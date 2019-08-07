Калужская область — для наших картографов существует региональный чат в Telegram

Всем привет! У каждого из нас когда-либо возникает тот или иной вопрос, касаемый редактирования карты. Для этого существует общий неофициальный чат в Телеграме — t.me/yndx_mapeditor.

Иногда хочется задать вопрос, проконсультироваться именно с народным картографом или модератором своего региона. Для этого я представляю региональный чат народных картографов Калужской области — t.me/nmaps_kaluga. Присоединиться приглашаю всех желающих, ведь это может помочь Вам в решении возможно даже ряда вопросов! Просим любить и жаловать, будь Вы сотрудник, модератор или народный картограф! 😉