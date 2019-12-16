Итоги новогоднего конкурса на «лучшую елочную игрушку картографа»

Мы подвели итоги конкурса «на самую лучшую елочную игрушку картографа»

Задачей участников нужно было смастерить — подручными средствами и из подручных материалов — новогоднее украшение, красиво оформить его в картографическом или географическом стиле и выложить в конкурсном посте Клуба Народной карты.

Подробнее ознакомится с условиями конкурса и всеми работами участников можно здесь.

1 место — Яндекс.Станция Мини + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

Тимофей

2 место — Новогодняя Яндекс гирлянда для вашей елки + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

olya.slavkova

kodi.ya

3 место — Я Шапка + комплект из 3 помпонов + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

MaXsus.sl

albert888356

Эос

Специальные призы — подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

₭นթนለለ

Senyacauz

Юрий Перцовой

antkeev.andrej

Сергей Ким

halitovazera

Майкл Миллер

Благодарим всех за участие