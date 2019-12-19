Итоги новогодней трансляции 2019

Всем привет!

В прошлую субботу прошла новогодняя трансляция с итогами года на Народной карте. Хотим еще раз поздравить всех и поделиться списком победителей во всех номинациях, конкурсе и викторине.

Победители в номинациях за рисование на Народной карте:

Новичок года (за активное рисование на сервисе среди пользователей, сделавших первую правку в 2019 году)

Raptor, Dudunchek, Vovan244.

Терпеливый наставник (за активное обучение новичков)

Яблоко, ₭นթนለለ, Руслан.

Модератор года (за активную модерацию)

ddr2504, Fullback, WOG69, Alexxegorov, nogo1986.

Министр транспорта (за активную поддержку сетей общественного транспорта)

rēshz, ruvladst.

Почтмейстер (за активное рисование адресов и подъездов)

stylesvoboda, евгений, alixy55.55, mgagam.

Главный архитектор (за активное рисование зданий)

Fullback, alixy55.55, евгений, Яўген Кіцікаў, Тунгус Метеоритов.

Картограф-натуралист (за активное рисование гидрографии и растительности)

alixy55.55, Felixs, helpnikspb, Яўген Кіцікаў, Фома.

Мастер навигации (за активное рисование дорожного графа)

Graviton, Fullback, WOG69, prohorkot, Astron1970.

Активный гражданин (за активность на коммуникативных площадках сервиса и в офлайне)

Максим, Федор Гусев, Alexxegorov, Sch.AA.

Командный игрок (за активные организацию совредов и участие в совредах)

Яблоко, Raptor, vere.min, serg.kazennov.

Картограф года (за активное рисование на сервисе)

Alexxegorov, Fullback, alixy55.55, евгений, Яўген Кіцікаў, stylesvoboda.

Работник над ошибками (за активный разбор сообщений о неточностях)

GVG_VLG, vadimcooltop, Alexxegorov, paw-fenogen, nogo1986.

Глаз народа (за активную съемку в приложении «Народная карта»)

mercator2111, maximovanatoli2014, Андрей Митрофанов, bob, Alexxegorov.

Схематичный картограф (за активное рисование схем помещений)

ekbmap, Ewġenju, Andrey Karpov.

Хозяин дома (за активное рисование только в «домашнем» регионе)

Vikk, ☭Okclick, soline, hundredrubles.

Победители новогодней картографической викторины

OverClocker328, antkeev.andrej, a.fedchuk, TehnicMan, Sch.AA

А со списком победителей творческого конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку можно ознакомиться в отдельном посте.

Еще раз поздравляем всех победителей и напоминаем — тем, кто забыл, — про специальную анкету для получения наград.