Карта модераторов Народной карты

Всем привет!

В команде FAQ Народной карты (nmaps.info/faq) задумались о том, почему нет возможности просматривать модераторов конкретной территории, и сделали очень крутую Карту народных модераторов!

Постоянная ссылка: https://yandex.ru/maps/-/CBa5JMx6xB

Как пользоваться Картой?

Очень просто. На ней отмечены все регионы России, Беларуси, Украины, Казахстана, а также все страны, которые покрыты «народной» модерацией. Чтобы узнать, кто же здесь модерирует, нужно нажать в любой точке региона. Появится окно со списком модераторов, при клике на ники которых, Вы перейдёте к их профилю на НЯК.

Есть некоторые условные обозначения:

⚫️ — модераторы всех слоёв;

⚪️ — модераторы части слоёв.

С другими условными обозначениями можно ознакомиться в описании Карты.

Нужно отметить, что города, где есть «свои» модераторы, отмечены точками.

Кому можно сказать: «Спасибо!»?

Карту сделали sc1a, Tavsura и Семён Федотов. Результат колоссального объёма работы — этот очень крутой инструмент. Если будут какие-то проблемы или неточности в списках модераторов, можно писать на faq@nmaps.info. Ребята с радостью помогут!

Приятного редактирования на Народной карте! :)

Надеюсь, с Картой модераторов, процесс коммуникации станет намного удобнее и проще :)