Как убрать дорогу из маршрутизации?

Всем привет.

Порой в нашей стране есть такие дороги, которые номинально вроде бы есть, но ехать по ним крайне не рекомендуется.

Вот одна из них.

Путь по ней займёт больше времени, чем если объехать её севернее, городом.

И нужно будет потом в автосервис заехать, подвеску починить.

Водители, которых Яндекс-навигатор поведёт по этой дороге, проклянут его и не будут больше использовать.

Вопрос: как сделать так, чтобы дорога и на карте осталась (по факту она есть), но и маршруты через неё не прокладывались в принципе?