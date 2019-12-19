Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги новогодней трансляции 2019

Всем привет!

В прошлую субботу прошла новогодняя трансляция с итогами года на Народной карте. Хотим еще раз поздравить всех и поделиться списком победителей во всех номинациях, конкурсе и викторине. 

Победители в номинациях за рисование на Народной карте:

Новичок года (за активное рисование на сервисе среди пользователей, сделавших первую правку в 2019 году)

RaptorDudunchekVovan244.

Терпеливый наставник (за активное обучение новичков)

ЯблокоนթนለለРуслан.

Модератор года (за активную модерацию)

ddr2504FullbackWOG69Alexxegorovnogo1986.

Министр транспорта (за активную поддержку сетей общественного транспорта)

rēshzruvladst.

Почтмейстер (за активное рисование адресов и подъездов)

stylesvobodaевгенийalixy55.55mgagam.

Главный архитектор (за активное рисование зданий)

Fullback,  alixy55.55евгенийЯўген КіцікаўТунгус Метеоритов.

Картограф-натуралист (за активное рисование гидрографии и растительности)

alixy55.55FelixshelpnikspbЯўген КіцікаўФома.

Мастер навигации (за активное рисование дорожного графа)

GravitonFullbackWOG69prohorkotAstron1970.

Активный гражданин (за активность на коммуникативных площадках сервиса и в офлайне)

Максим, Федор Гусев, Alexxegorov, Sch.AA.

Командный игрок (за активные организацию совредов и участие в совредах)

ЯблокоRaptorvere.minserg.kazennov.

Картограф года (за активное рисование на сервисе)

AlexxegorovFullback,  alixy55.55евгенийЯўген Кіцікаўstylesvoboda.

Работник над ошибками (за активный разбор сообщений о неточностях)

GVG_VLGvadimcooltopAlexxegorovpaw-fenogennogo1986.

Глаз народа (за активную съемку в приложении «Народная карта»)

mercator2111maximovanatoli2014Андрей МитрофановbobAlexxegorov.

Схематичный картограф (за активное рисование схем помещений)

ekbmapEwġenjuAndrey Karpov.

Хозяин дома (за активное рисование только в «домашнем» регионе)

VikkOkclicksolinehundredrubles.

Победители новогодней картографической викторины

OverClocker328antkeev.andreja.fedchukTehnicManSch.AA

А со списком победителей творческого конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку можно ознакомиться в отдельном посте.

Еще раз поздравляем всех победителей и напоминаем — тем, кто забыл, — про специальную анкету для получения наград.