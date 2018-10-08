Корзуново Мурманская область

Корзуново — это посёлок в Печенгском районе Мурманской области.

Сейчас там живёт примерно 200 человек, а 20 лет назад там проживало около 2 000 человек.

Внимание! Данные фотографии были сделаны 2 месяца назад, поэтому не злитесь, то что на севере теплее чем у вас :)

Так же над фотографиями будет описание, в описание можно будет перейти, вы попадёте на Народную карту именно в то место где я сделал фото.

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь

Нижнее Луостари (2,5 км от посёлка Корзуново)

Вид на посёлок (2 км от посёлка Корзуново)

Военная база (2 км от посёлка Корзуново)

Заброшенное здание (2 км от посёлка Корзуново)

Водокачка (2 км от посёлка Корзуново)

Полигон (1 км от посёлка Корзуново)

Полигон (1 км от посёлка Корзуново)

Корзуново — заброшенный город. Из-за того что люди уезжают, многие дома становятся одиночными (заброшенными), сейчас 90% домов в Корзуново это заброшка.

Ещё заброшка

Раньше тут жили люди!

Главная улица

Вот ещё улица (таже самая)

Это здание является одним из самый древних, бетонных зданий в посёлке, построено более 50 лет назад.

Главная достопримечательность Корзуново — Самолёт Ан-2

Типичная, заброшенная улица.

Дорожный знак — осторожно, дети

Раньше это была школа

Заброшенный дом

Ещё здесь есть заброшенный аэродром. Есть миф, то что его могут восстановить.

Командно-диспетчерский пункт

Старое видео про Корзуново (снято не мной).

Корзуново — посёлок который не смог стать городом!

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Всем спасибо кто прочитал, пишите свои комментарии, а я постараюсь на них ответить :)