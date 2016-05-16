Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Кодекс модераторов

Привет всем, 

Периодически сталкиваясь с грубым отношением модераторов к пользователям, решил написать эту статью для руководства клуба, чтобы мы общими усилиями смогли разобраться в ситуации. 

Прежде всего уясним теоретическую область. 

В новой НЯК есть два типа модераторов: сами модераторы и сотрудники Яндекса. Пользователи сталкиваются с модераторами, а сами модераторы уже контроллируются сотрудниками Яндекса. 

Система выглядит отлично, но есть несколько проблем:

  1. Контроль сотрудниками Яндекса осуществляется только в случае, если модератор подтвердил правку. Т.е. не работает, если откатил.
  2. Сотрудники Яндекса не контроллируют переписку модераторов с пользователями. 
  3. Жалобы пользователей рассматриваются теми же модераторами.

За скопом этого поста пока оставляю грубости или неследование правилам самими сотрудниками Яндекса, т.к. подобные действия производятся от лица компании и, поэтому должны контроллироваться самой компанией, а не сообществом. Чего к сожалению пока не происходит (см. мой предыдущий пост про Ekudrik).

Итак, модераторов можно считать первой линией поддержки с расширенными правами. Но на практике же - это обычно пользователи, которые много рисовали и захотели рисовать используя расширенные инструменты (отмена чужих правок и удаление объектов) и изменять защищённые объекты и объекты смежные с ними, а также учавствовать в закрытом клубе (для модераторов). Взамен от них требуют подтверждать объекты и реагировать на жалобы пользователей. 

Из чего следуюет, что часто к своей обязанности модераторы относятся не как к своей основной деятельности, а как к дополнительной. И хорошо, если они это делают добросовестно, но что им мешает это делать недобросовестно?

Собственно об этом пост, я предалагаю в довесок к дополнительным возможностями добавить дополнительную ответственность на добросовестное исполнение своих обязанностей и корректном общении с пользователями. 

Для этого необходимо, несколько действий (лучше в стандартном интерфейсе):

  • принять модератором правила корректного взаимодействия с пользователями
  • позволить оценить качество модератора
  • возможность пожаловаться на действия модератора непосредственно сотруднику Яндекса
  • возможность передать подтверждение правки в случае отката другому модератору, в случае если действия модератора спорные
  • возможность сотруднику Яндекса просматривать переписку пользователя с модератором
  • применять к нарушевшему правила модератору санкции (что-то кроме поучительного "так не надо")

Это позволит нам, редакторам карты, получать ответы на вопрос "почему вы откатили правку?" больше чем "учи правила", "внимательнее читай описание", "Картограф по-моему грамотнее тебя" - это из общения с игнорирующим правила Виктором Мининым aka МВА. 

Также я заметил, что модераторы (например МВА) делают по-своему и подтверждают свою правку (или она сама автоподтверждается?) надеясь на то, что в случае если он (модератор) неправ его поправит супер-модератор из сотрудников Яндекса, при этом никак не комментируя свою неуверенность. Я подозреваю, что сотрудники Яндекса имея колоссальный поток заявок могут просто пропустить эту проблему, а модератор наивно станет уверенным в своей правоте. 

Всячески приветствую ваши предложения и комментарии. 

