Как прошла прогулка-квест в Москве 17.08.2019

17 августа в Москве прошла офлайн-встреча народных картографов. В этот раз участники собрались в назначенном месте под открытым небом, несмотря на пасмурную и даже немного дождливую погоду. Собрались, чтобы познакомиться с новыми картографами и пообщаться со старыми друзьями, а ещё для того, чтобы увидеть необычные места российской столицы. Ведь эта встреча прошла в формате прогулки-квеста.

Идея встречи в таком формате (и в значительной степени ее реализация) принадлежит одному из московских народных картографов — Федору Гусеву. Он рассказал нам о том, как создавался квест:

Сама идея проведения прогулки-квеста родилась после бесед со многими участниками московской встречи, посвященной девятилетию Народной карты.

Уже тогда я планировал, что одна из летних встреч будет представлять собой квест с элементами городского ориентирования: участники разделятся на команды и по разным маршрутам будут следовать к конечной цели, попутно решая задачи на логику и отвечая на вопросы из географии, геодезии и истории.

На мой взгляд, это было бы интересно и полезно: многие узнали бы интересные факты из истории Москвы и заодно весело провели бы время на свежем воздухе.

Испытывая большую любовь к своему городу, я хотел быть лично причастным к созданию встречи народных картографов, посвященной истории и географии Москвы.

О своей готовности организовать подобную встречу, создать точки маршрутов и придумать интересные вопросы я рассказал Сергею. Несомненно, мне требовалась поддержка в реализации этой идеи: где именно провести встречу, с чего начать и чем закончить, в какое время и пр. И в этом мне очень помогли!

Все пришедшие на прогулку-квест народные картографы получили билетики, на которых был написан номер команды.

Идея с билетами мне пришла буквально за день до прогулки. Я ломал голову, как же интереснее было бы разделить участников на команды, и мой взгляд упал на отрывные автобусные билетики, которые я привез из путешествия по российским городам. Тогда и была распечатана целая лента с номерами команд. Участники встречи это оценили.

Разделившись на три команды, народные картографы получили задание, в котором было зашифровано десять точек. Задача каждой команды была такой: определить эти места, построить оптимальный маршрут по городу, быстрее остальных участников пройти все точки и сфотографировать их.

Разработка интересного маршрута, его грамотная реализация на местности и прочие организационные вопросы решались не один месяц и постоянно претерпевали изменения. Менялись районы, улицы, дома, места и характеры маршрутов. Я советовался с командой сервиса, и в итоге появлялись тематически связанные точки, а в голове рождался текст. В задании образовалась сюжетная линия а-ля «Итальянцы в России», где главным героем был итальянец Федерико, приехавший в Москву, чтобы посетить своих друзей — народных картографов.

Часть из загаданных мест было просто отыскать даже тем, кто оказался в Москве второй-третий раз. Часть же точек ввела бы в заблуждение даже коренного москвича, и тут без приложения Яндекс.Карты уже было не обойтись.

В последний июльский день, благо была хорошая погода, решено было пройти все точки и проверить, всё ли на месте и в доступности. Казалось бы, куда могут деться скульптуры и памятники? Но оказывается, некоторые из них в буквальном смысле путешествуют по Москве. Например, скульптура ангела, располагавшаяся во дворе дома Лермонтова, «улетела» к дому Бурганова. А из сквера в Сивцевом Вражке «ускакал» пегас. Но это оказалось только к лучшему, поскольку во время похода было найдено еще несколько интересных мест, которых не оказалось на карте.

Бытует мнение, что Москва уже отрисована полностью и рисовать в центре уже нечего. Однако участники прогулки столкнулись с тем, что несколько мест, описанных в задании, не были обозначены на карте. И тут командам приходилось включать логику, интуицию и, конечно, приложение Народная карта. Картографы сфотографировали все найденные места и отправили их через приложение модераторам. Так что теперь район Арбат стал картографически точнее на несколько сквериков и скульптур.

Вторая команда справилась с заданием раньше всех: уже через полтора часа после старта все точки были пройдены. Остальные команды еще долго блуждали среди арбатских переулков. В итоге квест на свежем воздухе продлился больше трех часов!

После долгого марафона все картографы собрались в уютном кафе. Обсудили пройденные точки, поделились друг с другом сделанными фотографиями и впечатлениями об увиденных необычных местах Москвы. И конечно же, поговорили на интересные темы — о картах и навигации.

Я благодарю команду Народной карты за поддержку моей идеи и помощь в ее реализации! Всегда хорошо, если идеи воплощаются в жизнь :)

Мы, со своей стороны, благодарим Федора за идею и, что гораздо важнее, за ее реализацию. Спасибо всем народным картографам, пришедшим на эту прогулку!

До новых встреч — и будем очень рады новым идеям народных картографов.