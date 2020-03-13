История одного сотрудника: yndx-nfilippova

Мы долго не публиковали интервью с членами команды. Все потому, что готовили для вас один большой материал, который должен еще ближе познакомить вас с теми, кто делает карты. Интервью нам согласилась дать Наталья — картограф, которого вы уже возможно встречали под ником yndx-nfilippova на карте. Она уже почти десять лет работает в команде и знает Народную карту «с пеленок». Участвовала во многих проектах, что связаны с Парковками, пеше- и веломаршрутизацией, сообщениями о неточностях и схемами помещений. Также Наталья организует работу других картографов. Мы сделали это интервью максимально подробным и открытым, чтобы каждый смог почерпнуть что-то важное для себя о профессии картографа, поэтому читайте историю до конца :)

Расскажи о себе



Жила в Зеленограде, но сейчас перебралась в Химки (ползу в сторону работы, так сказать). Училась в МИИГАиКе на картфаке.



Почему МИИГАиК?



Это занятная история :) В детстве я хотела быть либо ветеринаром, либо психологом. Два года училась на психолого-педагогических подготовительных курсах. Но родители сказали, мол, это, конечно, хорошо, но давай, ты психологию вторым образованием сделаешь, а профессию лучше — более прикладную. Они не верили в то, что этим можно заработать. Пришлось задаться вопросом: что же мне особо нравится. Походила по ярмаркам вузов, и самый хорошо оформленный презентационный стенд был у геофака МГУ. На стенде была фотография снежного барса, и я подумала: «Это же география, это же я всегда любила!» — про себя-то подумала: «Котики и путешествия! Звучит отлично!» Такая случилась ассоциативная история.



А в школе ты любила географию?



Не могу сказать, что это был мой любимый предмет. У меня биология и геометрия были любимыми. Но в итоге я поступила на подготовительные курсы на геофак в МГУ, но не поступила туда благополучно, завалив математику. Нужно было срочно придумать, куда идти с хорошим знанием географии, но со средним знанием математики. И тут неожиданно (а до этого я как-то не задавалась этим вопросом подробно) выяснилось, что у меня дедушка и бабушка в общем-то картографы: дедушка военный топограф в звании подполковника, а бабушка — аэрофотогеодезист, и училась она как раз в МИИГАиКе. Мудрая бабушка аккуратненько в нужный момент сказала: «А вот географию можно сдать еще и в МИИГАиКе на картфак». Так я узнала и про этот вуз, и про профессию картографа в целом. Подала документы на картфак, а поступила, собственно, только за счет географии.



У тебя какой склад ума — технический или гуманитарный?



Я думаю, что технический, но гуманитарий не отпускает. Какой-то гибрид на стыке получается. Иногда, раз в год, меня переклинивает, и я иду на курсы программирования для начинающих, а в другой раз — на курс по рисованию. Потом отпускает, и я возвращаюсь к радостям картографии :)



Кем ты работала до того, как попала в Яндекс?



Я делала карты почти все время. В начале карьеры я работала фотограмметристом в Московском аэрогеодезическом предприятии, в отделе, которым раньше, очень давно, руководила моя бабушка.



Это случайно?



Совпадение? Не думаю :) © Сначала я ходила туда на практику, а потом осталась. Но куда пойти на практику — перед этим я искала. Хотелось пойти туда, где было бы интересно. В эту организацию у нас многие пошли — просто в разные отделы. Я попала туда — так совпало. Бабушка, конечно, была довольна. Там я работала в отделе фотограмметрии, сидела за фотограмметрической станцией и создавала цифровую модель рельефа.



Был небольшой период, когда я вообще не картографией занималась. Когда долго не могла найти работу, полгода, наверное. Меня это очень раздражало. Чтобы развеяться и прокачать профильные скилы, так сказать, пошла на курсы по ArcGIS. А пока профильная работа не находилась, пошла работать продавцом в магазин (единственная работа недалеко от дома была). Проработала там только месяц, после чего нашла работу в картографии (кстати, знания ArcGIS сыграли ведущую роль). Забавно, что самое сложное и многоуровневое собеседование у меня было именно на позицию продавца — 4 этапа.

Расскажи, как ты попала в команду.

Я пришла в компанию, которая потом вошла в состав Яндекса.



Это было хорошей новостью для тебя?



Конечно, компания, в которой я раньше работала, с Яндексом не сравнима. Не буду говорить, что на картографическом рынке Яндекс — это царь и бог, но это очень высокий уровень. А в своем секторе карт, рискну сказать, — ведущий. Помню, что тогда я была очень рада, это было похоже на какое-то невероятное везение — попасть в Яндекс.Карты.