64 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
akbars
16 мая 2016, 11:32
Сразу хочется написать про несколько фактических неточностей в посте, чтобы не вводить никого в заблуждение:
- у народных модераторов нет группового редактирования и нет возможность блокировать/разблокировать объекты.
- но есть возможность удалять объекты и банить/разбанивать пользователей
- суть модерации все-таки не в подтверждении правок, а в проверке правок, исправлении ошибок и помощи пользователям (в частности, в обучении последний рисованию без ошибок).
TimeKing
16 мая 2016, 17:45
akbars,
не могу отредактировать статью, только снять с публикации. Ошибку вижу только одну - про групповое редактирование, тут приношу извинения, про блокировку и разблокировку речи не было, только о редактировании этих объектов, возможно и это сейчас нельзя? остальное же - ваши дополнения. 
От себя добавлю, что ещё есть элитарный момент - участие в закрытом сообществе и закрытом клубе модераторов (Яндекс, ВК).
И конечно с сутью модерации даже не спорил. 
МВА
16 мая 2016, 23:15
TimeKing,
И пусть меня простят коллеги за резкость. Ну ты и достал. Если мне кто нахамит, нагрубит или первый «тыкнет», этого человека я перестаю уважать и на Вы никогда не назову ( даже если он большой начальник) до публичного извинения передо мной. У тебя только пустые трёки, процитируй хоть одну мою грубость. Твоих я могу процитировать уйму. Тебя то сотрудники Яндекса то модераторы обижают, а может беда не в них а в самом себе. А что же ты «мелкий человечек» не написал , что после твоей первой неправильной правки тебе были даны разъяснения. И после отката ты начал хамить грубить и возвращать свою правку на место. Ну так что мне опубликовать твои хамские сообщения или не надо? А от своих слов « "учи правила", "внимательнее читай описание", "Картограф по-моему грамотнее тебя"» которые написаны только тебе я не отрекаюсь. И почему это ты не упомянул что это было после третьего отката одной правки. И в грубости меня упрекнуть ни кто не сможет, потому что человека сделавшего даже две правки я всегда называю на Вы и разъясняю ситуацию. Так вот ...... надо уважать людей, а не себя самого, и тогда тебя уважать будут. «Тфу на тебя» после этого. А на счет того что на переписку надо ввести цензуру ты прав. Может таких хамов как ты будет меньше. И еще: у себя в огороде делай как вздумается, а на карте делай строго по правилам. И если люди которые грамотнее тебя исправляют твою чушь,то ты им должен быть благодарен за наставления. И не биться как баран несколько раз в одни и те же ворота. У меня то же бывают спорные вопросы,но я то не ставлю себя в идиотское положение и не пишу в Клуб, а задаю сотруднику Я. который принимает мои правки. И все вопросы решаются полюбовно. И не надо в своих кляузах указывать имена уважаемых людей. Ты по отношению к ним еще с..... .
Да для всех еще по правкам: если Вы передвинули дорогу, почистили болото или т.д. это правки не значительные. Но если (как в этом случае) стали передвигать границы исторических районов (и в добавок не правильно) в комментариях давайте оставлять ссылки. От этой ссылки всем будет легче.
С уважением модератор МВА административно-территориального деление Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
GT
17 мая 2016, 10:03
TimeKing,
в клубе, который вы называете элитарным виски не наливают и сигарами не угощают. там лишь дополнительные правила и разъяснения, которыми вас не грузят. вы еще назовите элитарными клубы сантехников и проктологов
Alexxegorov
17 мая 2016, 14:17
МВА,
ох и зря вы так. Модератор должен быть всегда корректен независимо от того насколько корректно ведёт себя пользователь.
Комментарий удалён
Alexxegorov
17 мая 2016, 15:31
Чэшырскі К^_^Т,
дело не в алгоритме, а в том что на каждом шаге, да и вообще в любой ситуации модератор не должен выдавать нагора вот такие опусы или позволять себе выражать своё неуважение к пользователю, будь то сделано открытым текстом или косвенно через обращение на "ты".
TimeKing
17 мая 2016, 18:08
МВА,
вижу я, что от вашего объяснения становится только более очевидным, какой вы человек и как относитесь к пользователям. Я переходил на личности, оскорблял вас или угрожал вам? Неужели я сделал недопустимые по правилам правки? После обсуждений выяснили, что я делал корректные правки, а вот вы ошибались. Единственное, что по моему мнению я поступил некрасиво, когда пошутил над тем, что вы постоянно подписываетесь тем же ником, от которого пишите, но я, осознавая это, тогда же и извинился. А от вас пошли грубости, наезды и угрозы, все в клубе это уже увидели. И самое смешное, заметил, когда вы пишите оскорбления вы не подписываетесь, а сообщения тем не менее не становятся анонимными.
МВА
17 мая 2016, 21:18
TimeKing,
Я тебе сразу объяснил « 8 апреля 2016 От: МВА Кому: TimeKing Территория исторического района без постановления правительства не изменяется, Правка отклонена. МВА». Поселки тоже не подчиняютя историческим районам. Такие ошибки можно было простить тому кто сделал всего 10 правок. Я тоже делаю ошибки и меня исправляют, но я их не переправляю, это я тебя предупредил «8 апреля 2016 От: МВА Кому: TimeKing Упрямиться не надо. Напишите в клуб. МВА» И не надо головой биться в закрытые ворота, не откроешь. Так ты снова начал доказывать свою правоту на что я ответил «8 апреля 2016 От:МВА Кому: TimeKing Если в понедельник Картограф исправит, значит я был не прав. МВА». А после того как все приняли «11 апреля 2016От:МВАКому:TimeKing
Время лучший судья. Как видите у меня не одной ошибки -все приняли. Границы Лахты и Ольгина обрели своё значение. Спасибо и не держите обиды. МВА» И где здесь хоть одно оскорбление. Покажи людям где я тебе нахамил. Что сказать не чего. И если ты не покажешь людям мои оскорбления то значит ты склочник и лгун. И вот это уже не оскорбления, а черты твоего характера. И не ищи в людях плохие черты, а устраняй свои недостатки. И если не умеешь шутить без оскорблений, то шути со своей бабушкой.
И НИК я ставлю там где знаю о 100% уверенности своего ответа и не отрекусь от сказанного, а где сомневаюсь там без подписи. Но таких случаев мало, потому что лучше промолчать чем быть посмешищем. И свое отношение к тебе я уже высказал. МВА
МВА
17 мая 2016, 21:45
Alexxegorov,
Достанут Вас, будете и Вы корректным. Уж на что у меня нервы крепкие и то не вынес.  МВА
Alexxegorov
17 мая 2016, 22:51
МВА,
я модерирую достаточно давно и общаюсь с пользователями немало. Боюсь, самых отъявленных вы ещё не видели :) 
Yet another Forrest
18 мая 2016, 12:54
МВА,
присоединяюсь к сказанному Alexxegorov. Бывают пациенты, которым не объяснишь, что, например, кавычки использовать нельзя, ни просто сообщением, не ссылкой на пункт правил. Сценарий типичный: возмущения - оскорбления - переход на личности. В ответ стараюсь всегда писать в вежливой форме без перехода на личности. Не приходим к компромиссу - пишем в Клуб.
TimeKing
18 мая 2016, 14:44
МВА,
уже неоднократно указывал на ваши оскорбления в этом клубе, некоторые из которых уже удалили, не стесняйтесь признаться в этом. Собственно и это сообщение у вас не обошлось без оскорблений. Такой уж вы человек, надеюсь вы надолго уйдёте в бан. 
Про территорию исторического района: вы там почему-то предположили, что предыдущие редакторы указали корректную территорию. Я указал в комментариях цитату из постановления и редактировал согласно ему, но вы не смогли его внимательно прочитать, всё твердя "пиши в клуб", "правка отклоняется". Потом эти странные не отосящиеся к делу сообщения, например:


