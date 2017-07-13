Как работает Народная карта?

Народная карта, как небольшой завод, день за днем работает над тем, чтобы все мы могли пользоваться лучшими картами уже сегодня. Здесь у каждого есть свои обязанности и все выполняют их с максимальной отдачей, а порой — и фанатизмом :)

Сегодня мы хотим рассказать вам, как устроена наша большая команда и кто за какой фронт в ней отвечает.

Сотрудники отдела картографического производства проверяют все пользовательские правки. Следят за качеством всех вносимых данных и готовят новые страны для публикации. Именно тут осуществляется самая большая часть внутренней работы над картой. На плечах этих ребят лежит ответственность за итоговое качество Яндекс.Карт — как в крупных городах, так и в далекой сельской местности.

Картографическому производству помогает команда экспертов — специалистов по отдельным тематическим слоям карты (административно-территориальному делению, транспорту и т.д.). Они собирают актуальную информацию по важным и спорным вопросам, возникающим у народных картографов и сотрудников при редактировании карты, после этого передают ее в отдел коммуникации или в отдел картографического производства. Эта же команда участвует в проверке данных перед публикацией.

Служба контента готовит к публикации новые спутники и панорамы, следит за их обновлением.





Дизайнеры Народной карты работают над отображением новых слоёв и объектов, готовят новые раскраски. Именно они придумывают, как в редакторе должны выглядеть иконки новых инструментов, и на каком месте они должны быть расположены. Дизайнеры делают все, чтобы пользователям было максимально удобно рисовать.

Отдел аналитики изучает поведение пользователей сервиса и собирает самую разнообразную статистику, в том числе для итогов совредов и новостей в клубе.

В отделе коммуникации с пользователями тоже кипит работа. Здесь разбираются заявки народных картографов в службу поддержки. Готовятся совреды, новости для клуба и группы ВКонтакте. Для службы контента записываются заявки на обновление спутниковых снимков и панорам. Для разработчиков собираются сообщения об ошибках и пожелания по развитию сервиса.



Ну и наконец — без малейшего перерыва кипит жизнь в отделе, без которого не было бы Народной карты, — в отделе разработки Народной карты. Здесь наши программисты трудятся над реализацией новых проектов и возможностей. Воплощают в жизнь самые смелые идеи народных картографов. Поддерживают сервис в постоянной «боеготовности» для того, чтобы в любое время суток и любой день в году, народные картографы занимались любимым делом — рисованием и актуализацией лучших карт!

Наши народные картографы часто высказывают желание лучше узнать о том, как работает наша команда. Поэтому мы решили подготовить для вас серию постов, о том, как работают наши отделы. О том, как мы работаем — для вас.

Команда Народной карты.