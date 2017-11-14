Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Карта модераторов Народной карты

Всем привет!
В команде FAQ Народной карты (nmaps.info/faq) задумались о том, почему нет возможности просматривать модераторов конкретной территории, и сделали очень крутую Карту народных модераторов!
Постоянная ссылка: https://yandex.ru/maps/-/CBa5JMx6xB

Как пользоваться Картой?
Очень просто. На ней отмечены все регионы России, Беларуси, Украины, Казахстана, а также все страны, которые покрыты «народной» модерацией. Чтобы узнать, кто же здесь модерирует, нужно нажать в любой точке региона. Появится окно со списком модераторов, при клике на ники которых, Вы перейдёте к их профилю на НЯК.
Есть некоторые условные обозначения:
⚫️ — модераторы всех слоёв;
⚪️ — модераторы части слоёв.
С другими условными обозначениями можно ознакомиться в описании Карты.

Нужно отметить, что города, где есть «свои» модераторы, отмечены точками.

Кому можно сказать: «Спасибо!»?
Карту сделали sc1a, Tavsura и Семён Федотов. Результат колоссального объёма работы — этот очень крутой инструмент. Если будут какие-то проблемы или неточности в списках модераторов, можно писать на faq@nmaps.info. Ребята с радостью помогут!

Приятного редактирования на Народной карте! :)
Надеюсь, с Картой модераторов, процесс коммуникации станет намного удобнее и проще :)

59 комментариев
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Okclick
14 ноября 2017, 15:39
Нету у мну территорий в Тюменской области. Я модерирую Кемеровскую область (целиком, просто часть районов "основные", а оставшаяся часть - "дополнительная" зона). Уже как-то писал об этом на указанный адрес, но, почему-то, ответа не последовало.

А работа проделана, действительно, огромная и очень полезная! :)
Семён Федотов
14 ноября 2017, 15:57
☭Okclick,
благодарим за комментарий, всё исправлено!
Наше старе село
14 ноября 2017, 15:58
Считаю, что нужно поувольнять тех модераторов, что давно ничего не рисуют через блокировку Яндекса, не установив ВПН
Обновлено 14 ноября 2017, 15:58
Котик
14 ноября 2017, 17:47
Наше старе село,
а если они вернутся, то заново давать им права как в первых раз по тех же правилах, без всяких упрощённых процедур.
Наше старе село
14 ноября 2017, 19:11
Котик,
Ну да. Они же не выполняют главное требование в постоянной отрисовке своей местности
тов. Вальтер
15 ноября 2017, 05:28
Наше старе село,
человек может заходить и смотреть, если правки для проверки на своей территории, если нет - ничего не рисовать. у некоторых людей бывает график работы 60/60 дней, и интернеты плохие, так что понятия "давно", "не рисует" - неопределенные
Олег Павлович Чечулин
15 ноября 2017, 06:36
тов. Вальтер,
в Клубе модераторов есть тема, в которой модератор может взять отпуск :)
тов. Вальтер
15 ноября 2017, 06:51
Олег Павлович Чечулин,
да,  спасибо, знаю. но смотреть если правки для подтверждения не обязывает рисовать новые дома, дороги, леса. смотреть можно и в отпуске.
скоро сам поеду, на месяц, интернеты там есть.
kirill1303
14 ноября 2017, 16:07
Мне в Перми регулярно помогает nogo1986, зря забыли указать доброго человека
Yet another Forrest
14 ноября 2017, 16:09
kirill1303,
у Андрея в модерации вся область.
kirill1303
14 ноября 2017, 16:52
Yet another Forrest,
оу, я и не увидел раздел региона: нажал на кнопку города - открылся только город Пермь.
P.S. Только не область, а край -=^_^=-
Yet another Forrest
14 ноября 2017, 17:53
kirill1303,
да-да, край :)
nogo1986
14 ноября 2017, 18:09
Yet another Forrest,
у soline в карточке края почему-то точка не черная, хотя он полный модератор, не послойник.
sc1a
14 ноября 2017, 18:20
nogo1986,
Исправил
Комментарий удалён
sc1a
14 ноября 2017, 16:28
Kolia,
Вроде всё правильно показывает
Kolia
14 ноября 2017, 16:33
sc1a,
Ошибся. :)
Fabiëns0
14 ноября 2017, 16:27
Чертовски круто! Спасибо всем за огромную работу. Только поправьте одну из моих территорий модерации - пгт. Первомайский. Он почему-то на Токарёвку попал, хотя расположен севернее Мичуринска.
sc1a
14 ноября 2017, 16:30
Fabiëns0,
Спасибо, поправил)
Fabiëns0
14 ноября 2017, 16:42
Сколько по времени карту делали?
sc1a
14 ноября 2017, 17:03
Fabiëns0,
31 октября начался процесс создания и вчера 13 ноября закончился.
1) Около недели ушло на то, чтобы понять как и какого формата подогнать векторные геофайлы  под Яндекс конструктор (было очень много проблем, от русской кодировки, до контейнеров с полигонами, которые Конструктор не поддерживал)
2) Пара дней на ручную правку областей, их дорисовку, и удаление нескольких тысяч кусочков-островов
3) Дня четыре мы переделывали список модераторов и проставляли тэги и права для каждого модератора в каждой зоне
4) И за пару дней перенесли все данные в конструктор
Котик
14 ноября 2017, 17:51
sc1a,
а как вы делали? А то я карту совреда делал в сторонней программе и она импортировалась в Конструктор вообще без проблем. Получилось даже лучше, чем если создавать непосредственно в Конструкторе.
sc1a
14 ноября 2017, 18:17
Котик,
брал несколько отдельных shp файлов (лучше аналогов векторных границ я не нашел, либо не подобрал к ним конвертеров), выбирал из них необходимые зоны и делил эти зоны на отдельные полигоны (map window gis), конвертировал в kml (shape2earth), объединял готовые kml (google earth), импортировал в конструктор и сохранял, экспортировал обратно в kml, делал массовые правки в коде, импортировал файл обратно в конструктор и там уже работал с картой.
Обновлено 14 ноября 2017, 18:21
Чэшырскі К^_^Т
14 ноября 2017, 17:18
Прикрутить-бы это всё в заголовке Клуба. А то через пару-тройку дней скроется из виду.
Котик
14 ноября 2017, 17:52
Чэшырскі К^_^Т,
наверное, стоит об это отдельно попросить админов.
Fleget
Сотрудник Яндекса14 ноября 2017, 18:00
Чэшырскі К^_^Т,
так и поступим. 
B-Igro
14 ноября 2017, 18:12
Yea, Baby! :D