24 апреля 2016/От: МВА/Кому: TimeKing
Прежде чем делать правку посмотри кто такую правку делал последним. Здесь Картограф, и я так дума он грамотнее тебя, и намного умнее. Следующий раз «выпендрежные» правки буду блокировать.


Неужели вы думаете, что кто-то вас будет уважать после всего этого? 


Также вы решили, что если приняли ваши правки, то так и надо, но откуда вы знаете, что кто-то, тот же Картограф, вошёл ситуацию и действительно просмотрел ваши правки?


Это очень сомнительно ввиду того, что как же Картограф допустил, что отрисованное мной сельское поселение Юкковское https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1508560922 вы превратили в Агалатовское?


Также смотрю на ваши правки административных округов, вы в один момент можете решить скосить угол то там то здесь, хотя вырисовывалось всё внимательно по генпланам, а вы решаете сделать по своему и снова надеетесь на то, что раз Картограф подтвердил, значит я всё правильно сделал. Указывал на эти косяки вам, а в ответ тишина. 
МВА
17 мая 2016, 21:17
akbars,
Сергей, вот видите не приняли правку и сыр-бор. И на данный момент уже 68 комментариев. Значит тема серьезная. А все гораздо проще, есть кнопка «пожаловаться», где ты аргументально подтверждаешь свою правоту и сигнал от этой кнопки должен приходить к сотруднику картографической службы Яндекса этого региона. И после решения картографа Я. спорные работы оценивать не по плюсам , а по минусам. И колличество этого показателя отображать в профиле рядом с банами. По принципу «сделаешь десять раз хорошо, ни кто не видит, а один раз плохо видят все». И вот тебе сразу рейтинг « ххххх правок и ZZZ минусов».
И беда еще в том что не проверенные «сырые» посты публикуете. И публичность здесь не нужна. А то тот раз у его виноват Кудрин, этот раз Минин, следующий Иванов (кто у нас Иванов, держись браток), а я «мальчик пай». Сергей, я до сих пор не могу понять где я нахамил, оскорбил? Может быть Вы объясните. Если потребуется история нашей переписки я все сделаю. МВА
Комментарий удалён
NetFarmer
16 мая 2016, 12:09
Чэшырскі К^_^Т,
В моём регионе "обидели" модератора и он, похоже, вообще покинул проект. Уж не знаю, по делу было или нет, но я ощущаю потерю активного бойца на своём фронте.
Комментарий удалён
NetFarmer
16 мая 2016, 12:20
Чэшырскі К^_^Т,
radist.maximov - Долгопрудный, Лобня, Север Москвы.
Дивер
16 мая 2016, 14:51
NetFarmer,
Да, знал такого. Хороший парень.
TimeKing
16 мая 2016, 18:12
Чэшырскі К^_^Т,
так можно же всякое обучение проводить или тесты-опросники просить заполнить по практикам, которые они применяют, это как и в любом сообществе авторов добровольцев, например на Хабре. 
golmaxx
16 мая 2016, 12:10
Надо просто добавить кнопку "Пожаловаться на модератора" и все, проблема будет решена. Сколько народных модераторов "отчислят", столько их сейчас в очереди стоит на это место. 
Бан пользователям, я считаю, должны выдавать только сотрудники Яндекса после проведения разбирательства, а не какие-то левые люди, которым просто не нравятся правки данного конкретного пользователя.
Комментарий удалён
Олег Чечулин
16 мая 2016, 13:26
Чэшырскі К^_^Т,
для этого придумали сменный график работы...
TimeKing
16 мая 2016, 17:31
Чэшырскі К^_^Т,
та кнопка кстати очень общий инструмент, а тут было бы удобно именно на действие отката модератора из истории залепить кнопку, рядом с кнопкой "Написать автору правки". Таким образом ребята из техподдержки получат отдельный тред, в котором будет и переписка и спорный объект. 
Комментарий удалён
TimeKing
16 мая 2016, 19:42
Чэшырскі К^_^Т,
