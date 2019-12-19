Итоги новогодней трансляции 2019

Всем привет!
В прошлую субботу прошла новогодняя трансляция с итогами года на Народной карте. Хотим еще раз поздравить всех и поделиться списком победителей во всех номинациях, конкурсе и викторине.
Победители в номинациях за рисование на Народной карте:
Новичок года (за активное рисование на сервисе среди пользователей, сделавших первую правку в 2019 году)
Терпеливый наставник (за активное обучение новичков)
Модератор года (за активную модерацию)
ddr2504, Fullback, WOG69, Alexxegorov, nogo1986.
Министр транспорта (за активную поддержку сетей общественного транспорта)
Почтмейстер (за активное рисование адресов и подъездов)
stylesvoboda, евгений, alixy55.55, mgagam.
Главный архитектор (за активное рисование зданий)
Fullback, alixy55.55, евгений, Яўген Кіцікаў, Тунгус Метеоритов.
Картограф-натуралист (за активное рисование гидрографии и растительности)
alixy55.55, Felixs, helpnikspb, Яўген Кіцікаў, Фома.
Мастер навигации (за активное рисование дорожного графа)
Graviton, Fullback, WOG69, prohorkot, Astron1970.
Активный гражданин (за активность на коммуникативных площадках сервиса и в офлайне)
Максим, Федор Гусев, Alexxegorov, Sch.AA.
Командный игрок (за активные организацию совредов и участие в совредах)
Яблоко, Raptor, vere.min, serg.kazennov.
Картограф года (за активное рисование на сервисе)
Alexxegorov, Fullback, alixy55.55, евгений, Яўген Кіцікаў, stylesvoboda.
Работник над ошибками (за активный разбор сообщений о неточностях)
GVG_VLG, vadimcooltop, Alexxegorov, paw-fenogen, nogo1986.
Глаз народа (за активную съемку в приложении «Народная карта»)
mercator2111, maximovanatoli2014, Андрей Митрофанов, bob, Alexxegorov.
Схематичный картограф (за активное рисование схем помещений)
ekbmap, Ewġenju, Andrey Karpov.
Хозяин дома (за активное рисование только в «домашнем» регионе)
Vikk, ☭Okclick, soline, hundredrubles.
Победители новогодней картографической викторины
OverClocker328, antkeev.andrej, a.fedchuk, TehnicMan, Sch.AA
А со списком победителей творческого конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку можно ознакомиться в отдельном посте.
Еще раз поздравляем всех победителей и напоминаем — тем, кто забыл, — про специальную анкету для получения наград.