А вообще, молодца, ребяты!
Котик
14 ноября 2017, 18:15
Может стоит на nmaps.info/faq сделать редирект JavaScript'ом, а не meta-тегом? А то слишком медленно редиректит.
Yet another Forrest
14 ноября 2017, 22:12
Котик,
передал хотелку ответственным.
Котик
14 ноября 2017, 18:19
Хорошо сделали, только плохо, что просто взглянуть на карту недостаточно, чтобы понять, вся область имеет модераторов, или только некоторые районы.


По какому принципу вы точки выставляли? А то иногда один и тот же модератор если и в списке по области, и в точке, а иногда нет.
sc1a
14 ноября 2017, 19:03
Котик,
На самом деле все списки и обозначения составлены довольно логичным образом , но постараюсь подробно всё объяснить:
1. Сперва о том как нарисованы объекты на карте. По уровню единиц АТД получается такая иерархия:
- зарубежные модерируемые страны нарисованы территориями; Россия, Беларусь, Украина, Казахстан (РБУК) созданы в списке лишь для навигации и не имеют территории на карте
- федеральные округа в России - эти подпункты созданы также для удобства навигации, на карте не имеют территорий
- области (края и республики) для РБУК
- отдельно разбиты Московская область на городские округа и районы, и Москва на административные округа
Один сложный нюанс на карте - это городские округа. Границы некоторых городских округов полностью повторяют границы городов. Модераторы бывают как для таких городов, так и для совпадающих с ними по территории городских округов. Чтобы видеть всех модераторов для конкретного места одним списком, я решил не дублировать города такими округами. Однако, если городоской округ имеет внешние территории за пределами города, то он отмечен территорией на карте.


Если коротко, то:
- городоской округ полностью повторяет территорию города = точка,
- городской округ имеет территории за пределами города = полигон.
Таким образом в Московской области отмечены все городские округа с доп. территориям, а для остальных городов созданы либо точки, либо пустые места (город ждет своих модераторов). Единственный минус такого подхода конкретно для МО - это люди, которые модерируют всю МО будут отмечены только на территориях, но их не будет в списке городов (сейчас я уже думаю, что почему бы и не создать для таких городов точки, и добавить туда таких модераторов всей МО).


2. На карте действует принцип вложенности, когда более значимая зона включает в себя менее значимые. Т.е. если пользователь отдельно модерирует область и города в ней, то он указан только в области, т.к. подразумевается, что все остальные насленные пункты в ней он тоже модерирует.


