Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Место для жарки шашлыков

Какой категорией обозначить место для самостоятельной жарки шашлыков (как бесплатное, так и платное)?

36 комментариев
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Павел 1985
30 июля 2018, 10:57
А его точно можно отмечать? О_О
‌‍vadimcooltop
30 июля 2018, 12:11
Павел 1985,
+
helpnikspb
30 июля 2018, 13:24
Павел 1985,
согласен - разве это картируемый объект? Если да, то и нудистские пляжи, пожалуйста, в отдельную категорию срочно.
Котик
2 августа 2018, 19:29
helpnikspb,
ну тогда давайте и места для курения марихуаны в Нидерландах отмечать отдельной категорией.


А если серьёзно, то для мест для жарки шашлыков можно создать отдельную рубрику.


UPD: рубрика "Место для пикника" точно есть? Она подходит.
Обновлено 2 августа 2018, 19:32
helpnikspb
2 августа 2018, 19:50
Котик,
я не в курсе - там разве не везде её можно курить? В Нидерландах этих?
Simonyan
30 июля 2018, 12:09
Ты имеешь ввиду мангалы? Они принципы не статичные их можно переместить, если речь идет об этом то отметит думаю не нужно. 
Но все таки для шашлыков и без мангала всегда место найдется :))  
kirill1303
30 июля 2018, 12:13
Simonyan,
насколько я понимаю, автор подразумевал разрешённые (санкционированные) места для установи и использования мангалов в городской черте. Например, если я ничего не путаю, в Москве эти места строго ограничены. 
Simonyan
30 июля 2018, 12:18
kirill1303,
Значит там есть или ресторан или кафе. Так можно добавить, и в синонимах упомянуть о шашлыках (но тут есть важный нюанс, желательно упомянуть что шашлыки армянские) :D
kirill1303
30 июля 2018, 12:22
kirill1303,
Для понимания: видео.
davtian.sarkis
30 июля 2018, 13:16
kirill1303,
За всё время пребывания в Москве ничего такого не видел, но по блату и в центре во дворе домов жарили :)
Олег Чечулин
30 июля 2018, 13:40
kirill1303,
Не только санкционированные, но и оборудованные соответствующим образом
Олег Чечулин
30 июля 2018, 13:41
Simonyan,
Нет, только парк и куча домиков со стационарными мангалами на берегу пруда
alex.bayt
30 июля 2018, 14:33
davtian.sarkis,
по памяти вспомнил только это место. https://yandex.ru/maps/-/CBuc44sDlB
Собственно, автор про такие места и говорит
Обновлено 30 июля 2018, 14:33
davtian.sarkis
30 июля 2018, 16:51
alex.bayt,
Это с какого года? мы в Битцевском тоже жарили но никаких приспособлений не было, всё само вывозом :)
alex.bayt
30 июля 2018, 17:05
davtian.sarkis,
ну там же есть карта. Москва, Серебряный Бор.
davtian.sarkis
30 июля 2018, 17:31
alex.bayt,
Я год спрашивал, ну да ладно, неважно 
alex.bayt
30 июля 2018, 17:58
davtian.sarkis,
заработался) панорамы 2015, а я лично видел эти беседки году так в 2016 наверное.
‌‍vadimcooltop
30 июля 2018, 12:10
Место для жарки шашлыков вроде как не отмечается!
(шашлыки это святое)
Почему я?
30 июля 2018, 12:16
‌‌‍vadimcooltop,
шашлыки обычно отмечаются пивом и водкой!
nogo1986
30 июля 2018, 12:18
Есть же рубрика Место для пикника. Чем не устраивает?
Олег Чечулин
30 июля 2018, 13:39
nogo1986,
Спасибо! 
davtian.sarkis
30 июля 2018, 12:26
Никакой :)
askirka
30 июля 2018, 14:02
В категории Санаторий, дом отдыха есть рубрика Место для пикника. Правда на основной карте такой объект отображается значком санатория, что довольно странно выглядит.
Сергей
31 июля 2018, 21:04
askirka,
да, хорошо бы его вынесли из этой категории куда-нибудь. А так логичный объект.
Чэшырскі К^_^Т
30 июля 2018, 12:59
Хорошее места для шашлыка - на вес золота. И афишировать его не стоит. А то приезжаешь в культурное место, самолично найденное - а там уже стадо посторонних организмов. С последующим свинарником.
Так-что такие места надо хранить в тайне.
Stan Sto
30 июля 2018, 15:08
раз пошла такая пьянка, то ещё предлагаю отмечать места массового произрастания грибов и ягод )))
Семён Федотов
30 июля 2018, 16:03
Stan Sto,
оборудованные и благоустроенные мэрией Москвы? Вы предыдущие комментарии читали?
helpnikspb
30 июля 2018, 17:16
Семён Федотов,
разумеется. С заасфальтированными дорожками.
Stan Sto
30 июля 2018, 18:04
Семён Федотов,
а вы читали заглавный пост ? Там ни слова о Москве. Москва не вся Россия ! И да, три скобки в конце моего сообщения, Вам о чём-либо говорят ? )
Семён Федотов
1 августа 2018, 01:44
Stan Sto,
для непонятных моментов (Москва или не только) есть и комментарии. А три закрывающие скобки мне говорят только о том, что где-то должны быть и три открывающие, иначе несоответствие. Засим занудство прекращаю.
Котик
2 августа 2018, 19:33
Stan Sto,
Россия не вся Земля, в Киеве тоже места для жарки шашлыков есть, где попало жарить нельзя.
Наше старе село
30 июля 2018, 17:32
Для этого подойдёт категория "туристическая стоянка"
Наше старе село
30 июля 2018, 17:46
Но есть только "место для пикника"
Noita
30 июля 2018, 19:52
Давайте не будем засорять карту! Да, бывают места, оборудованные для шашлыка, однако их можно скорее отнести к категории МАФ, как и лавочки с беседками. Нестационарные объекты без фундамента я бы предложил не размечать.
Илья73
8 августа 2018, 13:37
   Да  как кто то написал в ЯК  есть  тэг  "место для пикника" но он выглядет как санаторий
весьма странно  я например раньше и не знал что он есть,  
хорошо бы чтоб значёк выглядел более адекватно назначению и не был так зарыт в тэгах,
   А  знак очень нужный  как бы тут и хихикали,   отдыхающие часто жгут костры где попало
к тому же пожаро опасность,  для туристов важно знать  знать где можно остановится, я сам часто "оборудую" популярные и понравившиеся мне места и наношу их на карту правда только в OSMе ,  а определение  должно быть максимально широким  что бы были какие либо атрибуты пикника как то: кострище, скамейки  итд или просто популярное место, суть в том что бы люди шли на уже популярное место а не портили  природу зазря,
   
                             Так что не засекречивайте а "оборудуйте" и наносите на карту  стоянки.









Timofeyp.ru
сегодня, 21:12
То чувство что этот пост сделан чисто поржать. Судя по тексту поста уже есть токая рубрика, но как известно в России почти всё бесплатное оказывается самым дорогим (так что ставте "плано" точно не ошибётесь). Ну а так давайте отмечать места массового захароненя землицы русской.
Обновлено сегодня, 21:16