Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги новогоднего конкурса на «лучшую елочную игрушку картографа»

Мы подвели итоги конкурса «на самую лучшую елочную игрушку картографа»

Задачей участников нужно было смастерить — подручными средствами и из подручных материалов — новогоднее украшение, красиво оформить его в картографическом или географическом стиле и выложить в конкурсном посте Клуба Народной карты. 

Подробнее ознакомится с условиями конкурса и всеми работами участников можно здесь.

1 место — Яндекс.Станция Мини + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

Тимофей

2 место — Новогодняя Яндекс гирлянда для вашей елки  + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

olya.slavkova

kodi.ya

3 место — Я Шапка + комплект из 3 помпонов + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

MaXsus.sl

albert888356

Эос

Специальные призы — подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

นթนለለ
Senyacauz
Юрий Перцовой
antkeev.andrej
Сергей Ким
halitovazera
Майкл Миллер

Благодарим всех за участие

1 комментарий
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Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 18:23
В ближайшее время напишу всем победителям и участникам в личных сообщениях на Народной карте и запрошу данные для отправки призов. Очень постараемся отправить посылки так, чтобы все пришло до Нового года :)

Еще раз всем спасибо!