нельзя же терять надежду, я вот верю, что они всё таки нас читают и слушают, а потом принимают решения исходя из наших пожеланий. Было бы конечно удобно, если бы мы список пожеланий с рейтингом видели (публичный трекер), который есть у jetbrains в youtrack например, поглядим-увидим, может и появится. 
Алексей Т.
17 мая 2016, 00:06
Чэшырскі К^_^Т,
причём тут график работы с 8 до 17 и сб-вс? Вандализм безвреден для карты, т.к. эти действия не примутся автоматом, поэтому могуть ждать хоть неделю группового отката. 
akbars
17 мая 2016, 03:44
Чэшырскі К^_^Т,
что же вы так часто к Администрации, которой всё по барабану - обращаетесь. В клубе и через службу поддержки. Хочется, чтобы пользователи и в оценке себя, и других пользователей, и команды сервиса были честны прежде всего с самими собой и минимизировали в клубе количество популистских заявлений.
Alexxegorov
16 мая 2016, 13:52
golmaxx,
для борьбы с вандалами должна быть возможность забанить срочно, иначе потом разгребать причиненный вред можно очень долго. Если любой бан будет проводиться через  сотрудников Яндекса, будет больше вреда карте.
Комментарий удалён
berserker ®
16 мая 2016, 14:27
Чэшырскі К^_^Т,
вспоминаю, как лично я на СНЯК 12 учёток с промежутком в 5 минут, в 3 часа ночи, банил... Местами такое и сейчас будет проскакивать, особливо, когда летние каникулы наступят.
alexeyborovik1
16 мая 2016, 13:48
Если бы модератору платили заработную плату, тогда к нему можно было бы предъявлять такие серьёзные требования, а на нет и суда нет, я считаю. Но грубо обращаться к пользователям конечно же, нельзя.
Комментарий удалён
Alexxegorov
16 мая 2016, 16:31
Чэшырскі К^_^Т,
на самом деле объснять правила - часть работы модератора, пусть и не за зараплату. Если кто-то наотрез не хочет этим заниматься, может остаться экспертом (есть такая роль на карте).
Комментарий удалён
NetFarmer
16 мая 2016, 17:08
Чэшырскі К^_^Т,
 Только что такого товарища встретил. Написал ему, сослался на п. правил. Потом посмотрел историю банов и опыт предыдущих его картографических этюдов и понял, что "не в коня корм" :)
TimeKing
16 мая 2016, 17:27
Чэшырскі К^_^Т,
грубости были, я всё же уважительно к вам отношусь, чтобы их цитировать в паблик. 
Комментарий удалён
TimeKing
16 мая 2016, 17:50
Чэшырскі К^_^Т,
из свежего прямо в клубе https://yandex.ru/blog/narod-karta/peresechenie-peshekhodnykh-i-avtomobilnykh-dorog/573812f908cd7016009c40f7 
TimeKing
16 мая 2016, 17:48
alexeyborovik1,
так это же добровольно всё. За примером далеко ходить не надо, в Википедии чёткая структурированная иерархия ролей модераторов и администраторов с возрастающей кучей возможностей и неоплачиваемых обязанностей.
berserker ®
16 мая 2016, 14:43
По сути же вопроса... TimeKing, не обижайся, пост - ни о чём. Я - не в том смысле, что нет содержательной части, а вот о чём, по пунктам: правила поведения есть, пожаловаться можно, санкции применяются. Остальные пункты... "возможность передать подтверждение правки в случае отката другому модератору, в случае если действия модератора спорные" эту функцию выполняют сотрудники, где смысл? "возможность сотруднику Яндекса просматривать переписку пользователя с модератором" - Вы как это себе представляете? Читать тонны переписок каждого пользователя? "Это позволит нам, редакторам карты, получать ответы на вопрос "почему вы откатили правку?" больше чем "учи правила", "внимательнее читай описание"" - это вопрос модераторских полномочий, который решается в общем порядке. Если есть человек, который просто отписывается - это повод написать сюда, а комманда сервиса будет уже рассматривать вопрос о снятии полномочий.

