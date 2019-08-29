Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Изменение управлениея в редакторе НЯК

Здравствуйте всем.

Хотелось бы обратится к разработчикам, надеюсь меня поддержат коллеги (или покажут как сделать проще).

Предложение: на правую кнопку мышки (ПКМ) повесить не отображение координат, а возможность разрезать объект (или сделать возможность этой настройки для пользователя).

Я думаю не один, а занимаюсь дорогами, для того что бы разрезать участок дороги без сдвига (по совету более опытных товарищей) я начинаю создавать в нужной точке объект (например светофор), после начала создания объекта нажимаю отмена, в результате участок разрезан, но, что бы разрезать таким образом участок необходимо нажать 5 раз кнопку мышки и еще и по перемещать ее по рабочему столу выбирая пункты меню. Если этот функционал повесить на ПКМ, то усилия и время на эту  очень частую операцию уменьшатся наверное на порядок, с учетом того что таких правок даже не сотни, а тысячи, это очень облегчит редактирование.

10 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
viazin2012
вчера, 12:38
Если щёлкнуть правой кнопкой мыши по любому узлу дороги, то там можно выбрать пункт 'разрезать при сохранении' , по-моему так удобнее.
Павел
вчера, 13:38
viazin2012,
Для этого узел надо создать в нужном месте, сохранить при этом прямолинейность участка надо еще постараться. Вот об этом и предложение, уменьшить количество кликов и сохранить прямолинейность.
viazin2012
вчера, 15:01
Павел,
Тяну в нужную точку промежуточный узел, он становится точкой, выбираю разрезать при сохранении. С прямолинейностью проблемы не возникало. Хотя такой инструмент как ножик был бы полезен для площадных объектов типа леса, озёр и т.д.
Павел
вчера, 17:05
viazin2012,
Постоянно натыкаюсь на зигзагообразные дороги, не все такие аккуратные. А уж аутсорсеры...
bob
вчера, 12:39
+1
kalach-k
вчера, 12:47
А координаты куда, как их смотреть?
Текущий вариант разрезания при редактировании  вполне удобен, можно скорректировать местоположение вершины для точности разрезки.
gvgvlg
вчера, 14:40
kalach-k,
 "(или сделать возможность этой настройки для пользователя)" я понимаю что не все хирурги, хотя если сравнить возможно что кому резать окажется и больше :) неплохо бы сделать настраиваему ПКМ под конкретного пользователя, в том же профиле выбрал что нужно на ПКМ координаты или "ножик" и все довольны.
Павел
вчера, 17:06
gvgvlg,
+1
kalach-k
сегодня, 00:17
gvgvlg,
Если как настраиваемый вариант то вполне подойдет. Или, если это конечно смогут реализовать - выпадающее меню с координатами и ножницами.
Fleget
Сотрудник Яндексавчера, 14:37
Приняли, как предложение. 