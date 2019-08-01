История одного сотрудника: yndx-tismary

Настало время рассказать вам об еще одном члене Команды картографического производства. Ник yndx-tismary можно увидеть в разных частях России — от Приволжья до Сибири. Маша модерирует правки опытных пользователей — экспертов и модераторов — и принимает участие в спецпроектах по детализации вело- и пешеходного графа отдельных городов. Часто, когда видишь профиль сотрудника Яндекса, рассматривающего твои правки, становится интересно, кто он и как стал частью команды. Читайте пост и находите ответы на свои вопросы.





Расскажи немного о себе



Я родилась и училась в Москве. Сначала я окончила Московский колледж геодезии и картографии. Нам обещали, что когда мы отучимся 4 года, то нас сразу переведут на 3-й курс МИИГАиКа или МГУ, но этого не случилось. И получилось так, что высшее образование я получила в Московском открытом университете по специальности горный инженер. Его я уже окончила заочно, так как работала в это время картографом.



Ты всегда работала картографом?

Два года не работала. Работала в типографии менеджером. До этого я 5 лет проработала картографом в военной части.



Если посчитать в совокупности, то какой у тебя опыт работы картографом?

В совокупности около 15 лет.

А почему именно карты и картография? В детстве любила рассматривать атласы?



Да, у меня были атласы. Папа покупал интересные. Когда я заканчивала 11 класс (тогда я не знала особо, чем хотела заняться), он обратил внимание на то, как хорошо у меня получается рисовать контурные карты — у меня всегда за них были пятерки. Тогда он сказал: «Может, тебе пойти в картографию?» Ну, я и попробовала.



География мне очень легко давалась в школе. Это был один из любимых предметов. Мне было легко: могла задания делать с закрытыми глазами. :)



Как ты попала в Яндекс и как давно работаешь в компании?



В Яндексе я работаю 8 лет. До этого работала в компании, в которой занималась лазерным сканированием. И так получилась, что компания закрылась, после чего 11 месяцев я не работала. Просто разместила объявление в интернете, и мне позвонили. Я была очень рада.



Расскажи, чем занимаешься сейчас

Главная задача — это модерация. Дополнительные — веломаршрутизация, пешая маршрутизация, разбор фидбэка и другие спецпроекты.



Какие у тебя регионы ответственности?



Всего 6 зон: Саратовская, Томская, Костромская, Тюменская области, Алтайский край и Алтай.



Есть ли какие-то особенности в модерации этих территорий?

Каких-то значительных особенностей я не наблюдаю. Разве что в Томске много зимников, которые зимой нужно закрывать, а летом — открывать. В Алтайском крае бывает так, что дороги идут в никуда и не доходят до населенных пунктов. Но это в основном какие-то урочища, которые только официально существуют, но по факту там уже никто не живет.



Можешь подробнее рассказать о веломаршрутизации и пешей маршрутизации?



Я занимаюсь контролем качества. Причем конкретно финальной проверкой, так как сначала проверку ведут другие ребята. Наличие самих дорог проверяется на начальном этапе, я же оцениваю именно целостность графа, ошибок на этом этапе уже довольно мало. Проверяла и редактировала граф в таких городах как Могилев, Гродно, Брест, Витебск, Астана, Шымкент, Алматы.



Чем тебе больше всего нравится заниматься?



Мне нравится модерация, так как при этом я и принимаю правки, и общаюсь с пользователями. В свое время мне хотелось найти середину, чтобы заниматься не только картографическими правками, но и общаться с людьми. Нравится, когда есть разнообразие, поэтому здорово, что есть еще и спецпроекты.



Есть ли у тебя любимчики на Народной карте?



Любимчиков, наверное, нет, и общение носит ситуативный характер: если возникает какой-то вопрос — обсуждаем. Могу разве что выделить народного картографа Никиту из Саратовской области — очень толковый модератор.

Чем занимаешься в свободное время?



Зимой люблю кататься на коньках, летом — на роликах. Сейчас больше люблю путешествовать с семьей. В основном в ближнее Подмосковье, по Золотому кольцу, Турция, Греция.

Какие города были последними в списке посещенных?



Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Фалираки.



В какой из этих городов тебе хотелось бы вернуться?



В Грецию, там сейчас тепло. :)



Как-то помогают путешествия потом во время работы?



Честно, я не задумываюсь о работе в путешествиях. Но зато работа помогает в путешествиях, так как часто пользуешься картами. Кстати, в Переславле-Залесском мне помог построенный пеший маршрут, когда мы заблудились ночью.



Маршруты в Яндекс.Картах помогают?



Конечно. Я без них уже никуда.



Если бы у каждого в команде была какая-то миссия, то как бы ты определила свою?



Моя миссия в том, чтобы карты становились лучше и чтобы большее число полезных правок пользователей попадало на Яндекс.Карты.



Можешь описать себя одним словом?



Наверное, «позитив». :)





Напоминаем, что мы следим за никами сотрудников, которые вы оставляете в комментариях, поэтому пишите те из них, чьи истории вы хотели бы почитать в будущем.

