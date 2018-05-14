Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как узнать когда обновится спутниковая яндекс карта моего региона

Как узнать когда обновится спутниковая яндекс карта моего региона

34 комментария
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nogo1986
14 мая 2018, 11:37
Никак
))
QQшка
14 мая 2018, 11:39
Какого региона-то? :)


P.s. Даешь стол заказов новых снимков!
nogo1986
14 мая 2018, 14:06
QQшка,
Re: PS: Зачем нам два стола? Есть уже один.
QQшка
14 мая 2018, 15:24
nogo1986,
я и забыл о нём.
Котик
14 мая 2018, 15:13
Это бесполезно. Мне несколько раз обещали, что обновят снимки моего города "в этом году". Теперь я уже и спрашивать перестал.


Хорошо хоть снимки среднего разрешения не сделали.
akbars
Сотрудник Яндекса14 мая 2018, 16:13
Оптимальный способ - следить за новыми постами про обновления спутниковых снимков в Клубе.
Обновлено 14 мая 2018, 16:13
Сергей
14 мая 2018, 20:51
Если вы имеете в виду — заранее узнать — то никак. У Яндекса нет ракет, нет спутников. Он закупает те снимки, которые предлагают поставщики. Даже если заказать им определённое место, то и тогда спутник необязательно вскоре над ним будет пролетать. И необязательно это случится днём. И даже когда случится, нужно, чтобы ещё и погода в тот момент хорошая была. И, если это не тропики, то чтобы это было не зимой.


Лучший способ — это приходить в этот форум и почаще нудить (в хорошем смысле слова), что вот тут мол давно пора обновлять снимки. Потому что нынешние плохие, некачественные, уже всё давно поменялось, новые дороги, дома построили, парки разбили. А старое всё снесли, а река резко изменила русло, эта долина уже затоплена, тут остров вулканический поднялся и т. п. И после этого, как сказано, «следить за новыми постами». Гарантий никто не даст. Я года три, наверное, нудил, чтобы на карте просто переименовали город, написанный с опечаткой.
dan.3dx
15 мая 2018, 18:07
Сергей,
На зимних снимках, кстати, можно различить лесные дороги, которвх летом не видно.
Седин Дмитрий
15 мая 2018, 14:15
Пора Новосибирскую область уже, особенно район Обского водохранилища - там много мест по несколько лет не тронутых.

Ну и Новосибирск за полгода меняется сильно.
Graviton
23 мая 2018, 11:26
а сколько стоят эти снимки?  Давайте сами оплачивать нужные регионы.
Rom Martin
28 мая 2018, 14:45
Неплохо добавить как на гугле "машину времени",  что бы можно было просматривать старые снимки нужного места.
zagrust70
18 июня 2018, 10:24
Поселки  Федоровка и Самохваловка в Уфе неприятно "засерены"
https://yandex.ru/maps/172/ufa/?l=sat%2Cskl&ll=56.148634%2C54.668497&z=14&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=56.128550%2C54.682947&whatshere%5Bzoom%5D=14
artemkraev99
29 июня 2018, 13:07
Да емае! Когда обновление Москвы и области (аэропорт Домодедово)?? И еще страннее - в гугл картах до сих пор снимки еще старше, чем у яндекса - там  даже вторую полосу еще не начали строить и в помине. А яндекс то когда уже обновит? 
Обновлено 29 июня 2018, 13:08
АСУ КЗС
2 августа 2018, 16:03
Кстати, это совсем не спутниковые снимки. Это типа "аэрофотогеодезия", снимают с самолётов.  http://www.racurs.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8
АСУ КЗС
2 августа 2018, 16:04
Космических снимков нет в природе. Всё снимается с самолёта. 
http://www.racurs.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8
Олег Чечулин
3 августа 2018, 03:20
АСУ КЗС,
Посмотрите на размер снимка и оцените высоту, с которой его можно снять без значительных искажений
matweew.sascha2014
17 октября 2018, 20:11
Пора обновить весь город Киржач и Киржачский район  --  это  Владимирская область.
ekodom77
26 октября 2018, 20:09
Здравствуйте, обновите г. Белорецк Башкортостан, давно не обновлялся уже)))
Smocke Machine
7 декабря 2018, 14:22
и Московская область, городской округ Чехов, деревня Крюково тоже  обновите 
harland.veid2017
17 января, 20:53
Пора обновить всю калининградскую обл.
telbukov2016
27 февраля, 17:02
Когда появится панорамы возле нового аэропорта Симферополя?

Обновлено 27 февраля, 17:04
telbukov2016
27 февраля, 17:11
Можно заодно и снять Джанкой и Красноперекопск, соединив их с Евпаторией  трассами.
vlosoko
28 февраля, 18:52
меня интересует последнее обновление спутниковой карты Тверской области
filonenko@shokolad-market.ru
4 апреля, 12:33
Когда появится аэропорт Симферополя? 
ilyap70
4 апреля, 22:35
Бараны! Неужели не понятно, что это мертвый сайт?
Сержик Марченко
13 апреля, 16:37
Когда будет обновление спутник национальной аэропорт Минск-2?
Я жду!!! 
irinagesta
16 апреля, 12:46
Добрый день! Не обновлялись уже 4 года снимки Рязанской области, Шиловский район, деревня фролово! 
Роман Полунин
17 мая, 13:27
Очень интересно было бы посмотреть. Сейчас на карте пышный лес в московской области, а по факту плешины по 100 Га с пеньками. Может из-за этого и не обновляют
Erona-Maxi
23 мая, 19:00
Город Курган обновить пора, это недалеко от Тюмени и Екатеринбурга.
ser9ey.lob
6 июня, 15:45
У нас уже как год нет сарая,а на карте он все ещё стоит.
Непорядок!
Максим Федоров
4 июля, 16:26
Пелеславль-Залесский и вокруг Плещеева озера 
krym-ocenka
14 июля, 07:19
3  года не обновляют снимки в Симферополе, интересно: может просто  теперь спутники не летают на Крымом?)))
fogize2012
16 июля, 18:57
Ответ: Никогда. Или тогда когда вырубят весь лес в РФ
golikova.yekat
8 августа, 22:19
Воронеж