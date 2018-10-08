Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Корзуново Мурманская область

Корзуново — это посёлок в Печенгском районе Мурманской области.

Сейчас там живёт примерно 200 человек, а 20 лет назад там проживало около 2 000 человек.

Внимание! Данные фотографии были сделаны 2 месяца назад, поэтому не злитесь, то что на севере теплее чем у вас :)

Так же над фотографиями будет описание, в описание можно будет перейти, вы попадёте на Народную карту именно в то место где я сделал фото.

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь

Нижнее Луостари (2,5 км от посёлка Корзуново)

Вид на посёлок (2 км от посёлка Корзуново)

Военная база (2 км от посёлка Корзуново)

Заброшенное здание (2 км от посёлка Корзуново)

Водокачка (2 км от посёлка Корзуново)

Полигон (1 км от посёлка Корзуново)

Полигон (1 км от посёлка Корзуново)

Корзуново — заброшенный город. Из-за того что люди уезжают, многие дома становятся одиночными (заброшенными), сейчас 90% домов в Корзуново это заброшка.

Ещё заброшка

Раньше тут жили люди!

Главная улица

Вот ещё улица (таже самая)

Это здание является одним из самый древних, бетонных зданий в посёлке, построено более 50 лет назад.

Главная достопримечательность Корзуново — Самолёт Ан-2

Типичная, заброшенная улица.

Дорожный знак — осторожно, дети

Раньше это была школа

Заброшенный дом

Ещё здесь есть заброшенный аэродром. Есть миф, то что его могут восстановить.

Командно-диспетчерский пункт

Старое видео про Корзуново (снято не мной).

 

Корзуново — посёлок который не смог стать городом!

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Всем спасибо кто прочитал, пишите свои комментарии, а я постараюсь на них ответить :)

23 комментария
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‌‍‍
20 сентября 2018, 21:34
У кого есть возможность, тоже делайте такие посты.
Котик
8 октября 2018, 12:19
‌‌‍‍,
я бы сделал уже давно, только к одному объекту никак не везёт попасть, чтобы сфотографировать. Возможно, буду публиковать без него.
‌‍‍
8 октября 2018, 15:47
Котик,
Хорошо! 
dikiy
8 октября 2018, 13:53
Спасибо, интересно. :-)
Видимо там одни военные остались что ли...
‌‍‍
8 октября 2018, 15:26
dikiy,
Спасибо)
Да ,возможно остались одни военные.
‌‍‍
8 октября 2018, 16:05
dikiy,
Если есть возможность, то тоже делайте посты такого типа (будет всем интересно).
Кстати, пост про обзор города/посёлка у меня  уже 2-й (1-й был про Заполярный).
dikiy
9 октября 2018, 08:23
‌‌‍‍,
да, я припоминаю. :-)
Это интересно, потому что мало кто сам видел эти уголки. И об этом ни где больше не напишут.
‌‍‍
9 октября 2018, 16:21
dikiy,
Мне тоже будет интересно взглянуть на ваши края.
dikiy
10 октября 2018, 10:25
‌‌‍‍,
пока что идея не созрела. :-)
‌‍‍
10 октября 2018, 16:13
dikiy,
Можете тогда выбрать любой город/деревню/посёлок который хотите (даже в котором живёте)
Zapsity1973
8 октября 2018, 19:36
Было интересно посмотреть этот пост =)
‌‍‍
8 октября 2018, 20:05
Zapsity1973,
Огромное спасибо!
Zapsity1973
8 октября 2018, 21:36
‌‌‍‍,
Продолжай делать посты!
‌‍‍
8 октября 2018, 21:43
Zapsity1973,
С удовольствием :)
Zapsity1973
10 октября 2018, 18:31
‌‌‍‍,
))
Чэшырскі К^_^Т
9 октября 2018, 01:11
Один из многих городов-призраков.
С шаблонной планировкой, типовой архитектурой и судьбой
‌‍‍
9 октября 2018, 16:14
Чэшырскі К^_^Т,
Я его называю "военным городок", потому что военных тут очень много (относительно посёлка) и так же не подалеку есть другой посёлок - Нижние Луостари, там люди служат, а половина из них живёт в Корзуново.
Обновлено 9 октября 2018, 16:18
VerLesLen35
вчера, 21:36
‌‌‍‍,
Помнят Гагарина ,его "губу",а о ракетчиках ПВО Страны вч 22912 ни слова.Как будто последние чморя.А на рабочем месте должны быть через 40сек. ,и прикрывали аэродром ,131 полк  и спутник. И на пределе могли пиз.. но Херкинесу 
‌‍‍
9 октября 2018, 21:45
Чэшырскі К^_^Т,
Тут кстати Гагарин служил.
karpuk-tanya1960
8 ноября 2018, 09:36
Посадить авиаполк и Корзуново оживет. А вот реформаторы считай прикончили все. Помню там капитан спивающийся, комендантом аэродрома был. Да и в этих местах столько заброшки, что плакать хочется. Катком исторических реформ по военным и гражданским проехали лихо. К стенке за такие реформы , а семьи реформаторов в солнечный Магадан ,дальне восточный гектар осваивать. 
‌‍‍
8 ноября 2018, 18:08
karpuk-tanya1960,
Думаю Корзуново будет сложо оживить. Здесь ещё живут люди, но их уже мало.
ziatdin.kamaloff
1 марта 2019, 17:49
Тысячи заброшенных посёлков по всей России. Везде такие поселения выглядят убогими. В советское время там жили и работали люди. Жалко!
‌‍‍
1 марта 2019, 18:44
ziatdin.kamaloff,
Живём в России) 