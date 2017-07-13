Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как работает Народная карта?

Народная карта, как небольшой завод, день за днем работает над тем, чтобы все мы могли пользоваться лучшими картами уже сегодня. Здесь у каждого есть свои обязанности и все выполняют их с максимальной отдачей, а порой — и фанатизмом :)
Сегодня мы хотим рассказать вам, как устроена наша большая команда и кто за какой фронт в ней отвечает.

Сотрудники отдела картографического производства проверяют все пользовательские правки. Следят за качеством всех вносимых данных и готовят новые страны для публикации. Именно тут осуществляется самая большая часть внутренней работы над картой. На плечах этих ребят лежит ответственность за итоговое качество Яндекс.Карт — как в крупных городах, так и в далекой сельской местности.

Картографическому производству помогает команда экспертов — специалистов по отдельным тематическим слоям карты (административно-территориальному делению, транспорту и т.д.). Они собирают актуальную информацию по важным и спорным вопросам, возникающим у народных картографов и сотрудников при редактировании карты, после этого передают ее в отдел коммуникации или в отдел картографического производства. Эта же команда участвует в проверке данных перед публикацией.

Служба контента готовит к публикации новые спутники и панорамы, следит за их обновлением. 


 

Дизайнеры Народной карты работают над отображением новых слоёв и объектов, готовят новые раскраски. Именно они придумывают, как в редакторе должны выглядеть иконки новых инструментов, и на каком месте они должны быть расположены. Дизайнеры делают все, чтобы пользователям было максимально удобно рисовать.

Отдел аналитики изучает поведение пользователей сервиса и собирает самую разнообразную статистику, в том числе для итогов совредов и новостей в клубе.

В отделе коммуникации с пользователями тоже кипит работа. Здесь разбираются заявки народных картографов в службу поддержки. Готовятся совреды, новости для клуба и группы ВКонтакте. Для службы контента записываются заявки на обновление спутниковых снимков и панорам. Для разработчиков собираются сообщения об ошибках и пожелания по развитию сервиса. 


Ну и наконец — без малейшего перерыва кипит жизнь в отделе, без которого не было бы Народной карты, — в отделе разработки Народной карты. Здесь наши программисты трудятся над реализацией новых проектов и возможностей. Воплощают в жизнь самые смелые идеи народных картографов. Поддерживают сервис в постоянной «боеготовности» для того, чтобы в любое время суток и любой день в году, народные картографы занимались любимым делом — рисованием и актуализацией  лучших карт!

Наши народные картографы часто высказывают желание лучше узнать о том, как работает наша команда. Поэтому мы решили подготовить для вас серию постов, о том, как работают наши отделы.  О том, как мы работаем — для вас. 

Команда Народной карты.