Система отработана очень хорошо, кулуары не забывайте, бОльшая часть модераторов общаются между собой. Причём, бодаемся между собой, бывает, почище, чем кто-то мог подумать. Не думайте, что отношение к модераторским правам - пофигистское, далеко это не так. Мы сообща думаем, рассуждаем, принимаем решение - на нас ответственности существенно больше, чем за пользователем.. "За нами - Москва", а по этому, к полномочиям, очень серьёзный подход. Как-то так..
Илья Журавлев
16 мая 2016, 16:15
berserker ®,
полностью поддерживаю. На модераторство тратится очень много личного времени. Поэтому чаще всего даются пункты правил. Я потратил много часов на их изучение и то переодически ошибаюсь.
TimeKing
16 мая 2016, 17:25
berserker ®,
обижаюсь, т.к. обосрали пост в первом предложении, причём содержательная часть основательная, как вы сами же себе противоречите. Поэтому хочу обидеть в ответ, твой комментарий тоже ни о чём. 
Читать переписку в сомнительных ситуациях конечно нужно, особенно хорошо выявит недружелюбное отношение модератора к пользователю. Реализуется довольно просто, если вы жалуетесь на ту тонну подтверждений, что сотрудники должны выполнить, то это их работа, которую они сами на себя итак уже взвалили. 
Тут же о ситуациях, когда сообщения впринципе не доходят до конечного супермодератора, когда местечковый модератор откатывает правки безосновательно.
tavsura
16 мая 2016, 18:47
TimeKing,
Вы правы, реализуется довольно просто: пользователь пишет жалобу на Народного Модератора в Службу Поддержки (СП).... не нужно жаловаться тонну раз на тонну подтверждений, а всего лишь один раз в СП. Собственно тоже самое надо делать и на хамство пользователей (в том числе и модераторов).

PS: Перед всем этим нужно всё же поговорить с модератором, может он таки прав (конечно же не всегда это бывает).
dimonich391
16 мая 2016, 22:38
☣tavsura,
+1:-)
berserker ®
16 мая 2016, 22:57
TimeKing,
На обиженных воду возят и кой-чего кладут... Ни хрена Вы не поняли из моего поста. Да чтоб вас (не конкретно Вас, фигура речи)! Чтож "на пальцах" всем разрисовывать?!?!  Доходят сообщения до супермодератора, ну доходят! Ещё раз повторюсь - система отлажена! Всё все видят, будет что-то неправильное - сразу будет реакция.
TimeKing
16 мая 2016, 23:23
berserker ®,
ок, извините конечно за то что обижаюсь за то что вы посчитали мой пост никому не нужным и бесполезным, и конечно желаю чтобы и вас (не конкретно Вас, фигура речи) туда же вобщем. А по существу, посмотрим насколько адекватной реакция на конкретного модератора будет. 
Комментарий удалён
sc1a
16 мая 2016, 21:30
Чэшырскі К^_^Т,
плюсую, жаль, что в клубе практически все, кроме уточнений по правилам, остается без конкретных ответов от администрации
Комментарий удалён
berserker ®
16 мая 2016, 22:46
Чэшырскі К^_^Т,
Да лан, Чешир, перепадёт - переживём, если чё)
Комментарий удалён
Алексей Т.
17 мая 2016, 00:08
Чэшырскі К^_^Т,
разговор двух котов ))
akbars
17 мая 2016, 03:25
Чэшырскі К^_^Т,
была бы немилость - давно был бы бан в клубе. Не пугайте пользователей больше, чем оно того стоит:)
Yet another Forrest
17 мая 2016, 07:39
akbars,
такой метод есть в Клубе? 0_0
akbars
17 мая 2016, 11:26
Yet another Forrest,
в клубе, конечно, можно забанить пользователя. Как правило это делается в отношении спамеров, рассылающих рекламные комментарии. Но изредка бывают и иные случаи блокировки.
yaropolkdo
16 мая 2016, 18:07
В защиту модераторов могу сказать, что они нередко не знают ситуации на местах, в определённой той или иной точке и, бывает, исправляют за пользователем то, что считают неправильным. А в действительности неправильна конкретная реальность относительно абстрактных правил, которыми пользуется модератор. У меня тоже был случай, когда после отката одной недоделки ухнуло несколько сотен правок сразу. Но всё же чаще я получаю замечания в виде "обратите внимание на такой-то и такой-то пункты правил", и ситуация разрешается. Остальное - исключительно вопрос общей культуры и доброжелательности каждого конкретного человека, и тут уж каждый в своей бочке вырос.
Okclick
16 мая 2016, 19:04
>> принять модератором правила корректного взаимодействия с пользователями



