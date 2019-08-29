Изменение управлениея в редакторе НЯК

Здравствуйте всем.

Хотелось бы обратится к разработчикам, надеюсь меня поддержат коллеги (или покажут как сделать проще).

Предложение: на правую кнопку мышки (ПКМ) повесить не отображение координат, а возможность разрезать объект (или сделать возможность этой настройки для пользователя).

Я думаю не один, а занимаюсь дорогами, для того что бы разрезать участок дороги без сдвига (по совету более опытных товарищей) я начинаю создавать в нужной точке объект (например светофор), после начала создания объекта нажимаю отмена, в результате участок разрезан, но, что бы разрезать таким образом участок необходимо нажать 5 раз кнопку мышки и еще и по перемещать ее по рабочему столу выбирая пункты меню. Если этот функционал повесить на ПКМ, то усилия и время на эту очень частую операцию уменьшатся наверное на порядок, с учетом того что таких правок даже не сотни, а тысячи, это очень облегчит редактирование.