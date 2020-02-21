Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Маршруты

Новость: объединение Яндекс.Транспорта и Яндекс.Карт.

-Круто!

Ну, а с поездами что? Ничего. Все осталось на САЙТЕ Яндекс.Путешествия. Стоит ли надеяться, что однажды появится возможность залить на карту все маршруты поездов? Хоть обычным пользователям, хоть сотрудниткам. А потом, как с пригородными электричками в крупных городах: кликаешь и видишь весь маршрут, примерное время до каждого остановочного пункта, да еще и билет тут же можно купить. И Яндекс.Электрички можно также объединить с картами. 

Может даже руки дойдут до аэропортов? На международном уровне? И тогда будет альтернатива для Яндекс.Авиабилеты?

Что вы об этом думайте?

Ждем ответа сотрудников.

6 комментариев
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 13:18
В посте фактически, задается три вопроса: про поезда, электрички и про самолеты.
Если вопрос состоит в том, есть ли планы работать с расписаниями электричек, поездов и самолетов в Народной карте так, или примерно так, как сейчас ведется работа с маршрутами общественного транспорта - то пока таких планов нет. 
Поясню ответ: для таких маршрутов важно именно расписание движения (а вот трассировка имеет гораздо меньшее значение). Существующая в Яндекс.Расписаниях/Яндекс.Путешествиях инфраструктура для работы с расписаниями - вполне справляется тут со своими задачами. 
Если же вопрос состоит в том, если планы показывать в Яндекс.Картах такие расписания, то тут можно ответить по пунктам:
Электрички. Сейчас расписание ближайших электричек показывается в Картах для Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и соответствующих регионов. Расширение покрытия тут - возможно. При желании посмотреть подробное расписание по станции - есть возможность быстро перейти на сайт Расписаний/в приложение Яндекс.Электрички.
Поезда. Тут пока информации о расписаниях в Картах, действительно, нет. В отличие от электричек, планирование поездок на поездах осуществляется заранее и задача "сесть на ближайший поезд" стоит все же нечасто.
Самолеты. В десктопных картах при построении маршрута между городами с аэропортами, показывается, что между ними есть авиасообщение, и есть возможность быстро перейти в Яндекс.Авиабилеты, чтобы посмотреть подробную информацию о рейсах. При этом альтернативой сервису Авиабилеты эта информация в Картах ни в коем случае не является. Авиабилеты - профильный сервис, где есть вся нужная потенциальному авиапутешественнику информация. Для Карт же важна возможность быстро перейти в Авиабилеты, если самолет является для пользователя подходящим способом перемещения.
Alexxegorov
сегодня, 13:31
akbars,
мне кажется, вопрос скорее в том, когда Яндекс начнёт строить совмещённые маршруты, как это умеет делать, например, Google. Можно запросить, например, маршрут от Екатеринбурга до Дублина на общественном транспорте - и он построит со всеми автобусами, поездами как дальними, так и региональными. Это просто шикарно, когда вся информация сводится воедино, чтобы позволить человеку выбрать наиболее подходящий способ передвижения в одном интерфейсе: хоть пеший маршрут с паромом до Дублина, хоть на машине с тем же паромом, хоть на поездах с десятком пересадок, хоть на самолёте с двумя пересадками. 
Яндекс так не умеет пока. И даже не может построить пешеходный маршрут дальше, чем на 50 км. Porque?!
Обновлено сегодня, 13:31
kirill1303
сегодня, 13:43
akbars,
поддержу обращение в плане распространения практики по расписанию электричек непосредственно в Картах. Учитывая успешный (?) опыт Москвы, Питера и ряда других городов, считаю необходимым активное продвижение и по ряду других крупных населённых пунктов, где перевозчики оперативно предоставляют информацию о расписании пригородных электропоездов, а также об изменениях и отклонений от фактического расписания. Полагаю, полная интеграция приложения Я.Электрички в Я.Карты была бы абсолютно логичной, оправданной и, возможно, менее ресурсозатратной. При этом эта интеграция значительно улучшит построение маршрутов на общественном транспорте, что также повысит конкурентоспособность в этом направлении в сравнении с продуктами других компаний.
Alexxegorov
сегодня, 13:53
kirill1303,
здесь должна быть какая-то автоматическая интеграция с РЖД. По идее у них же есть информация о расписании. 
kirill1303
сегодня, 14:00
Alexxegorov,
расписание пригородных электричек – зона ответственности региональных пригородных компаний, а не РЖД. Например, в нашем регионе – АО «Пермская пригородная компания», она регулярно 24/7 обновляет информацию об изменениях в Яндекс.Расписании и Яндекс.Электричках.
Мне же (и не только) с точки зрения пассажира хочется видеть всю информацию о городском общественном транспопрте в одном месте – в Яндекс.Картах, а не открывать отдельный сайт на компьютере или скачивать отдельное приложение на мобильное устройство.
Павел 1985
сегодня, 13:54
akbars,
Мне кажется, автор имел ввиду аккумулирование в одном сервисе для сравнения альтернативы маршрутов: из одного города в другой можно доехать автобусом, электричкой, поездом или самолётом, при этом понадобится столько-то времени (с учётом пересадок) и денег.
Однако это сильно утяжелит карту, поэтому, моё мнение, лучше объединить автобусы, электрички, поезда и самолёты в один сервис, и сделать быстрый переход на него, как в твоём ответе.
А по поводу электричек и поездов могу сказать, что у нас электрички ходят редко, и их расписание составлено так, что друг друга не дублируют. Т.е. я, к примеру, еду в Минск, электричка будет только через 3,5 часа, а поезд - через 40 минут. Естественно, мне лучше ехать на поезде, но сервис мне его даже не показывает. А кроме того, у нас есть скоростные электрички, которые являются по сути промежуточным звеном между поездами и электричками.