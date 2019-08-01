Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

История одного сотрудника: yndx-tismary

Настало время рассказать вам об еще одном члене Команды картографического производства. Ник yndx-tismary можно увидеть в разных частях России — от Приволжья до Сибири. Маша модерирует правки опытных пользователей — экспертов и модераторов — и принимает участие в спецпроектах по детализации вело- и пешеходного графа отдельных городов. Часто, когда видишь профиль сотрудника Яндекса, рассматривающего твои правки, становится интересно, кто он и как стал частью команды. Читайте пост и находите ответы на свои вопросы. 


Расскажи немного о себе

Я родилась и училась в Москве. Сначала я окончила Московский колледж геодезии и картографии. Нам обещали, что когда мы отучимся 4 года, то нас сразу переведут на 3-й курс МИИГАиКа или МГУ, но этого не случилось. И получилось так, что высшее образование я получила в Московском открытом университете по специальности горный инженер. Его я уже окончила заочно, так как работала в это время картографом.

Ты всегда работала картографом?

Два года не работала. Работала в типографии менеджером. До этого я 5 лет проработала картографом в военной части.

Если посчитать в совокупности, то какой у тебя опыт работы картографом?

В совокупности около 15 лет.

А почему именно карты и картография? В детстве любила рассматривать атласы?

Да, у меня были атласы. Папа покупал интересные. Когда я заканчивала 11 класс (тогда я не знала особо, чем хотела заняться), он обратил внимание на то, как хорошо у меня получается рисовать контурные карты — у меня всегда за них были пятерки. Тогда он сказал: «Может, тебе пойти в картографию?» Ну, я и попробовала. 

География мне очень легко давалась в школе. Это был один из любимых предметов. Мне было легко: могла задания делать с закрытыми глазами. :)

Как ты попала в Яндекс и как давно работаешь в компании?

В Яндексе я работаю 8 лет. До этого работала в компании, в которой занималась лазерным сканированием. И так получилась, что компания закрылась, после чего 11 месяцев я не работала. Просто разместила объявление в интернете, и мне позвонили. Я была очень рада.

Расскажи, чем занимаешься сейчас

Главная задача — это модерация. Дополнительные — веломаршрутизация, пешая маршрутизация, разбор фидбэка и другие спецпроекты.

Какие у тебя регионы ответственности?

Всего 6 зон: Саратовская, Томская, Костромская, Тюменская области, Алтайский край и Алтай.

Есть ли какие-то особенности в модерации этих территорий?

Каких-то значительных особенностей я не наблюдаю. Разве что в Томске много зимников, которые зимой нужно закрывать, а летом — открывать. В Алтайском крае бывает так, что дороги идут в никуда и не доходят до населенных пунктов. Но это в основном какие-то урочища, которые только официально существуют, но по факту там уже никто не живет.

Можешь подробнее рассказать о веломаршрутизации и пешей маршрутизации?

Я занимаюсь контролем качества. Причем конкретно финальной проверкой, так как сначала проверку ведут другие ребята. Наличие самих дорог проверяется на начальном этапе, я же оцениваю именно целостность графа, ошибок на этом этапе уже довольно мало. Проверяла и редактировала граф в таких городах как Могилев, Гродно, Брест, Витебск, Астана, Шымкент, Алматы.

Чем тебе больше всего нравится заниматься?

Мне нравится модерация, так как при этом я и принимаю правки, и общаюсь с пользователями. В свое время мне хотелось найти середину, чтобы заниматься не только картографическими правками, но и общаться с людьми. Нравится, когда есть разнообразие, поэтому здорово, что есть еще и спецпроекты.

Есть ли у тебя любимчики на Народной карте?

Любимчиков, наверное, нет, и общение носит ситуативный характер: если возникает какой-то вопрос — обсуждаем. Могу разве что выделить народного картографа Никиту из Саратовской области — очень толковый модератор.

Чем занимаешься в свободное время?

