Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как убрать дорогу из маршрутизации?

Всем привет.

Порой в нашей стране есть такие дороги, которые номинально вроде бы есть, но ехать по ним крайне не рекомендуется.

Вот одна из них.

Путь по ней займёт больше времени, чем если объехать её севернее, городом.

И нужно будет потом в автосервис заехать, подвеску починить.

Водители, которых Яндекс-навигатор поведёт по этой дороге, проклянут его и не будут больше использовать.

Вопрос: как сделать так, чтобы дорога и на карте осталась (по факту она есть), но и маршруты через неё не прокладывались в принципе?

32 комментария
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yndx-totoschka
23 ноября 2016, 15:24
Мы поправили немного технические атрибуты этого участка дорог. С обновлением посмотрим, поможет ли это. 
Дмитрий Елесин
13 декабря 2016, 14:22
yndx-totoschka,
помогло, спасибо!
Сергей
23 ноября 2016, 15:53
1) Треки есть. Значит дорога ездоспособна!
2) Дорога сегодня разбита завтра ее сделают!
Есть такие примеры в моем регионе.
3) Таким макаром можно полстраны выключить из маршрутизации
Максим Степанов
23 ноября 2016, 15:56
Сергей,
Ну так данный проект народной карты для этого и создан. Должно быть так что если дорогу починят то пользователи смогут оперативно вернуть по ней маршрутизацию.
Сергей
23 ноября 2016, 16:05
Максим Степанов,
А если пользователей мало? Если они редко заходят? Если они забудут про эти моменты?
Максим Степанов
23 ноября 2016, 16:18
Сергей,
Если так рассуждать, то редактирование данной карты вообще теряет всякий смысл
Сергей
23 ноября 2016, 16:23
Максим Степанов,
ок. Есть такая дорога Калининск - Жирновск. Так вот она была убитая долгое время, ездили там либо по обочине либо полевыми дорогами вдоль дороги! Нужно было ее выключить? 
Дмитрий Елесин
23 ноября 2016, 16:27
Сергей,
а рядом был объезд, которым можно было проехать быстрее по времени?
Максим Степанов
23 ноября 2016, 16:37
Сергей,
Если есть быстрая альтернатива рядом, то да. Либо создателям карт ввести новый параметр с предупреждением что покрытие может находится в неудовлетворительном состоянии.
У меня тоже есть пример дороги которая хуже чем после бомбёжки и ездить по ней практически не представляется возможным https://n.maps.yandex.ru/-/CZwzRZ~E , хотя объезд увеличивает расстояние примерно километров на 10, но все предпочитают пользоваться им потому что машину и нервы жальче
Дмитрий Елесин
23 ноября 2016, 16:10
Сергей,
1. Треки есть, потому что навигатор прокладывает там маршрут.
2. Конкретно эта дорога не нужна местным властям и она находится в ведении некоего развалившегося колхоза. Поэтому дорогу сделают не завтра, а после восстановления колхоза.
3. Полстраны выключать не нужно, а вот те дороги, которые опасны для движения - считаю, что нужно. Пусть она на карте будет и человек вручную прокладывает по ней маршрут, под свою ответственность...
Евгений
23 ноября 2016, 17:32
Сергей,
Особенно зимой ))) Много дорог исчезает, пока трактор не проедет.
Алексей Зуев
23 ноября 2016, 17:03
Вопрос совершенно не праздный, поскольку на дорогах 7-го класса и выше, для которых нет информации о реальных скоростях движения (цветных полос в режиме пробок), по умолчанию принимается одна и та же скорость движения, 18 км/ч, если не ошибаюсь. Ни покрытие, ни время суток не учитывается. Для города в час пик или для очень плохой дороги эта скорость может сильно отличаться от реальной в большую сторону, отсюда и неправильные маршруты.
Для чего тогда собирается информация о твёрдом покрытии?
mamat-say
23 ноября 2016, 17:15
Та же проблема
https://yandex.ru/maps/?clid=1882611&mode=routes&rtext=42.821359%2C47.116439~42.387903%2C46.961147&rtt=auto&ll=47.153678%2C42.609748&z=10.

