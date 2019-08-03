Итоги встречи в Санкт-Петербурге. 03.08.2019

Доброго дня всем народным картографам!

В прошлую субботу в Санкт-Петербурге прошла встреча народных картографов, где мы славно пообщались друг с другом, поиграли в игры, узнали немного нового и приняли участие в съемке панорам.

Теперь немного подробнее о том, что было на встрече. Приехать в город, где нас ждут в гости, и не привезти с собой никакой новой презентации мы не могли. Поэтому сразу же после знакомства и полуденного чаепития Александр — он же Фарготрак — поделился большим и подробным докладом обо всех крупных проектах, реализованных за последние два года в Северной столице и области. Рассказали про такие проекты:

1. Общественный транспорт.

2. Значимые события (ЧМ, Алые паруса, разведенные мосты).

3. Велосипедная маршрутизация.

4. Плохие дороги.

5. Подъезды.

6. Адреса.

7. Гипотезы.

Презентация была объемной и подробной. Так что после ответов на вопросы мы решили попить еще чаю. После второго чаепития пришло время поиграть. Играли мы в «Свою игру», а точнее в ее упрощенную версию, без штрафов за неправильные ответы и иногда с подсказками из зала — мы же не на деньги играли. :)

Победитель Shamrock получил металлическую кружку (хорошо подойдет для чая) и уважение товарищей. Решили снова отвлечься на обед и чай. Пока обедали, продолжали обсуждать НЯК, Санкт-Петербург и личные увлечения, в общем знакомились.

После третьего чаепития пришло время новой презентации. В этот раз уже я рассказывал про такие источники информации, как панорамы и снимки с мобильного приложения. Послушать о том, как снимаются панорамы, хорошо, а посмотреть — еще лучше. Поэтому после небольшого рассказа мы отправились на улицу смотреть на настоящий панорамомобиль. Там Сергей, оператор с 10-летним стажем съемок панорам, рассказал нам все, что возможно узнать о съемках. В каких городах проводится съемка, на какие камеры, в какую погоду, как реагируют люди, когда видят авто, сколько километров в день приходится проезжать и так далее. И да, скажем сразу — мы попали на панорамы Санкт-Петербурга.

Как думаете, куда мы отправились после? Верно — снова пить чай, забирать сувениры и общаться, но уже в свободном формате. Рассказ получился совсем небольшой, но на деле мы провели вместе не меньше 6 часов.

От лица команды благодарим всех, кто нашел время приехать. Рады были видеть участников прошлой встречи и тех, с кем довелось познакомиться впервые.

Ждем также отзывов о встрече от всех, кто был с нами в этот день.