Зимой люблю кататься на коньках, летом — на роликах. Сейчас больше люблю путешествовать  с семьей. В основном в ближнее Подмосковье, по Золотому кольцу, Турция, Греция.

Какие города были последними в списке посещенных?

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Фалираки.

В какой из этих городов тебе хотелось бы вернуться?

В Грецию, там сейчас тепло. :)

Как-то помогают путешествия потом во время работы?

Честно, я не задумываюсь о работе в путешествиях. Но зато работа помогает в путешествиях, так как часто пользуешься картами. Кстати, в Переславле-Залесском мне помог построенный пеший маршрут, когда мы заблудились ночью.

Маршруты в Яндекс.Картах помогают?

Конечно. Я без них уже никуда.

Если бы у каждого в команде была какая-то миссия, то как бы ты определила свою?

Моя миссия в том, чтобы карты становились лучше и чтобы большее число полезных правок пользователей попадало на Яндекс.Карты.

Можешь описать себя одним словом?

Наверное, «позитив». :)


Напоминаем, что мы следим за никами сотрудников, которые вы оставляете в комментариях, поэтому пишите те из них, чьи истории вы хотели бы почитать в будущем.
 

13 комментариев
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Ideally Map
2 августа, 15:19
yndx-khudozhnikov
Обновлено 2 августа, 15:19
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 12:14
☭ Ideally Map,
+
Никита Юшков
2 августа, 22:46
Замечательное интервью. Давно было интересно узнать побольше о любимом сотруднике :)
Среди ответственных за различные регионы, с кем я сталкивался, Мария безусловно на первом месте. Она всегда кропотливо старается довести всё, что встречает, до совершенства. Всегда поможет, подскажет. Вкупе с обязательностью Марии всё это безусловно повышает качество данных в регионе, которое во многих местах частого редактирования заметно превосходит качество отрисовки аналогичных участков в других субъектах нашей страны.
Также, что сильно отличает Марию от многих других сотрудников, так это отношение к пользователям и их правкам. Для неё пользователи - это не какие-то ники на сервисе. Для Марии это в первую очередь люди. Люди, которые помогают в общем деле. Если возникают какие-либо вопросы, она их обязательно задаст и уточнит, спросит мнение как у местного жителя. Легко признаёт собственные недочёты, благодарит. Всегда заряжает своим бесконечным позитивом) Очень приятно с ней общаться. Главное во всём этом - ощущение, что тебе доверяют. Это очень приятно, и рисование становится только в радость)
Хочется пожелать Марии успехов в работе и такого безграничного позитива на всю жизнь.
vol.stepanenko2012
4 августа, 14:47
Никита Юшков,
Пафос, пафос, выслуживание. Как не пиши такое, не попадешь в то лоно
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 12:10
vol.stepanenko2012,
это тот случай, когда интервью попало в точку, так как модератор рисует там, где принимает правки сотрудник. Прочитать про человека, которого знаешь, общался, вместе решал вопросы долгое время — вдвойне приятно. Кстати, очень показательный пример коллаборации —сотрудник-модератор. Когда читаешь, тоже невольно становишься эмоциональным :)
Обновлено 5 августа, 12:12
bob
3 августа, 16:02
ВластилинПолмира
laptev-sea
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 12:14
bob,
записали, спасибо!
Турист
16 августа, 18:29
yndx-gilfanova,
А когда же мы узнаем историю yndx-gilfanova?
NicoGus
4 августа, 07:44
laptev-sea
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 12:14
NicoGus,
+
vol.stepanenko2012
4 августа, 14:46
Сколько же зарабатывает тот сотрудник?
^SportPZ^
5 августа, 11:27
Спасибо за отзыв о Переславль-Залесской, живу в этом городе, очень много сделал правки (не хвастаюсь), просто очень приятно слышать\читать выделенное внимание о своем городе)))

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 12:14
^SportPZ^,
если правильно построился пешеходный маршрут, значит город хорошо детализирован. Поэтому и правда есть чем гордиться.