Чем ты занималась на первом этапе?

В самом начале я работала картографом, потом стала руководителем отдела подготовки данных.

Наверное, за все время работы в компании ты успела поучаствовать во многих проектах. Расскажи о тех, что запомнились больше всего.

Сейчас бо́льшая часть моей работы заключается в том, чтобы помочь группе — сделать ту или иную задачу, распланировать ее и так далее. Это согласование, планирование и постановка задач, бывает участие в написании ТЗ и планировании инструментов.



Каких-то картографических инструментов?



Да, что-то в этом роде. Свежий пример — схемы помещений. Они достаточно динамично сейчас развиваются. Когда возникает необходимость что-то добавить, собираются примеры и частота использования, например, а дальше магия работа нескольких команд и в Народной карте прибавляется что-то новое и полезное. Например — добавление новых категорий POI. Но все-таки я больше про ту часть, где карты и многое наблюдаю со стороны, а потом уже участвую в работе с данными. Наглядный и проработанный пример — это парковки. Когда-то этого слоя на карте не было, коллеги поняли, что такая функция помогла бы многим пользователям, и решили ее сделать. А теперь лично я в центр Москвы ни ногой без приложения.

Особенно значимым проектом для меня, пожалуй, был проект по сообщениям о неточностях — это сбор различной обратной связи от внешних пользователей всех сервисов карт и организация того, чтобы эти сигналы принимались и обрабатывались.

Обычно мы о планах не говорим, но все же — планируются ли какие-то усовершенствования?

Там постоянно что-то улучшается. Коллеги сейчас работают над повышением качества гипотез, чтобы сигналы становились еще точнее.

За какой срок сейчас разбираются сообщения о неточностях?

Ответ пользователю обычно приходит в течение недели.



Есть ли еще проекты, в которых ты принимала участие?

Если из того, что вспоминается в первую очередь, — это веломаршрутизация, Грузовой каркас в Москве и заправки, ну и с приложением Народная карта удалось покататься. Самые запоминающиеся — это те, которыми я пользуюсь. Например, когда я первый раз оплатила парковку через Навигатор, у меня был прямо восторг. Сейчас радостно хожу по ТЦ, ориентируясь по схеме в Мобильных картах.

Чем ты занимаешься сейчас?

Помогаю команде. У нас много текущих задач и проектов. Это как раз все выше перечисленные и сильно больше.

Как ты оцениваешь вклад пользователей, которые рисуют схемы?

Он явно значимый. А если говорить про количество, то многие ребята действительно очень круто взялись. И у нас даже есть любимые :) Вообще это очень здорово, что пользователи так заинтересовались, потому что процесс явно непростой — это же нужно найти самому схему, вникнуть в правила, задать вопросы, а потом еще довести дело до конца — бросить на половине работы не получится. Проект развивается, и правила усовершенствуют в том числе благодаря тому, что что-то новое рисуем вместе с пользователями. Возникают вопросы, и на стыке рождается истина.



Еще я рада, что многие пользователи сделали не по одной схеме. То есть хорошо, когда сделали одну, но когда вторую и третью, а может и больше, то человек рисует уже очень аккуратно, хорошо знает правила, для нас это уже просто бальзам на душу.

Сама пробовала по чему-нибудь ориентироваться?



Да! Теперь могу укоризненно смотреть на посетителей соседнего с моим домом ТЦ, который не так давно отрисовали. Мол, вот бедолаги, у нас тут такая крутая штука, а вы все рассматриваете этот мелкий шрифт на стенде, толкаясь с другими посетителями.

Чем тебе больше всего нравится заниматься?

Наверное, когда приходится вложиться в решение задачи какой-нибудь (особенно, если в команде). Люблю общаться с технически подкованными людьми, которые настроены на доброжелательный конструктивный диалог, — это прямо удовольствие и практическая магия. Еще люблю учиться, а работа часто дает эту возможность (а иногда и волшебный пинок), чтобы освоить что-то новое или непривычное.

По какому вопросу к тебе можно обратиться, и ты не сможешь отказать?

Если ко мне обратится кто-то из моей команды за помощью в решении его вопроса, то я не смогу отказать.

Есть ли народные картографы, которые тебе запомнились?

