Новость: объединение Яндекс.Транспорта и Яндекс.Карт.

-Круто!

Ну, а с поездами что? Ничего. Все осталось на САЙТЕ Яндекс.Путешествия. Стоит ли надеяться, что однажды появится возможность залить на карту все маршруты поездов? Хоть обычным пользователям, хоть сотрудниткам. А потом, как с пригородными электричками в крупных городах: кликаешь и видишь весь маршрут, примерное время до каждого остановочного пункта, да еще и билет тут же можно купить. И Яндекс.Электрички можно также объединить с картами.

Может даже руки дойдут до аэропортов? На международном уровне? И тогда будет альтернатива для Яндекс.Авиабилеты?

Что вы об этом думайте?

Ждем ответа сотрудников.