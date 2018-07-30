Место для жарки шашлыков

насколько я понимаю, автор подразумевал разрешённые (санкционированные) места для установи и использования мангалов в городской черте. Например, если я ничего не путаю, в Москве эти места строго ограничены.
Хорошее места для шашлыка - на вес золота. И афишировать его не стоит. А то приезжаешь в культурное место, самолично найденное - а там уже стадо посторонних организмов. С последующим свинарником. Так-что такие места надо хранить в тайне.
для непонятных моментов (Москва или не только) есть и комментарии. А три закрывающие скобки мне говорят только о том, что где-то должны быть и три открывающие, иначе несоответствие. Засим занудство прекращаю.
Давайте не будем засорять карту! Да, бывают места, оборудованные для шашлыка, однако их можно скорее отнести к категории МАФ, как и лавочки с беседками. Нестационарные объекты без фундамента я бы предложил не размечать.
Да как кто то написал в ЯК есть тэг "место для пикника" но он выглядет как санаторий весьма странно я например раньше и не знал что он есть, хорошо бы чтоб значёк выглядел более адекватно назначению и не был так зарыт в тэгах, А знак очень нужный как бы тут и хихикали, отдыхающие часто жгут костры где попало к тому же пожаро опасность, для туристов важно знать знать где можно остановится, я сам часто "оборудую" популярные и понравившиеся мне места и наношу их на карту правда только в OSMе , а определение должно быть максимально широким что бы были какие либо атрибуты пикника как то: кострище, скамейки итд или просто популярное место, суть в том что бы люди шли на уже популярное место а не портили природу зазря,
Так что не засекречивайте а "оборудуйте" и наносите на карту стоянки.
То чувство что этот пост сделан чисто поржать. Судя по тексту поста уже есть токая рубрика, но как известно в России почти всё бесплатное оказывается самым дорогим (так что ставте "плано" точно не ошибётесь). Ну а так давайте отмечать места массового захароненя землицы русской.