Килер фича для создания POI

Настоятельно прошу. Нет, даже требую (во как!), что бы при создании POI, в быстром поиске организаций в справочнике, даже если категория в рубрикаторе выбрана неправильно, то поиск бы находил эту организацию. Можно даже автоматически менять рубрику для POI. Нет, ну это не серьезно, приходится переходить в ЯК, искать организацию, смотреть в справочнике в какую рубрику ее записали и пытаться найти аналогии в НЯК.

Ну и заодно радиус поиска расширить, в большом ТРЦ организацию в другом краю здания уже не ищет.

Так же прошу не учитывать регистр при поиске. Т.е. Набираешь ты Игкпук Лштп, а находится Burger King. Магия :)

Буду признателен.