франц Кафка, «Замок» — книга очень впечатлила. Что неожиданно, так как считается, что это достаточно тяжелый автор. Мне понравилось :)

Какие у тебя были любимые предметы в школе?

История мне очень нравилась всегда. И перемены :)

Расскажи, как ты попала в Яндекс?

Можно сказать, что я к этому долго шла, работая в картографии. Еще в институте я устроилась на работу в крупную нижегородскую организацию, в которой мы занимались картографированием. Мы рисовали карты, и это было здорово и интересно, но потом после окончания университета я перешла немного в другую сферу. Там мы занимались постановкой на кадастровый учет дорог, линий электропередач, то есть более техническими вещами. Потом я ушла в декрет и продолжительное время не работала. Чисто случайно нашла подработку, связанную с отрисовкой карт, и так я опять пришла к моему любимому занятию. Потом узнала, что Яндекс набирает сотрудников и быстро помчалась устраиваться на работу моей мечты :)

В каких проектах удалось поучаствовать и каковы твои задачи сейчас?

Я занимаюсь модерацией правок в таких зонах: Крым, Кавказ, Приморский край и Псковская область. Это занимает большую часть моего времени. Но сейчас я еще занимаюсь отдельным проектом — помогаю контролировать качество снимков местности*, которые делают водители во время объездов населенных пунктов по заданиям. Отсматриваю снимки, помогаю другим картографам оценить качество снимков, помогаю формировать обратную связь для водителей по съемке (например, в плане правильной установки оборудования), проверяю корректность отснятых маршрутов.



* Примечание



Снимки местности — это отдельный слой с фотографиями дорог и точечных объектов, который включается в интерфейсе Народный карты при нажатии на иконку с фотоаппаратом в левом нижнем углу экрана. Съемка проводится в приложении Народная карта.

Есть ли какие-то особенности в зонах твоей модерации?

Да, есть сильные особенности в модерации на Кавказе и в Крыму.

На Кавказе пользователи добавляют названия на локальных языках — абхазский, осетинский, в Дагестане встречаются названия на местных диалектах. И есть особенности в административном делении. Например, существуют такие населенные пункты как «кутаны», когда с горных районов людей переселяли на более плодородные и равнинные земли, чтобы они могли вести хозяйство. В Крыму есть особенности рельефа, из-за которых снимки плохо ложатся, а также ведущееся сейчас активное строительство. Когда ищешь информацию, интересно узнавать что-то новое о жизни людей, мне это очень нравится.

Есть ли в твоих зонах народные картографы, которые рисуют постоянно?

Да, есть. Это и пользователи, и народные модераторы, которые следят за территорией: Lidiver, F.C, metr93-111, Rumlin, yarik-stanilov, tonyandjane-f, WOG69, manwithmap, Dr.@lex.

Есть ли у тебя любимчики?



Наверное, есть. Иногда, принимаешь правки и вдруг видишь знакомый ник. И про себя говоришь: «Привет!» Это пользователи, с которыми мы общались, и есть какой-то контакт.

Что ты ценишь в них?

Я очень общительный человек, поэтому общение мне необходимо. И я ценю то же качество в людях. Когда они идут на контакт со мной. Пусть мы совсем немного пообщались, но и это здорово — мне приятно видеть знакомого человека. Но важно при этом, конечно, вести диалог о каком-то деле, а не просто так — правки не примут сами себя :)

Как, по-твоему, помогает другим то, что ты делаешь?

Я помогаю людям в том, чтобы их правки попадали на Яндекс. Карты. Иногда мне кажется, что модераторы и картографы выступают в роли психологов, потому что, например, для меня за правкой всегда стоит человек, поэтому мне всегда очень важно понять, даже если правка ошибочна, что хотел сказать человек, когда вносил ее. Я очень часто стараюсь вывести на диалог, чтобы понять, что именно не так и что хотелось бы изменить. Это, конечно, иногда занимает много времени, но я себя чувствую хорошо от того, что мне удалось понять, что человеку нужно, и мы поговорили. Если поговорили продуктивно и позитивно, то меня это радует :)



Чем тебе больше всего нравится заниматься?

Рисованием. Но редко удается просто порисовать. Даже в отпуске как-то рисовала, потому что соседняя деревня была плохо отрисована. Модерация тоже нравится. Когда это просто модерация, без отвлечения на что-то, то это тоже очень круто.

По какому вопросу ты не сможешь отказать?

Я вообще мало по какому поводу могу сказать «нет», если только это не обзвон с целью вовлечь меня в какую-нибудь клинику или навязать банковскую услугу, тут я категорична — «Спасибо, мне не интересно.» И кладу трубку :) А так, я всегда иду на диалог и всегда готова помочь.

Как ты считаешь, какая у тебя роль в команде?

Я помогаю пользователям донести в правильном виде то, что они хотели бы видеть на Яндекс.Картах.

Опиши себя одним словом

Экстраверт.

Спасибо Дине за искренние ответы! Если вы хотели бы узнать больше об определенном члене команды или народном картографе, то сообщите нам об этом, отправив заявку. Такие заявки помогают нам уговаривать коллег на интервью :)