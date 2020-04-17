Итоги Недели домашнего редактирования

Всем привет!

На Народной карте только что завершилась Неделя домашнего редактирования. Продлилась она 14 дней, и счетчик Недели остановился на числе 669 368 правок.

Скриншот сделан незадолго до окончания Недели

Более 7800 народных картографов поучаствовали в Неделе (и в ближайшее время получат ачивку в профиль), в среднем каждый из них сделал 85 правок.

Топ стран по числу правок выглядит так: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Литва, Узбекистан. А регионами-лидерами стали:

· В России: Москва и область, Крым (с Севастополем), Самарская область, Санкт-Петербург и область, Краснодарский край, Калужская область.

· В Беларуси: Минская и Брестская области.

· В Украине: Донецкая, Полтавская и Харьковская области.

· В Казахстане: Актюбинская, Алматинская и Восточно-Казахстанская области.

Из городов активным участием отметились (помимо столиц и городов-миллионников) Симферополь, Абакан и Новокубанск в России, Мирноград, Карловка и Ужгород в Украине, Шалкар и Усть-Каменогорск в Казахстане, Артик в Армении.

Помимо большого количества откорректированных объектов, в рамках Недели на карте появились 105 тысяч новых адресов, 17 тысяч подъездов, 130 тысяч зданий и 22,6 тысячи километров новых дорог.

Во Неделе участвовало много пользователей, которые не рисуют на сервисе регулярно. Многие из них сделали первые правки на карте (новичков было больше обычного). Немало оказалось и тех народных картографов, которые вносят правки периодически и которые во время Недели актуализировали знакомые места. Совокупная активность на сервисе была в дни Недели более чем на четверть больше обычного.

Отдельно стоит отметить тех пользователей геосервисов, которые поучаствовали в Неделе косвенно: внеся фидбек о неточностях на карте в Яндекс.Картах. Такого фидбека в среднем приходило на 70% больше обычного (а в отдельные дни — в 3-4 раза больше обычного). Более 70% сообщений о неточностях — об отсутствующих и ошибочных адресах.

Неделя домашнего редактирования завершена, но многие из нас продолжают находиться дома, а значит, могут и дальше дополнять карту актуальной информацией (пусть пока её и нельзя проверить на местности).

Также приглашаем всех народных картографов разбирать сообщения о неточностях в своих городах и районах. В сообщениях — обратная связь от пользователей карт, причем нередко это сложные и нетривиальные случаи, например адреса с нелогичной нумерацией или адреса в населенных пунктах и СНТ, где этот слой пока практически пуст.

Желаем удачного рисования всем народным картографам, а всем, кто сейчас картами активно пользуется — максимального количества точных маршрутов до места назначения!