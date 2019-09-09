Итоги совреда в Грибановском районе

Всем привет! Вот и закончился совред в Грибановском районе.

Хотелось бы подвести итоги данного совреда.

Он длился 12 дней, дольше чем планировалось.

Всего было сделано правок: 47877

Правки по слоям (больше 100 правок в слое):

здания 31923

адреса 7220

растительность 3896

дороги 3415

гидрография 325

места 290

подъезды 265

АТД 223

заборы 113

территории 102

Правки по населенным пунктам (больше 1000 правок):

Грибановский 20334

Малые Алабухи 1-е 2401

Кирсановка 2190

Нижний Карачан 2062

Новомакарово 1912

Верхний Карачан 1814

Новогольское 1811

Средний Карачан 1346

Алексеевка 1137

Стоит не забывать также про наших картографов. Всего 86 пользователей приняли участие в совреде, при этом более 1000 правок набрали:

Fullback

Майкл Миллер

OverClocker328

serg.kazennov

Raptor

Абв Вба

Mystery.of.the.white.tiger

Семёнов Олег

nebo-v-glazax

Вот так менялась карта Грибановского:

От себя хочется поблагодарить каждого, кто внёс хоть какой-то вклад в совместное редактирование, было очень приятно иметь честь руководить таким важным совредом, карта действительно стала намного детальнее.