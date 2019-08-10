Как пользоваться украинской кадастровой картой

А я всё чаще замечаю ©, что многие картографы, рисующие на территории Украины, не пользуются украинским кадастром ввиду его недружелюбности в плане юзабилити. Некоторые о нём не знают. Некоторые знают, но не рассматривают его как возможный источник, хотя это чуть ли не единственный сайт с правильными данными (по крайней мере ошибок гораздо меньше, чем на том же Визикоме, сайтах Укрпочты, ЦИК или databases.com.ua), который доступен, как говорится, не вставая с дивана.

1. Получение электронно-цифровой подписи (ЭЦП)

Электронно-цифровая подпись — это уникальный идентификатор человека, точно такой же, как и обычная подпись. Если у вас такая штучка есть — пропустите этот пункт. Если нет, то получить электронно-цифровой ключ можно несколькими способами.

1. На сайте acskidd.gov.ua. Скачиваете комплект документов отсюда, заполняете в двух экземплярах форму-заявку, берёте оригиналы и копии паспорта с пропиской и идентификационного кода и топаете ножками в любой центр предоставления услуг, взяв с собой мультифору на всякий случай и чистую флешку (1 Гб хватит с головой) для записи на неё электронной подписи. Срок действия такой ЭЦП — 2 года, после чего вновь придётся идти в центр предоставления услуг.

2. Быть госслужащим. Тогда с большой вероятностью ЭЦП вам выдали на месте вашей работы.

3. Наиболее подходящий нам способ. Приходите в любое отделение ПриватБанка и говорите «я хочу стать вашим клиентом, чтобы иметь возможность получить ЭЦП». Вероятно, вам скажут, что для этого нужно иметь карточку (можно взять Универсальную, около года назад мне её выдали бесплатно), а также стандартный комплект документов — паспорт, идентификационный код, а также мобильный телефон для СМС-информирования и Приват24. Возможно, придётся подтвердить номер телефона в банкомате или терминале — это делается раз и навсегда. А может и не придётся, этого я точно не знаю. Затем дома с компьютера входим в Приват24 и делаем всё так, как показано на видео. Срок действия ЭЦП — 1 год, после вновь заходим в Приват24 и делаем всё то же самое.

2. Регистрация в кадастре

Заходим на сайт https://e.land.gov.ua/register, вводим свой e-mail, придумываем пароль (можно такой же, как и у ЭЦП) и наживаем «Відправити». Теперь осталось привязать свою ЭЦП к аккаунту. Для этого жмём «Ідентифікація з використанням ЕЦП», выбираем свою ЭЦП, вводим пароль от подписи и нажимаем «Увійти». Не забываем выставить правильный тип АЦСК — «АЦСК АТ КП Приватбанк» или другой, если получали ключ где-либо ещё.

Через год (перед истечением срока действия ключа) идём сюда, удаляем старую ЭЦП, нажимаем «Додати профайл» и выбираем новую ЭЦП.

Теперь у нас есть аккаунт на сайте украинского кадастра. Можем приступать к поиску информации.

3. Использование кадастровой карты.

Сайт украинской кадастровой карты неплох, но есть кое-что получше — GisFile. С помощью расширения можно добавить кнопку для перехода на этот ресурс (большое спасибо Никите Юшкову и всем причастным). В правом верхнем углу на GisFile есть меню «Карты» — там включаем «Кадастр» и выбираем, скажем, Google Hybrid или Google Satellite. Возможно, в скором времени господин Зеленский сделает кое-что, что может дать толчок вернуть туда Yandex Satellite, но не будем загадывать.

Нажимаем на интересующий нас участок и выбираем «Інформація про право власності та речові права». Если не залогинены — выбираем «идентификацию через ЭЦП» и после выбора ключа с нашего компьютера и ввода пароля вновь попадаем на сайт кадастра (e-mail вводить не нужно). Проходим капчу и после нажатия на кнопку «Переглянути» получаем информацию об участке, например, вот такую. Открываем лишь одну вкладку за раз, чтоб не было «ошибки уникальности транзакции».

Специально не вставлял картинки, чтобы не растягивать и без того «многабукаффный» «лонгрид», поэтому если возникнут вопросы — пишите в комментариях, и я, если необходимо, сделаю картинки или даже новый пост, «переработанный и исправленный».