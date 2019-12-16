Итоги новогоднего конкурса на «лучшую елочную игрушку картографа»

Мы подвели итоги конкурса «на самую лучшую елочную игрушку картографа»
Задачей участников нужно было смастерить — подручными средствами и из подручных материалов — новогоднее украшение, красиво оформить его в картографическом или географическом стиле и выложить в конкурсном посте Клуба Народной карты.
Подробнее ознакомится с условиями конкурса и всеми работами участников можно здесь.
1 место — Яндекс.Станция Мини + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
2 место — Новогодняя Яндекс гирлянда для вашей елки + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
3 место — Я Шапка + комплект из 3 помпонов + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
Специальные призы — подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
₭นթนለለ
Senyacauz
Юрий Перцовой
antkeev.andrej
Сергей Ким
halitovazera
Майкл Миллер
Благодарим всех за участие