Такие правила существуют и доводятся до сведения каждого модератора в момент предоставления ему его прав. Модератор должен понимать, что он — лицо сервиса, и должен быть конструктивен и корректен в общении. Модератор должен отвечать на вопросы пользователей чётко, понятно и вежливо. И если кто-то из модераторов пренебрегает своими обязанностями или, может быть, забыл, как следует себя вести, то дело пользователя — обратить на данный факт внимание администрации, и дело администрации — принять адекватные меры в каждом конкретном случае.



>> позволить оценить качество модератора



Спорная идея. Кто и на основании чего будет оценивать "качество" модератора? Пользователь-новичок на основе своих представлений о том, как должен выглядеть объект, который модератор откатил по причине вопиющего несоответствия Правилам? Насколько объективна и полезна будет такая информация? Сотрудникам Яндекса для самостоятельной оценки поведения модератора дополнительные инструменты не требуются...


>> возможность пожаловаться на действия модератора непосредственно сотруднику Яндекса


Сейчас есть 2 способа пожаловаться на модератора/сотрудника: вынести вопрос на публичное обсуждение в клубе или написать в техподдержку, если нет желания будоражить общественность. В обоих случаях существует возможность привести ссылки на объекты и скриншоты диалогов.


Предлагаете дополнительно сделать специальную кнопку в профиле модераторов и сотрудников Яндекса, позволяющую пожаловаться на их действия в техподдержку (с целью сделать эту возможность более очевидной и доступной для рядовых пользователей)? Согласен, на мой взгляд, идея хорошая!


Как бы то ни было, когда Вы не согласны с модератором, следует сперва попытаться прийти к согласию в личной переписке. Вполне может получиться, что модератор сам признает, что был не прав, и сам исправит объект.


>> возможность передать подтверждение правки в случае отката другому модератору, в случае если действия модератора спорные


После отката подтвердить правку с позиции модератора уже невозможно. Оба действия (сама правка и её отмена) отправляются на одобрение в Яндекс.


>> возможность сотруднику Яндекса просматривать переписку пользователя с модератором


Полагаю, у сотрудников Яндекса такая возможность есть.


>> применять к нарушившему правила модератору санкции (что-то кроме поучительного "так не надо")


Как уже сказано выше, кроме поучительного "так не надо" к народному модератору могут быть применены только две санкции: лишение прав модератора и бан. На мой взгляд, этого набора вполне достаточно.


>> я заметил, что модераторы делают по-своему и подтверждают свою правку


Модераторы не подтверждают свои правки. Правки модераторов (как и пользователей-экспертов) минуют этап подтверждения модераторами и сразу отправляются на одобрение в Яндекс (каковое и индицируется жёлтыми и зелёными галками). То есть, модератору достаточно просто отредактировать неподтверждённый объект, и тот немедленно попадает к картографам Яндекса для окончательного вердикта.
TimeKing
18 мая 2016, 14:57
☭Okclick,


По оценке - есть давно придуманная система кармы, вклад в которую кратен вкладу на сервисе и карме голосующего. Имхо будет не лишним и даст понять человеку, что он поступает некорректно.


По кнопке пожаловаться - я и предлагал её запилить рядом с сообщением модератору, которое позволит связать в треде объект, человека и переписку - будет удобно техподдержке. 


По переписке - Сергей уже отписался, что они не просматривают переписку. 


