Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

10 советов пользователям мобильного приложения

Пользователи приложения Народная карта проехали уже десятки тысяч километров и отправили нам миллионы снимков. По результатам их изучения, мы разработали рекомендации, которые помогут повысить качество снимков и увеличить количество удачных кадров.

Чтобы понять, как делать хорошие фотографии, рассмотрим процесс публикации снимков и критерии их отбора. 

Присланный материал проходит ряд проверок. На карту не должны попадать темные и размытые снимки, а также фотографии, сделанные, например, в помещении. Снимки, которые нельзя отнести к размытым или темным, но все же недостаточно контрастные и светлые, анализируются дополнительно, и в результате часть их может быть не опубликована. 

Опытные пользователи приложения знают, что основное условие успешной съемки — ясная погода. Но при слишком ярком солнце снимок может получиться пересвеченным. Какие же рекомендации можно использовать еще, чтобы на карте публиковалось больше снимков и они реально помогали работать с картой? 

1. Закрепите телефон правильно


Базовая рекомендация при съемке — это горизонтальная установка телефона. Фотография, сориентированная горизонтально, получается шире, и в кадр попадает больше дорожных знаков. Чтобы зафиксировать максимально возможное количество знаков, установите телефон так, чтобы точка схода дороги оказалась не по центру, а чуть левее. Так же следует фотографировать и при вертикальной ориентации телефона.

2. Настройте фокус на достаточное расстояние до объекта

Фотография получилась недостаточно четкой

Чтобы фотографии не оказались размытыми, необходимо выставить фокус в бесконечность. Данная рекомендация является базовой. Но на практике не всегда в начале съемки есть возможность выставить фокус вдаль из-за наличия стен или деревьев впереди автомобиля. В этом случае постарайтесь сфокусировать телефон на объект, расстояние до которого составляет хотя бы 5 метров. 

3. Настройте экспозицию

Установите телефон так, чтобы линия горизонта была примерно в середине кадра. Камера автоматически выставляет экспозицию по освещенности, которая присутствует на 50% кадра. Если горизонт в кадре расположен слишком низко, то экспозиция будет выставлена по небу, то есть по более освещенной части снимка, и вся дорожная инфраструктура будет выглядеть темнее. Если же линия горизонта будет слишком высоко, то значительную часть кадра может занять капот машины. Наличие капота в кадре не является серьезной ошибкой.  Но, скорее всего, информативность таких снимков будет ниже. Критичным же отклонением считается пересвеченный кадр, появление которого более вероятно при настройке по более освещенной части снимка.

4. Избегайте прямого попадания солнца

В кадр попало слишком много света

Если солнце светит прямо в камеру, то, скорее всего, сделанные в этот момент снимки окажутся пересвеченными. Отдельные засвеченные кадры не являются чем-то критичным — они будут удалены в процессе проверки.  Но в случае продолжительной съемки против солнца, может быть испорчена значительная часть снимков (поэтому лучше приостановить съемку до момента изменения направления движения или изменения естественной освещенности).

5. Ведите съёмку до захода солнца


Здесь все в общем очевидно. Как правило, темными получаются фотографии, сделанные в скором времени после захода солнца. Близкий или начавшийся закат — сигнал к тому, что уже вскоре съемку надо будет заканчивать. 

6. Снимайте в ясную погоду, но не бойтесь туч

В средней полосе наступает осень — нас ждут перемены погоды, облачность, дожди. Но серое небо не повод прекращать съемку. Возможно, снимки не получатся очень яркими и насыщенными, но их качества будет достаточно, чтобы зафиксировать дорожные знаки.

7. Протирайте лобовое стекло


Брызги и пятна на лобовом стекле автомобиля не влияют значительно на качество снимков.  Но кадры, сделанные через чистое стекло, выглядят лучше.

Вышеперечисленные рекомендации должны повлиять на качество снимков, а значит, и на количество публикуемых фотографий. Правда, следует признать, что на количество выгружаемых на карту фотографий в большей степени влияет не качество. Отдельные отсеянные фотографии не так страшны для результата, как севший телефон или решение и вовсе не запускать съёмку.

8. Держите заряд

Ставьте телефон на зарядку, чтобы севшая батарея не сыграла с вами злую шутку. В идеале телефон следует держать подключенным к источнику питания постоянно, но, если такой возможности нет, достаточно подзаряжать телефон периодически.

