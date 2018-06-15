Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как я рисую Корею

Привет! Сегодня в честь того, что у меня 77777 правок (и я внезапно на 111 месте) хочу рассказать, как я рисую Корею.

Из двух государств, располагающихся на её территории, бóльшую часть уделяю КНДР и вот почему. Во-первых, если у южных корейцев есть (как и у нас) самые разные карты как весьма условные, так и довольно точные: со всеми дорогами и домами, то у северных такой карты в электронном виде нет. На Google-картах и на Викимапии Северная Корея отрисована, но лишь ключевые объекты. А во-вторых, у меня просто есть желание рисовать с нуля какую-нибудь большую территорию, где никто особо не редактирует.

Для начала я решил «замахнуться» на административно-территориальное деление. В стране есть девять провинций, столица Пхеньян и три-четыре единицы, провинциальный статус которых не очень ясен, т. е. непонятно, выделены ли они из своих провинций или нет в настоящее время. На сегодня вот что я отрисовал:

  • 15 уездов и 2 города (Мунчхон и столица Вонсан) провинции Канвондо;
  • 19 уездов, 5 городов (Анджу, Кэчхон, Сунчон, Токчхон и столица Пхёнсон) и 2 из 3 (особых) районов (Чхоннам и Унгок; Тыкчан не отметил, поскольку не нашёл его точных границ) провинции Пхёнан-Намдо;
  • 12 уездов и 3 города (Хверён, Кимчхэк и столица Чхонджин; последний, в свою очередь, делится на 7 районов) провинции Хамгён-Пукто;
  • 2 района (Наджин и Сонбон) выделенного из Хамгён-Пукто города Насона;
  • 2 уезда (Кэпхун и Чанпхун) и собственно Кэсон города особого уровня Кэсон;
  • 5 районов и 2 уезда (Йонган и Ончхон) города с особым статусом Нампхо;
  • все 19 районов и 2 уезда (Кандон и Каннам) Пхеньяна,
  • 3 из 14 уездов (Сынхо, Чунхва и Санвон) провинции Хванхэ-Пукто как бывших уездов Пхеньяна, а также город Сонним.

Размечать что-то более мелкое, чем уезд провинции и район города не могу, так как нет источника с границами. Исключением являются отмеченные во всех уездах (границы условные) их административные центры — уездные города (ып). А так, точные границы берутся с сайта 38northdigitalatlas.org.

Одновременно с этим я решил отметить железные дороги. На Востоке железнодорожные линии, в отличие от России и СНГ, чётко разделяются и имеют названия. От самой длинной до самых небольших, служащих лишь как, например, подъезд к порту. Перечислять их список (который гораздо больше, чем список с АТД) не буду, оставлю лишь карту со всеми основными линями и карту в виде картинки:

При «строительстве» я стараюсь как можно точнее соблюдать геометрию путей ж. д., делая разницу в уровнях, где дорога пересекает другие железные и автомобильные дороги или, что чаще всего, различные водные преграды. Названия всех станций и линий сделаны на четырёх языках — русский, корейский, украинский и английский. Кстати, у АТД то же самое, но там ещё присутствует турецкий.

Что касается Республики Корея, то там я практически не редактирую. Нарисовал одну маленькую линию ж. д., отметил южную границу демилитаризованной зоны и просто для справки, без нормальных границ отметил все города.

18 комментариев
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Nekby
15 июня 2018, 11:22
Очень похвально! Но любопытно, зачем Северным корейцам электронная карта, если у них и интернета, то, как такового, нет!?
Dr.@lex
15 июня 2018, 11:59
Nekby,
Скоро будет. В обмен на разоружение))) 
dikiy
15 июня 2018, 12:00
Nekby,
туда ездят туристы, хоть наверно и не так много. И хотя туристов там видимо водят за ручку, всё равно, прежде чем поехать интересно изучить карту.
Котик
17 июня 2018, 20:15
Nekby,
интернет есть, но только в государственных учреждениях и у туристов.
trt
18 июня 2018, 13:55
Котик,
интересно в южной корее есть интернет?
lukdmi
18 июня 2018, 21:59
Котик,
у туристов нет интернета. Есть сотовая связь, но она безумно дорогая.
Котик
18 июня 2018, 22:16
lukdmi,
точно, нет. В Википедии написано, что был, но отключили.
Обновлено 18 июня 2018, 22:21
dikiy
15 июня 2018, 11:58
Поздравляю со всякими счастливыми цифрами. :-)
Наше старе село
15 июня 2018, 12:44
Молодец. Пользуетесь советскими картами для отрисовки?
lukdmi
15 июня 2018, 13:34
Наше старе село,
честно говоря, редко. Но бывает.
Fleget
Сотрудник Яндекса15 июня 2018, 14:47
Отличная публикация.
Вы молодец, что делитесь своим опытом с другими :)
mistick
16 июня 2018, 10:14
Поздравляю! Значит не я один увлекся "неизведанной" Азией))
Правда я начал Вьетнам осваивать.
trt
18 июня 2018, 13:58
mistick,
Я буду южную корею рисовать
Сергей
16 июня 2018, 19:19
Раз уж зашла речь про Корею, давно хотел спросить у администрации — что не так с Сувоном? Почему во все остальные города  локальное корейское название встаёт, а в Сувон — нет? На английской карте вторым языком написан почему-то по-русски.


И ещё в Китае, кажется, не везде китайские названия доезжают, хотя заведены давным-давно уже.
lukdmi
16 июня 2018, 20:22
Сергей,
это баг. Надо написать на ЯК в поддержку, исправят. Раньше в Пхеньяне река Потхонган подписывалась на втором языке по-английски почему-то. Или, например, район Чхоллима в Нампхо до сих пор точно так же не подписывается, как и Сувон.
lukdmi
16 июня 2018, 20:41
Сергей,
а ещё нашел города с теми же проблемами: Пхохан, Чханвон, Пусан, Анъян, Сокчхо, Тэгу, Кванджу, Пхёнтхэк, Мокпхо, а также уездные Йонам и Пхёнчхан. Надо в поддержку писать. И это без некоторых городов, что я недавно добавил, и они ещё не опубликовались. Надо будет потом ещё их посмотреть. А так, как я писал в посте, отметил все с границами от балды.
Обновлено 16 июня 2018, 20:44
trt
18 июня 2018, 13:58
Я буду южную корею рисовать
Максим Соколов
сегодня, 00:26
Молодец! Я так же, как и ты, люблю какое-либо место с нуля рисовать. Этим местом для меня стала Африка, а если точнее - Гамбия и немного Малави.