Дорогу от Аркаса до Аракани я сделал 7 категории, убрал твердое покрытие. Так просто проселочная дорога через перевал. Но все равно маршрут строит только через него. 
А надо https://yandex.ru/maps/?clid=1882611&mode=routes&rtext=42.821359%2C47.116439~42.387903%2C46.961147&rtt=auto&ll=47.153678%2C42.609748&z=10 или https://yandex.ru/maps/?clid=1882611&mode=routes&rtext=42.821359%2C47.116439~42.387903%2C46.961147&rtt=auto&ll=47.153678%2C42.609748&z=10. Будет прикол, если кто-нибудь на фуре попрется через перевал :) 
Евгений
23 ноября 2016, 17:38
ЯН, я так понимаю, всегда строит маршрут по дороге выше классом? Вроде как, скорость выше. Ну или ЯН в моём телефоне такой. Как вариант, изменить статус дороги. Но это за рамками правил.
Дмитрий Елесин
23 ноября 2016, 17:47
Евгений,
я понизил класс дороги, дождался появления изменений на карте, но маршрут всё равно строился по дороге классом ниже. Поэтому я и поднял тему.
Алексей Зуев
23 ноября 2016, 17:52
Евгений,
Отнюдь не так. Свободно использует всё вплоть до 7-го класса, который может быть 7-м только из-за наличия названия, а на деле - труднопроезжий узкий проулок. Про технические атрибуты ничего не могу сказать, да они и не входят в арсенал средств обычных картографов.
safvas
24 ноября 2016, 02:32
Вот тоже дорога, по которой навигатор строит маршрут, если где-то небольшие пробки (у нас в городе в принципе большие не бывают)

https://n.maps.yandex.ru/-/CZwG4Q-D

С трассы Р-297 даже убрали официальную табличку поворота на эту дорогу и разметку
Алексей Зуев
24 ноября 2016, 09:13
safvas,
Что-то не работают новомодные короткие ссылки, прошу прощения.
safvas
24 ноября 2016, 13:03
Алексей Зуев,
Тогда вот так
Алексей Зуев
24 ноября 2016, 13:27
safvas,
Ну, если маршрут из города на запад строится по этой дороге, то это безобразие. Сейчас всё зелёненькое, видимо, уже поздний вечер, и маршруты вполне логичные.
safvas
24 ноября 2016, 14:07
Алексей Зуев,
хабаровск-биробиджан при некоторой загруженности строит по этой дороге
Алексей Зуев
24 ноября 2016, 14:20
safvas,
Простите, не обратил внимание на дорогу через Икуру. Маршрут на восток, естественно, тоже не должен так строиться. Ради выигрыша 5 минут, во всяком случае. Яндекс молчит...
Обновлено 24 ноября 2016, 14:24
Дивер
24 ноября 2016, 08:21
А если попробовать выставить скоростное ограничение 5 км/ч?) Ну или совсем "вандальный" вариант - убрать название и присвоить дороге 8 класс. Сквозные проезды строиться не будут.
Дмитрий Елесин
24 ноября 2016, 16:17
★Дивер,
мне кажется, скоростное ограничение не влияет на прокладку маршрутов, а носит лишь рекомендательный характер и связано только с оповещением навигатором при превышении скорости.
"Вандальный" вариант применять не хочется...
Alexxegorov
25 ноября 2016, 13:31
★Дивер,
указать 5 км/ч - некорректно. Скоростное ограничение задает максимальную разрешенную скорость, на данном участке дороги. И оно ничего общего с дорожным покрытием не имеет.
lazy-fm
24 ноября 2016, 22:46
в Навителе есть такая опция - "не строить маршрут по дорогам с грунтовым покрытием" -  может стоит добавить ее в Я.навигатор? никто же не мешает отжать галку "твердое покрытие" у дороги 7 класса, это же не нарушение правил?
mamat-say
25 ноября 2016, 08:42
lazy-fm,
Хорошее предложение!
dikiy
8 июня 2017, 10:46
Исправьте пожалуйста метку "маршуртизация" на правильную. Правильная метка есть в списке. :-)
Fleget
Сотрудник Яндекса8 июня 2017, 11:54
Для того, что бы занизить приоритет дороги в построении маршрута, можно написать на эту дорогу жалобу. В Жалобе по возможности подробно объяснить почему это нужно сделать. 
Олег Павлович Чечулин
14 августа 2017, 04:02
Fleget,
а как потом повысить? Подозреваю, что так же. Но как узнать, что ранее что-то было занижено по этой дороге? Это я к тому, что если у народных картографов нет возможности править технические атрибуты, то хотя бы знать о том, что они были изменены, не помешало бы. И да, сообщения в истории "изменены технические атрибуты" немного недостаточно :)
Valery Gvs
6 августа, 23:36
Дорога есть, но мост убрали (ненадёжен, оптимизация, навсегда). Каким образом убрать участок дороги над канавой? /55.402133, 26.663040/
Дмитрий Елесин
7 августа, 06:43
Valery Gvs,
Встать на узел, выбрать "разрезать при сохранении", сохранить. Отредактировать еще раз, и развести отрезки друг от друга.