43 комментария
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Te*mik
13 июля 2017, 17:39
Интересно. Жду продолжения!  👍🏻
Fabiëns0
13 июля 2017, 17:46
Внутренняя кухня, ммм) Буду читать с интересом.
Fleget
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 17:47
Друзья. Сейчас у вас есть шанс задать интересующие вас вопросы, касающиеся внутреннего устройства команды Народной карты. Не обещаем, но возможно нам удастся ответить на некоторые из них. 
alex.bubnoff2010
13 июля 2017, 18:47
Fleget,
Сколько всего человек трудятся над созданием Народной карты ?
Alex Str
15 июля 2017, 18:12
alex.bubnoff2010,
181 тысяча человек
Fleget
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 18:53
Fleget,
мы ждали этот вопрос. Обязательно расскажем, но немного позже :)
MaXsus.sl
13 июля 2017, 19:18
Fleget,
Здравствуйте Михаил! У меня есть не большой вопросик связанный как раз с командой , но хотелось бы задать его не так официально (в клубе) куда можно написать? (на Вашу почту)
Fleget
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 19:30
MaXsus.sl,
и вам доброго вечера! Можно написать, как пост в клуб и оставить его на модерации. Мы просто не будем его публиковать, но сможем продолжить общение там.  Либо, если разговор совсем личный, могу написать вам свои контакты в виде сообщения в редакторе Народной карты. Как вам будет удобнее? :)
MaXsus.sl
13 июля 2017, 19:43
Fleget,
В редакторе будет проще ибо вопрос не сложный и не большой
Fleget
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 20:26
MaXsus.sl,
хорошо. Напишу вам в ближайшее время.
MaXsus.sl
13 июля 2017, 20:35
Fleget,
я уже написал )
Fleget
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 21:07
MaXsus.sl,
а я ответил :)
Чэшырскі К^_^Т
13 июля 2017, 18:03
Как работает...
Посредственно...
Олег Чечулин
13 июля 2017, 18:03
Все сидят в офисе, или есть люди на удалённой работе?
akbars
Сотрудник Яндекса14 июля 2017, 10:45
Олег Чечулин,
в основном в офисе.
Олег Чечулин
14 июля 2017, 21:03
akbars,
то есть, удалёнка, всё-таки, есть? :)
zorgouz
13 июля 2017, 18:45
А где имена, явки, пароли?)
Манъ
13 июля 2017, 19:10
Атлас Фобоса?!! Не слабо!!! Для Деймоса тоже есть?
Павел 1985
13 июля 2017, 21:45
Манъ,
ЯК выходит на космический уровень?
Fleget
Сотрудник Яндекса13 июля 2017, 21:08
Павел 1985,
наши коллеги являются ярыми поклонниками всех типов карт :)
Фома
13 июля 2017, 21:08
Павел 1985,
Ужас!)
Манъ
13 июля 2017, 22:34
Павел 1985,
У Гугля уже  есть карты Марса, Луны.
Фома
13 июля 2017, 23:16
Манъ,
Угуглить и перегуглить конкурентов!
MaXsus.sl
14 июля 2017, 00:57
Манъ,
Атлас заметили а вот Винище за ним нет вот и думайте какие у них там карты!
Манъ
14 июля 2017, 08:11
MaXsus.sl,
Ну, кто куда смотрит. Для смеха предположу это на те запущенные случаи, когда без ста грамм не разберёшь.
Fleget
Сотрудник Яндекса14 июля 2017, 11:47
MaXsus.sl,
стоит для особо торжественных случаев! 
Олег Чечулин
14 июля 2017, 21:15
Fleget,
поняли, уже выезжаем :)
NetFarmer
13 июля 2017, 19:19
Самые тяжёлые вопросы у меня, как правило, связаны с границами АТД, где начинается и заканчивается улица и по какому пути она проходит. Где сейчас как пронумерованы "Проектируемые проезды № XXX" и т.п.
Как я понял, это всё вопросы к Картографическому производству? Есть ли у них возможность прямого взаимодействия с картографами в соответствующих службах администраций или проектирующих организаций, и официально запрашивать источники данных по которым можно было бы вести работу хотя бы?
Получить такие данные обычным пользователям довольно проблематично.
Обновлено 13 июля 2017, 19:20
Фома
13 июля 2017, 21:55
Калифорния плавно перетекает в Жлобин)

MaXsus.sl
14 июля 2017, 00:49
Фома,
Калифорния это бывшее село (или урочище) недалеко от Саранска
Фома
14 июля 2017, 00:59
MaXsus.sl,
Депардьё знает выход из положения)
MaXsus.sl
14 июля 2017, 01:17
Фома,
Не только выход но и вход. )
nogo1986
14 июля 2017, 05:50
Не хватает фотографий живого процесса работы.
akbars
Сотрудник Яндекса14 июля 2017, 10:51
nogo1986,
это, как кажется, не так интересно, как атлас Фобоса - ведь на внешний взгляд "живой процесс работы" - это просто люди за компьютерами у мониторов. Ну или люди за обсуждениями в переговорках.
lightstring
14 июля 2017, 18:11
А как именно происходит сбор актуальной информации командой экспертов — специалистов по отдельным тематическим слоям карты?



Если, скажем, возник сложный вопрос о существовании какой-либо организации в здании, они производят поиск по справочника, проводят обзвон для проверки информации?



То же самое по сложным адресам (например, два разнесенных в пространстве здания - жилое и коммерческое с одинаковыми адресами) - производится выезд сотрудников для выяснения реальной ситуации на местности?
yazevjohn
14 июля 2017, 21:37
Ждёте ли каких либо изменений в работе команды НЯК, в связи с объединением Убера и Я.Такси?
Raivo Ristinen
14 июля 2017, 21:46
Интересно послушать об архитектуре сервиса, основных используемых программных решениях и кратко о железках. Спасибо.
Αλέξις ο Μέγας
15 июля 2017, 05:48
Атлас Фобоса 😌
v.alexandrov
15 июля 2017, 12:54
Αλέξις ο Μέγας,
а за ним вино
Αλέξις ο Μέγας
15 июля 2017, 14:20
v.alexandrov,
Ох ты ж мать, а я и не заметил:DDDD
Обновлено 15 июля 2017, 14:20
Наше старе село
15 июля 2017, 17:18
Будет хорошо активных картографов зачислять в штат сотрудников
Олег Чечулин
15 июля 2017, 19:15
Наше старе село,
тсс! Не спугни :)
Aleksandr Kirillov
28 августа, 12:53
Какое примерное количество сотрудников по отделам (отдел картографического производства, служба контента и т.д.) трудятся с Картами Яндекса, если не секрет? 