Какое-то время я модерировала Калужскую область, Тверскую и Беларусь. В Беларуси был картограф с ником alexeyborovik1, тогда он активно рисовал в Бресте и болел за свое дело. Всегда приятно на другом конце иметь заинтересованного и вежливого человека. И еще запомнился Пудога, у него тоже все было хорошо и с качеством правок, и с общением (да, запомнились мне больше всех те, с кем было приятно вести диалог :)). Сейчас я пользователей знаю по тому, как о них отзываются картографы. Например, я знаю модератора Евгения — он не так давно нарисовал как-то неожиданно много схем, чем нас, конечно, впечатлил.

Нам часто поступают вопросы о работе картографом в Яндексе. Что ты можешь посоветовать этим ребятам?

Зайти в раздел вакансий на сайте Яндекс, там всегда актуальная информация.



Мне немного сложно представить себе человека, который хочет стать таким узкоспециализированным специалистом. По мне так картограф — это не самый простой путь. Хотя за последнее время заметность этой профессии как-то неожиданно для меня увеличилась (ощущение, что вот 10 лет каждый раз приходилось объяснять, кем работаешь, а тут вдруг уже все в курсе). Это, конечно, приятная тенденция.



Ребятам, которые хотят сделать картографию профессией, я бы посоветовала детальнее вникнуть в это направление. Посмотреть на разные отрасли, смежные науки, разные виды карт, в общем не только со стороны НЯК. Если со всех сторон устраивает, тогда, конечно, не стоит отказываться от своего призвания.

Кстати, немного завидую пользователям, ведь для них это часто хобби. Причем отличное! И пользу принести можно, и бесконечно что-то улучшать. Сама иногда нет-нет да подправлю что-нибудь, особенно если еду в путешествие на машине. Мои заметки превращаются в склад скриншотов с запрещенными поворотами и адресными табличками.

Какую последнюю книгу ты прочитала?



Скотта Беркуна «Искусство управления IT-проектами». Но это не картография, это, скорее, больше IT. Посоветовала прочитать коллега, оказалось очень интересно и с юмором. Если какая-то смежная специализация, то очень рекомендую.



Забыли, кстати, поговорить о хобби. Расскажи, чем занимаешься в свободное время.



Во-первых, это рисование. Как-то даже рисовала котиков для Народной карты :) Все время что-то рисую, иногда добавляю всяких персонажей в свои презентации — мне кажется так живее. На натуру выхожу рисовать — это отлично отвлекает. Думаю, это очень важно — уметь в любой момент переключиться на что-то, не связанное с работой.

Во-вторых, я люблю путешествовать на машине. Да чего уж там, вообще попутешествовать люблю! Но планирование маршрутов на автомобиле для меня — это прямо личная радость и счастье. Кстати, когда только появилось приложение НЯК — это была такая страсть! Когда можно было поехать куда-то, заснять маршрут, выгрузить — и это появлялось за несколько часов. Самое интересное, конечно, первым проехать по какой-нибудь дороге.



Считаешь ли ты, что профессия картографа — это романтично?



О, я люблю ностальгировать на тему, что раньше картография была подвигом. Посмотрите фильм «Территория» (2015), вот как-то так это выглядит в пределе. Ну и замечательные виды, романтика Севера обеспечены. Хотя картина эта не о картографах, а о геологах, атмосфера там передана универсальная для обоих профессий. Мне кажется, раньше было столько неизведанного, люди рисковали жизнью, все время что-то преодолевали, чтобы отрисовать какой-то кусочек карты. Казалось, кроме них никто этого не мог сделать. В общем — когда-то это был некий героизм, и, конечно, мне иногда хочется чувствовать, что — да, я причастна к этому, я такая же, но только в офисе и с кофе.

Но это все лирика, а вот у моего дедушки действительно была такая история. Во время Отечественной войны он и его сокурсник попали в отряд. Накануне одного из боев потребовалось нарисовать план местности. Там всех традиционно построили, спросили, кто может составить план. Они вызвались это сделать. А как картографы рисуют план местности? Правильно, идеально. Ко всему прочему у моего дедушки был каллиграфический почерк. В общем, они с другом так хорошо сделали эту карту, что ее забрали и отправили куда-то в штаб. Там, видимо, оценили кадры и на следующий день их вызвали к себе. Специалистов всегда не хватало. Через неделю этот отряд полностью погиб, попав в окружение. Поэтому можно сказать, что профессия буквально спасла дедушку.

Охарактеризуй себя одним словом.

Мне сложно охарактеризовать, я бы, наверное, сказала, что я общительная.

Ты знаешь, так все так говорят, давай что-то другое

Пусть будет «целеустремленная».

На самом деле нужно существительное или словосочетание…

Люблю котиков :)

* Иллюстрации с котиками были нарисованы для НЯК главным героем этого поста, как многие, наверное, уже догадались