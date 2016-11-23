Как убрать дорогу из маршрутизации?

Всем привет.
Порой в нашей стране есть такие дороги, которые номинально вроде бы есть, но ехать по ним крайне не рекомендуется.
Путь по ней займёт больше времени, чем если объехать её севернее, городом.
И нужно будет потом в автосервис заехать, подвеску починить.
Водители, которых Яндекс-навигатор поведёт по этой дороге, проклянут его и не будут больше использовать.
Вопрос: как сделать так, чтобы дорога и на карте осталась (по факту она есть), но и маршруты через неё не прокладывались в принципе?