Про подтверждение - я это и имел ввиду по сути: модераторы не взирая на правила надеются, что их поправят (не одобрят) сотрудники Яндекса и укажут на их ошибки, но предполагаю из-за огромного потока заявок на одобрение они не всегда внимательно относятся ко всем правкам, особенно ничем не помеченным. 
akbars
17 мая 2016, 03:23
Удаляю комментарии с прямыми оскорблениями и переходами на личности. Выяснять отношения в любом формате можно в личных каналах, здесь - только в рамках норм.
akbars
17 мая 2016, 03:40
Отвечу по основной содержательной части поста - списку предложений:


 - принять модератором правила корректного взаимодействия с пользователями
Правила по формату общения принимает любой пользователь, рисующий на сервисе. Все модераторы, соответственно, тоже. У пользователя-немодератора ровно также нет прав переходить на личности, оскорблять других пользователей и т.п.
 - позволить оценить качество модератора
Считаем на текущий момент, что рассмотрение конкретных спорнях ситуаций более эффективно, чем вводить социальные механики, которые провоцируют в том числе соревнования вида "у кого больше друзей"
 - возможность пожаловаться на действия модератора непосредственно сотруднику Яндекса
возможность передать подтверждение правки в случае отката другому модератору, в случае если действия модератора спорные
Сейчас это правильно делать или путем письма в службу поддержки (в случае локального спорного момента) или поднятием темы в клубе (в случае системного конфликта)
 - возможность сотруднику Яндекса просматривать переписку пользователя с модератором
Личные сообщения мы читать не хотим и не будем, на то они и личные. Другое дело, что сейчас бОльшая доля коммуникации на сервисе выведена в личную переписку, и эта ситуация вероятно будет меняться (больше возможностей работы с комментариями к объектам и правкам), это действительно, необходимо.
 - применять к нарушившему правила модератору санкции (что-то кроме поучительного "так не надо")
Подобные санкции применяются, к счастью такая необходимость случается достаточно редко.
Yet another Forrest
17 мая 2016, 07:44
akbars,
в качестве фичреквеста оставлю здесь: может ввдём какой-то рейтинг для пользователей. Не количественный рейтинг правок, а народный рейтинг - "рейтинг добра" что ли =)
Напримёр, любой пользователь может дать оценку пользователю в карточке профиля соответственного картографа путём присвоения "звёздочек" по 5-ти звёздной системе. Идея несколько смешная, но, думаю, внимания она заслуживает =)
NetFarmer
17 мая 2016, 09:27
Yet another Forrest,
Дополнительный субъективный критерий, коих и так уж достаточно, только повысит накал общения. А появление "отрицательной" кармы даст особый повод любителям скандалить. Будут как "непризнанный гении", так и оценки в духе "а, с этим и такмвсё ясно". 
Несомненно, у каждого в голове постепенно и так составляется такой "рейтинг добра", но пусть он в голове у нас и остаётся, даже если он близок к реальному положению :)
При рассмотрении правок желательно более холодно подходить к редактированию, иначе все плохо кончим когда-то :)
Anna Kolomenskaya
17 мая 2016, 09:29
Yet another Forrest,
Представим, что на вас обиделся пользователь новичок, за то, что вы не приняли или внесли исправления в его объект. Он зашел к вам в профиль и поставил вам одну звезду, сбил вам "рейтинг добра". Вы знаете, что вы действовали в соответствии с Правилами и не заслужили такой оценки. Или например, вандал зарегистрировал 100500 аккаунтов и одному из них наставил незаслуженных пятерок. Что будем делать в такой случае?
Комментарий удалён
NetFarmer
17 мая 2016, 10:13
Чэшырскі К^_^Т,
Я знаю в моём регионе одного не самого плодовитого, но крайне аккуратного и грамотного редактора, а вчера забанил безостановочного дурня, которому недвузначно давались рекомендации прочесть конкретные пункты правил. Как быть с такими оценщиками?


