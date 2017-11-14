Карта модераторов Народной карты

Всем привет!
В команде FAQ Народной карты (nmaps.info/faq) задумались о том, почему нет возможности просматривать модераторов конкретной территории, и сделали очень крутую Карту народных модераторов!
Постоянная ссылка: https://yandex.ru/maps/-/CBa5JMx6xB
Как пользоваться Картой?
Очень просто. На ней отмечены все регионы России, Беларуси, Украины, Казахстана, а также все страны, которые покрыты «народной» модерацией. Чтобы узнать, кто же здесь модерирует, нужно нажать в любой точке региона. Появится окно со списком модераторов, при клике на ники которых, Вы перейдёте к их профилю на НЯК.
Есть некоторые условные обозначения:
⚫️ — модераторы всех слоёв;
⚪️ — модераторы части слоёв.
С другими условными обозначениями можно ознакомиться в описании Карты.
Нужно отметить, что города, где есть «свои» модераторы, отмечены точками.
Кому можно сказать: «Спасибо!»?
Карту сделали sc1a, Tavsura и Семён Федотов. Результат колоссального объёма работы — этот очень крутой инструмент. Если будут какие-то проблемы или неточности в списках модераторов, можно писать на faq@nmaps.info. Ребята с радостью помогут!
Приятного редактирования на Народной карте! :)
Надеюсь, с Картой модераторов, процесс коммуникации станет намного удобнее и проще :)