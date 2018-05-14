Как узнать когда обновится спутниковая яндекс карта моего региона

Если вы имеете в виду — заранее узнать — то никак. У Яндекса нет ракет, нет спутников. Он закупает те снимки, которые предлагают поставщики. Даже если заказать им определённое место, то и тогда спутник необязательно вскоре над ним будет пролетать. И необязательно это случится днём. И даже когда случится, нужно, чтобы ещё и погода в тот момент хорошая была. И, если это не тропики, то чтобы это было не зимой.
Лучший способ — это приходить в этот форум и почаще нудить (в хорошем смысле слова), что вот тут мол давно пора обновлять снимки. Потому что нынешние плохие, некачественные, уже всё давно поменялось, новые дороги, дома построили, парки разбили. А старое всё снесли, а река резко изменила русло, эта долина уже затоплена, тут остров вулканический поднялся и т. п. И после этого, как сказано, «следить за новыми постами». Гарантий никто не даст. Я года три, наверное, нудил, чтобы на карте просто переименовали город, написанный с опечаткой.
Поселки Федоровка и Самохваловка в Уфе неприятно "засерены" https://yandex.ru/maps/172/ufa/?l=sat%2Cskl&ll=56.148634%2C54.668497&z=14&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=56.128550%2C54.682947&whatshere%5Bzoom%5D=14
Да емае! Когда обновление Москвы и области (аэропорт Домодедово)?? И еще страннее - в гугл картах до сих пор снимки еще старше, чем у яндекса - там даже вторую полосу еще не начали строить и в помине. А яндекс то когда уже обновит?
Кстати, это совсем не спутниковые снимки. Это типа "аэрофотогеодезия", снимают с самолётов. http://www.racurs.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8
Космических снимков нет в природе. Всё снимается с самолёта. http://www.racurs.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8