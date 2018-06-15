Привет! Сегодня в честь того, что у меня 77777 правок (и я внезапно на 111 месте) хочу рассказать, как я рисую Корею.

Из двух государств, располагающихся на её территории, бóльшую часть уделяю КНДР и вот почему. Во-первых, если у южных корейцев есть (как и у нас) самые разные карты как весьма условные, так и довольно точные: со всеми дорогами и домами, то у северных такой карты в электронном виде нет. На Google-картах и на Викимапии Северная Корея отрисована, но лишь ключевые объекты. А во-вторых, у меня просто есть желание рисовать с нуля какую-нибудь большую территорию, где никто особо не редактирует.

Для начала я решил «замахнуться» на административно-территориальное деление. В стране есть девять провинций, столица Пхеньян и три-четыре единицы, провинциальный статус которых не очень ясен, т. е. непонятно, выделены ли они из своих провинций или нет в настоящее время. На сегодня вот что я отрисовал:

15 уездов и 2 города (Мунчхон и столица Вонсан) провинции Канвондо;

19 уездов, 5 городов (Анджу, Кэчхон, Сунчон, Токчхон и столица Пхёнсон) и 2 из 3 (особых) районов (Чхоннам и Унгок; Тыкчан не отметил, поскольку не нашёл его точных границ) провинции Пхёнан-Намдо;

12 уездов и 3 города (Хверён, Кимчхэк и столица Чхонджин; последний, в свою очередь, делится на 7 районов) провинции Хамгён-Пукто;

2 района (Наджин и Сонбон) выделенного из Хамгён-Пукто города Насона;

2 уезда (Кэпхун и Чанпхун) и собственно Кэсон города особого уровня Кэсон;

5 районов и 2 уезда (Йонган и Ончхон) города с особым статусом Нампхо;

все 19 районов и 2 уезда (Кандон и Каннам) Пхеньяна,

3 из 14 уездов (Сынхо, Чунхва и Санвон) провинции Хванхэ-Пукто как бывших уездов Пхеньяна, а также город Сонним.

Размечать что-то более мелкое, чем уезд провинции и район города не могу, так как нет источника с границами. Исключением являются отмеченные во всех уездах (границы условные) их административные центры — уездные города (ып). А так, точные границы берутся с сайта 38northdigitalatlas.org.

Одновременно с этим я решил отметить железные дороги. На Востоке железнодорожные линии, в отличие от России и СНГ, чётко разделяются и имеют названия. От самой длинной до самых небольших, служащих лишь как, например, подъезд к порту. Перечислять их список (который гораздо больше, чем список с АТД) не буду, оставлю лишь карту со всеми основными линями и карту в виде картинки:

При «строительстве» я стараюсь как можно точнее соблюдать геометрию путей ж. д., делая разницу в уровнях, где дорога пересекает другие железные и автомобильные дороги или, что чаще всего, различные водные преграды. Названия всех станций и линий сделаны на четырёх языках — русский, корейский, украинский и английский. Кстати, у АТД то же самое, но там ещё присутствует турецкий.

Что касается Республики Корея, то там я практически не редактирую. Нарисовал одну маленькую линию ж. д., отметил южную границу демилитаризованной зоны и просто для справки, без нормальных границ отметил все города.