3. Сортировка людей в списке. Вот так выглядит иерархия сортировки пользователей в списках:
1) Полные права:
1.1) Модератор всей области - никаких уточнений в скобках нет
1.2) Модератор конкретных областей - все области указаны в скобках
1.2.1) Количество подзон - например сперва идёт модератор с 5 зонами, далее с 4, и по убыванию до единицы
1.2.2) Уровень значимости подзон - сперва идёт модератор района, а потом менее значимые сельские советы и т.п.
1.3) Имя модераторов - сортируются так: символы -> английские -> русские
2) Права по отдельным слоям: идёт отдельным списоком, аналогично порядку с полными правами.
Обновлено 14 ноября 2017, 19:04
Сергей
14 ноября 2017, 18:21
Ребят возьмите его уже на работу... 
alex_shshnv
14 ноября 2017, 19:54
Меня забыли, эхх...
Alex Str
14 ноября 2017, 20:52
alex_shshnv,
не забыли) Вы во Владимирской области, не отдельной точкой.
Олег Чечулин
14 ноября 2017, 20:12
А у меня не указали Усольский район и Ангарское МО...
Семён Федотов
14 ноября 2017, 20:57
Олег Чечулин,
они куда-то делись при переносе из таблицы на карту. Сейчас отсутствующие территории уже указаны.
Олег Чечулин
14 ноября 2017, 21:51
Семён Федотов,
они почему-то к Сергею привязались, хотя у него в карточке их нет. Подозреваю, что в списке Сергей шёл сразу после меня по алфавиту :)
Семён Федотов
14 ноября 2017, 22:19
Олег Чечулин,
ага, вот куда они пропали. Да простит меня Сергей, но эти территории мы у него отобрали =)
Alex Str
14 ноября 2017, 20:54
у glym36 ошибка: Грибановский район не во Влдаимирской, а в Воронежской области)
Семён Федотов
14 ноября 2017, 21:00
Alex Str,
телепортировали glym36 в Воронежскую область, проверяйте :)
MaXsus.sl
14 ноября 2017, 21:28
упсс! неточность по в Курской области модератор один - я, а вот в городе Курске - два (я и Дядя Юра), + к тому мой допик стал основным. 
sc1a
14 ноября 2017, 21:43
MaXsus.sl,
Сейчас всё верно. Города идут в дополнение к территориям. Вы модерируете область, соответственно вы модерируете и все города на территории области.
Обновлено 14 ноября 2017, 21:44
MaXsus.sl
14 ноября 2017, 21:54
sc1a,
один минусик поселок Кожва находится за 2000 км от области, по факту карты видим область красного цвета= 1 модератор в точке города видим "Дядю Юру" который приглядывает только за городом, а в основном гоняет "криворуких" в Казахстане.
sc1a
14 ноября 2017, 22:50
MaXsus.sl,
Карта лишь собирает  всех модераторов и их территории в одном месте. Возможность показать предпочтения модераторов по своим территориям не предусмотрено)
Но и добавлять модератора области  в каждый город на её территории - тоже не вариант
Обновлено 14 ноября 2017, 22:54
тов. Вальтер
15 ноября 2017, 05:33
ну класс, отлично получилось.
4 дня назад я подумал, а где карта, как узнать кто где "работает"?
теперь вижу.
1) а районы областей как-то обозначены? или только в скобочках, например (Барановичский район, Брестский район, Дрогичинский район)?
tavsura
15 ноября 2017, 14:09
тов. Вальтер,
На районы разбита только Московская область (из за большого количества модераторов в ней). В других областях районы в описании в скобках.
тов. Вальтер
15 ноября 2017, 14:54
☣tavsura,
да. хорошо. я так и понял
хорошая работа! (даже я есть)
Alex Str
15 ноября 2017, 19:05
у Абхазии всего 1 модератор, хотя он выделен на карте другим цветом, не так как, например,у Адыгеи и Карачаево-Черкессии, где тоже по односму модератору.
sc1a
15 ноября 2017, 20:37
Alex Str,
Территория Абхазия была выделена и отдельным контуром и входила в состав объекта Грузия, поэтому и цвета друг на друга накладывались.
Вырезал её из Грузии, заодно и перерисовал всю Абхазию поаккуратнее, теперь все нормально с цветами)
Alex Str
15 ноября 2017, 22:21
sc1a,
а Южная Осетия?
sc1a
16 ноября 2017, 00:04
Alex Str,
Её тоже вырезал, т.к. у модераторов из Грузии она не включена в модерацию.
Alex Str
15 ноября 2017, 22:23
у VVM в модерации не Астраханская, а Архангельская область) поправьте.
sc1a
16 ноября 2017, 00:04
Alex Str,
Спасибо, исправил
kary4rus
23 ноября 2017, 15:10
У меня уберите в Волгоградской области приписку (Светлоярский район). С недавнего времени модерирую всю область (послойно)
sc1a
1 декабря 2017, 22:21
kary4rus,
Исправили сразу, а тут забыли отписаться)
manwithmap
9 марта 2018, 14:33
manwithmap еще Северную Осетию модерирует
nogo1986
29 августа 2018, 21:51
Антон больше не модератор в Пермском крае
vadimcooltop
25 февраля, 00:10
vadimcooltop  - модератор Мурманской области, а Заполярного теперь нет.
Обновлено 25 февраля, 00:13
B-Igro
15 июня, 10:13
Прюэт. Меня уберите плиз из московских Некрасовки, Косино и Новокосино.


И отметьте модератором Кувейта. :)
Dudunchek
17 августа, 10:20
Пора бы обновить карту, в Алмате уже не один модератор. 