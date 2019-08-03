Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги встречи в Санкт-Петербурге. 03.08.2019

Доброго дня всем народным картографам!

В прошлую субботу в Санкт-Петербурге прошла встреча народных картографов, где мы славно пообщались друг с другом, поиграли в игры, узнали немного нового и приняли участие в съемке панорам.

Теперь немного подробнее о том, что было на встрече. Приехать в город, где нас ждут в гости, и не привезти с собой никакой новой презентации мы не могли. Поэтому сразу же после знакомства и полуденного чаепития Александр — он же Фарготрак — поделился большим и подробным докладом обо всех крупных проектах, реализованных за последние два года в Северной столице и области. Рассказали про такие проекты:

1. Общественный транспорт.
2. Значимые события (ЧМ, Алые паруса, разведенные мосты).
3. Велосипедная маршрутизация.
4. Плохие дороги.
5. Подъезды.
6. Адреса.
7. Гипотезы.

Презентация была объемной и подробной. Так что после ответов на вопросы мы решили попить еще чаю. После второго чаепития пришло время поиграть. Играли мы в «Свою игру», а точнее в ее упрощенную версию, без штрафов за неправильные ответы и иногда с подсказками из зала — мы же не на деньги играли. :)

Победитель Shamrock получил металлическую кружку (хорошо подойдет для чая) и уважение товарищей. Решили снова отвлечься на обед и чай.  Пока обедали, продолжали обсуждать НЯК, Санкт-Петербург и личные увлечения, в общем знакомились.

После третьего чаепития пришло время новой презентации. В этот раз уже я рассказывал про такие источники информации, как панорамы и снимки с мобильного приложения. Послушать о том, как снимаются панорамы, хорошо, а посмотреть — еще лучше. Поэтому после небольшого рассказа мы отправились на улицу смотреть на настоящий панорамомобиль. Там Сергей, оператор с 10-летним стажем съемок панорам, рассказал нам все, что возможно узнать о съемках. В каких городах проводится съемка, на какие камеры, в какую погоду, как реагируют люди, когда видят авто, сколько километров в день приходится проезжать и так далее. И да, скажем сразу — мы попали на панорамы Санкт-Петербурга. 

Как думаете, куда мы отправились после? Верно — снова пить чай, забирать сувениры и общаться, но уже в свободном формате. Рассказ получился совсем небольшой, но на деле мы провели вместе не меньше 6 часов. 

От лица команды благодарим всех, кто нашел время приехать. Рады были видеть участников прошлой встречи и тех, с кем довелось познакомиться впервые. 

Ждем также отзывов о встрече от всех, кто был с нами в этот день. 

17 комментариев
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Вайнон
7 августа, 18:31
Огромное спасибо за продуктивно проведённое время (и печеньки ;) )..)
Узнал много нового, пообщался с хорошими людьми. С нетерпением жду будущих встреч в Петербурге, и пусть серое небо вас не пугает :)
Fleget
Сотрудник Яндекса7 августа, 18:39
Вайнон,
взаимно. Очень рад был встретиться лично :)

polikarpoff
7 августа, 19:08
Всем спасибо, отличная встреча :) Был рад знакомству
Fleget
Сотрудник Яндекса8 августа, 12:10
polikarpoff,
удваиваю!
Павел
7 августа, 19:38
Наконец то удалось "обмануть" рабочий график  и попасть на встречу, получилась она интересной и познавательной. Время пролетело незаметно. Чай и информация, как сказал Михаил, лились рекой. Новые люди, которых знал только по никам, жаль что пришли не все, кто планировал. Прогулка к панорамомобилю вышла очень интересной, несмотря на перемену погоды каждые 5 минут. Когда и где можно будет увидеть панораму с народными картографами?
 Спасибо организаторам за время, проведенное с пользой, общение, плюшки и сувениры.
Fleget
Сотрудник Яндекса8 августа, 12:09
Павел,
Взаимно, тоже были рады заехать в "Солнечный" Питер, пусть и на денек. Панорамы можно будет увидеть на Яндекс.Картах (а где же еще?), в одном из ближайших обновлений. 
MaXiMyS
Модератор блога7 августа, 19:43
Однажды, на финальной фотографии, появится ник MaXiMyS. . .


Очень мало фотографий со встречи:( Нужно больше фоточек :)
Fleget
Сотрудник Яндекса8 августа, 12:10
MaXiMyS,
да мы что-то как-то увлеклись и совсем забыли про фото.
akbars
Сотрудник Яндекса8 августа, 14:29
MaXiMyS,
года четыре уже обещаете:)
Yet another Forrest
Модератор блога12 августа, 11:47
MaXiMyS,
пора перейти к действиям, товарищ Максим :)
МВА
7 августа, 21:49
Ну не всю правду рассказали. Чай-чай, но там ещё и кофе было.
Павел
7 августа, 21:51
МВА,
И сок и водичка, тссс...
Fleget
Сотрудник Яндекса8 августа, 12:10
МВА,
да, вы знатный кофеман, я запомнил :)
МВА
7 августа, 22:58
Обещал ссылочку  https://yadi.sk/i/ZT_vW33kTygLtA
Обновлено 7 августа, 22:58
Аркадий Шапкин
9 августа, 16:06
Что рассказали про велосипедную маршрутизацию?
Бойко Андрей
11 августа, 23:15
Спасибо вам большое за организацию встречи в Санкт-Петербурге! Всё очень понравилось! Спасибо большое за сувениры! Буду с нетерпением ждать следующих встреч, а пока жду буду активно рисовать на Народной Карте!!!
Обновлено 11 августа, 23:16
Cartograph55
13 августа, 17:14
Было супер, обязательно приду ещё!