9. Снимайте дороги любой значимости

Некоторые пользователи считают, что дороги, которые используются редко, фотографировать бесполезно. Это не так. Практически не существует мест, где съемка не бывает полезной. Снимки — сделаны они на крупной магистрали или во дворе, в городе или деревне, на асфальтированной дороге или грунтовой — одинаково ценны. Для малонаселенных территорий, для которых нет четких спутниковых снимков, где никогда не проезжал панорамомобиль, такая съемка станет уникальным источником информации. 

10. Снимайте там, где было снято

Многие полагают, что если съемка конкретного места уже была проведена, то фотографировать там нет смысла. Но дорожная обстановка постоянно меняется: начался ремонт дороги, установлен новый знак, появилась новая разметка, поставлено ограждение, демонтирован пешеходный переход и т. д. — фиксация этих событий послужит основанием для внесения правки в дорожный граф. Кроме того, где-то знак может оказаться загороженным грузовиком, где-то снимок окажется засвеченным или, наоборот, слишком темным… Поэтому включайте приложение, когда это просто удобно.

Надеемся, что эти советы помогут улучшить ваши снимки и расширить границы съемки. Возможно, у вас тоже есть полезные советы, которые могли бы помочь другим пользователям мобильного приложения? Делитесь вашими наблюдениями и лайфхаками в комментариях!