P.S. А ещё я в детстве, знал физику и математику лучше своих школьных учителей но из-за особого реноме по поведению, и даже победы по олимпиадам не смогли реабилитировать меня в их глазах - я им как заноза в одном месте был до выпуска. Но мой аттестат это была моя личная проблема, а НЯК - общее достояние :)
МВА
17 мая 2016, 20:28
Чэшырскі К^_^Т,
А 1000 домиков и за день нарисуешь
TimeKing
18 мая 2016, 15:01
akbars,
по итогу, какие санкции будут применены к МВА?
МВА
18 мая 2016, 21:56
TimeKing,
Странный ты человек. До сих пор коллегам не показал ни одного моего оскорбления и хамства. И после этого склочник и лгун по характеру еще и права качает. На вранье далеко не уедешь. МВА
TimeKing
26 мая 2016, 19:13
akbars,
дубль два, по итогу, какие санкции будут применены к МВА?
МВА
27 мая 2016, 03:54
TimeKing,
TimeKingвчера, 19:13
И пусть меня лишат прав модератора или забанят (как ты об этом мечтаешь, одним словом спишь и видешь, и если бы у тебя была кнопка забанить , то пол страны бы ты забанил), но «за правду я любому глотку перегрызу» (это я уже писал не одному сотруднику Яедекса). И пусть простят меня коллеги за сегодняшнее действительно грубость и хамство НО ТЫ ДОСТАААААААЛ. Я тебе уже писал «семь раз проверь и один раз сделай. И тогда у тебя будет не одна ошибка из семи правок, а из стосеми». Не в моих это правилах публично обсуждать ошибки других, но здесь я отступлю от своих принципов. Пусть все теперь видят твое ОСЛИНОЕ упрямство https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/4566971/history/26347630?z=18&ll=30.283875%2C59.974076&l=nk%23sat я тебя здесь исправил два раза, сотрудник Яндекса исправил так ты как упрямый БАРАН бьешься в закрытые ворота. Я публично обещаю всем что при следующем таком твоем ВЫПЕНДРЕЖЕ я тебя точно забаню. Одну черту твоего характера народ уже понял. Давай разберемся со следующей ВРУН и СКЛОЧНИК. Я не могу понять к чему ты привел этот пример « Это очень сомнительно ввиду того, что как же Картограф допустил, что отрисованное мной сельское поселение Юкковское https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1508560922 вы превратили в Агалатовское?». Да, 17.12.2015г. я Юкковское превратил в Агалатовское, так как седьмого декабря ты Агалатовское обозначил как Юкковское. И кто из нас тупица, я с Картографом или ты УМНИК. Ну что продолжать дальше или может «в правом углу лежит тряпка, возьми ее и заткни пасть». Мой тебе совет «сиди молча и рисуй домики, там много ошибок не наделаешь». И еще шутки у тебя ДУРАТСКИЕ так что шути со своей бабушкой.
Сергей а таких не то что бы в модераторы, а банить надо.
С уважением модератор МВА административно-территориального деление Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
maga39999
16 сентября 2016, 01:00
Мне хотелось бы узнать вот о чем-   Я добавляю новые объекты .даю номерации к домам, пишу названия улиц -на той территории где я живу и по близости. И тут за пару дней замечаю, что все что я добавил на карту яндекса модератор или сотрудник яндекса, кто то из них делает правку на все "мои " объекты. Вопрос. От того что я добавляю объекты даю имена улицам мне ничего не идет. Но такое чувство что модератор или сотрудник яндекса на этом зарабатывает.или сотрудники яндекса или модератор который живет в Москве знает мой район который находится в дагестане лучше меня чтоли? В общем сделали так что это модератор или сотрудник Яндекса добавил объекты. сделав поправки. А так яндекс навигатор самый лучший. Успехов яндексу
kevin-mc-callister
5 апреля 2017, 18:00
Действительно, корявые правки модераторов которые не знают местности отбивают желание рисовать карту.
igor5435129
16 июня 2017, 20:16
Я полностью за
Aleksey M.
27 июля 2017, 15:40
Вы, как народные модераторы так и сотрудники Яндекса, пользуетесь правом бана как захотите. Вам плевать на тех, кто правит правильно. А баните за их критику на себя. Своими правками Вы портите карту. У Вас таких много банеров. Критику считаете оскорблением? Так по мне, я бы Ваш Яндекс за таких банеров как yndx-krivoshein и ему подобных вообще стер бы с лица Земли.
Я не вандал, а банят меня только за критику в адрес модераторов. Причем эта критика идет только в личку. Баньте дальше. Я только больше обретаю уверенности, что Вы узурпировали право правки на Яндекс картах и палец Вам в рот не клади.
Савелий
21 ноября 2017, 21:41
Савелий

frandin - угрожает баном, меняет правки не проверив информацию - прошу принять меры
Сергей Гаврилюк
сегодня, 06:14
Увы, но, уже длительное время основная черта модераторов яндекса - слабоумие и нарочитое выставление собственного превосходства. Возможно это уже проблема отдела кадров компании. Возможность общения с компетентными квалифицированными специалистами перестала существовать в принципе. Все они (вера в то, что они ещё существуют мала, но пока не умерла), видимо, находятся как раз за толстой прослойкой вышеуказанных дубовых лбов.