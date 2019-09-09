Итоги совреда в Грибановском районе

Всем привет! Вот и закончился совред в Грибановском районе.
Хотелось бы подвести итоги данного совреда.
Он длился 12 дней, дольше чем планировалось.
Всего было сделано правок: 47877
Правки по слоям (больше 100 правок в слое):
здания 31923
адреса 7220
растительность 3896
дороги 3415
гидрография 325
места 290
подъезды 265
АТД 223
заборы 113
территории 102
Правки по населенным пунктам (больше 1000 правок):
Грибановский 20334
Малые Алабухи 1-е 2401
Кирсановка 2190
Нижний Карачан 2062
Новомакарово 1912
Верхний Карачан 1814
Новогольское 1811
Средний Карачан 1346
Алексеевка 1137
Стоит не забывать также про наших картографов. Всего 86 пользователей приняли участие в совреде, при этом более 1000 правок набрали:
Fullback
Майкл Миллер
OverClocker328
serg.kazennov
Raptor
Абв Вба
Mystery.of.the.white.tiger
Семёнов Олег
nebo-v-glazax
Вот так менялась карта Грибановского:
От себя хочется поблагодарить каждого, кто внёс хоть какой-то вклад в совместное редактирование, было очень приятно иметь честь руководить таким важным совредом, карта действительно стала намного детальнее.