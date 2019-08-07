Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Калужская область — для наших картографов существует региональный чат в Telegram

Всем привет! У каждого из нас когда-либо возникает тот или иной вопрос, касаемый редактирования карты. Для этого существует общий неофициальный чат в Телеграме — t.me/yndx_mapeditor.

Иногда хочется задать вопрос, проконсультироваться именно с народным картографом или модератором своего региона. Для этого я представляю региональный чат народных картографов Калужской области — t.me/nmaps_kaluga. Присоединиться приглашаю всех желающих, ведь это может помочь Вам в решении возможно даже ряда вопросов! Просим любить и жаловать, будь Вы сотрудник, модератор или народный картограф! 😉

4 комментария
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Te*mik
8 августа, 14:42
Пользуясь случаем, оставлю ссылку на московский чатик: t-do.ru/nmaps_moscow
Обновлено 8 августа, 14:43
B-Igro
8 августа, 15:55
А зачем делить на регионы?
dmitryleon
9 августа, 08:47
А админ чата yndx_mapeditor здесь?
Вчера подключался, но были проблемы с Телеграммом и я не мог нажать кнопку антиспама.
Сейчас не заходит в ту группу. Напишите мне в личку, я дам телефон, к которому Телеграмм привязан.
Yet another Forrest
Модератор блога12 августа, 11:45
dmitryleon,
напишите, пожалуйста, в Телеграме - @bforest