46 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Дивер
21 сентября 2018, 17:19
Еще все глюки бы исправили и было бы вообще отлично!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 17:37
★Дивер,
если замеченные ошибки были переданы разработчикам, то вероятность исправления значительно повышается :-). Если вы что-то заметили, но никому не рассказали, то пишите в комментариях - будем разбираться.
Ewġenju
21 сентября 2018, 17:25
И еще надо бы уже делать что-то с разрешением, т.к. после обновления стали снимки в соотношении 4:3, хотя раньше были 16:9.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 17:41
Ewġenju,
в следующем обновлении формат должен исправиться на прежний (в случае, если камера настроена на формат съёмки 16:9). 
Talai
24 сентября 2018, 08:21
yndx-gilfanova,
Обязательно нужно в настройках показывать с каким разрешением будет производится  съёмка,  не форматом, а именно разрешением.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 16:42
Talai,
съёмка ведётся в максимальном разрешении, в котором может снимать камера, но не больше 1920:1080 точек. Данное разрешение является оптимальным для наших целей. Поэтому указание разрешения, в котором снимает камера в приложении, кажется избыточным. 
Talai
25 сентября 2018, 03:26
yndx-gilfanova,
 Примерно с 1 сентября разрешение  стало 864x480, если бы заранее знал, что  снимки будут с таким низким разрешение, то и не стал бы производить съёмку. Ситуация до сих пор не изменилась и поэтому удалил приложение так как продолжать снимать с таким низким разрешением не имеет смысла.
mrDoSTR
26 сентября 2018, 20:17
yndx-gilfanova,
Когда выйдет следующее обновление?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 сентября 2018, 16:45
Talai,
приложение снимает в достаточно подробном разрешении. Это ошибка. Ситуация должна изменится с обновлением, поэтому приложение лучше переустановить :-).
qdron
21 сентября 2018, 17:30
Вот еще было бы хорошо, если была бы возможность чтобы приложение автоматически выгружало снимки, как только подключится к Wi-Fi.  Чтобы домой или в офис пришел после поездки, а он уже выгружает. Можно например сделать опционально, чтобы в настройках можно было включить.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 17:56
qdron,
такая функция была бы удобна. Пометим себе пожелание.
Alexxegorov
21 сентября 2018, 17:39
Насчёт экспозиции.
Для лучшей экспозиции нужно держать середину кадра не ровно по горизонту, а чуть ниже.  Чем больше места в кадре занимает окружающая обстановка, тем более корректной экспозиция будет именно для неё, а не для неба, которое нам не важно. Небо при этом может быть пересвеченным - это не страшно. Естественно, нужен баланс, чтобы наклон вниз не мешал снимать знаки и светофоры, размещенные над дорогой, а капот не лез в кадр. 
Я стараюсь устанавливать телефон для съемки в верхнюю точку лобового стекла, тогда есть возможность наклонить камеру чуть ниже горизонта, получить более корректную экспозицию при этом заснять все окружающие объекты да так, чтобы ещё и капот не сильно лез в кадр.
Кстати, прямое попадание солнца не дает засветки, ровно наоборот, всё в кадре станет тёмным. Зато на приведённом примере есть другой паразитный эффект - блики от приборной панели. Я с ними борюсь поляризационным фильтром CPL. На Aliexpress продаются клипсы с фильтрами, которые цепляются на корпус телефона. Но как правило фильтры китайские не дают никакого результата. Однако, можно купить нормальный качественный фильтр диаметром 37 мм, который можно посадить на такую клипсу.
Обновлено 21 сентября 2018, 17:42
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 18:05
Alexxegorov,
спасибо за практические советы! Про установку телефона в конкретной точке лобового стекла и клипсы с фильтрами - очень интересно. Нужно тут обратить внимание, что если линия горизонта будет слишком высоко, то снимок может оказаться слишком тёмным или капот будет занимать значительную часть кадра. Тут важен баланс, как вы правильно отметили.
KDS29
21 сентября 2018, 18:42
yndx-gilfanova,
у меня из-за специфики крепления смартфона (на козырьке приборной панели) примерной треть кадра закрывает приборка и капот, но я не вижу чтобы это как-то влияло на информативность снимков. А вот направление камеры чуть ниже горизонта значительно влияет на качество экспозиции, причем в лучшую сторону.
Alexxegorov
21 сентября 2018, 19:28
yndx-gilfanova,
"если линия горизонта будет слишком высоко, то снимок может оказаться слишком тёмным" - это в корне неверное утверждение. Проблема всегда в динамическом диапазоне, когда камера неспособна одинаково хорошо запечятлять светлые и тёмные области одинаково хорошо. Чем больше в кадре светлого неба, тем меньше камера допускает света на сенсор, тем темнее всё остальное. И наоборот: стоит вам направить камеру на темный асфальт, она настроится так, чтобы на сенсор попало больше света и асфальт не будет выглядеть слишком тёмным. 
Когда в кадре и светлые и темные области, камера выбирает настройки посередине, в итоге и небо пересвеченное и остальные объекты недоосвещены.
Обновлено 21 сентября 2018, 19:29
dan.3dx
21 сентября 2018, 21:24
yndx-gilfanova,
Может, лучше устанавливать экспозицию по нижней трети, а не по половине? У меня, например, телефон установлен низко, т. к. я пользуюсь навигатором, а голову вверх задирать неудобно.) Если телефон вниз направлять будет много дворников.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:08
Alexxegorov,
главное, соблюсти баланс и не направить телефон так, чтобы горизонт был слишком высоко. При расположении линии горизонта примерно посередине ниже риск получить тёмные или пересвеченные фото. Чуть ниже или выше - не сыграет значительной роли. Хотя рекомендация настраивать экспозицию по темным объектам может, действительно, улучшить качество снимков.
dan.3dx
21 сентября 2018, 21:22
Alexxegorov,
Попадание Солнца в кадр, особенно, если оно низко над горизонтом дает идеально белый снимок. не видно ничего вообще.
Alexxegorov
21 сентября 2018, 21:30
dan.3dx,
ну это вообще какое-то отвратительое поведение камеры. Обычно всё же вот так примерно https://i.ytimg.com/vi/jPzMg_58D1U/maxresdefault.jpg
dan.3dx
22 сентября 2018, 00:22
Alexxegorov,
У меня хуже. Все засвечено и снимки не проходят модерацию.
mrDoSTR
22 сентября 2018, 13:18
Alexxegorov,
ссылку на алиэкспресc можете скинуть?
Alexxegorov
22 сентября 2018, 14:15
mrDoSTR,
вот такие прищепки под фильтры.
Конкретную рекомендовать не буду, потому что сами фильтр по сути нерабочий был. Полагаю, что они все примерно такого же "качества". Так что если брать, то ради прищепки и отдельно покупать нормальный фильтр. Я в итоге взял такой.
EVGVir
21 сентября 2018, 18:44
Вставлю свои две копейки про экспозицию.
Пусть замером и выставлением корректной экспозиции заведует робот (ну то есть приложенька). Вся инфа для этого у него есть. В том числе её можно менять динамически в зависимости от условий освещённости которые могут запросто сто раз поменяться когда долго едешь не самой прямой дорогой.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:13
EVGVir,
приложение ведёт настройку экспозиции автоматически. В посте даны рекомендации ручной настройки, которая также может влиять на конечный результат.
Сергей
21 сентября 2018, 19:16
Что будете делать с тем что много снимков на няке перевернутые????
Я скоро клавишу сотру в саппорт писать.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:26
Сергей,
уточните, пожалуйста, речь идёт о единичных перевёрнутых снимках или целые проезды оказываются перевёрнутыми? Частично данная проблема была решена после обновления. О единичных перевернутых снимках мы знаем, поэтому писать о них больше не нужно :-)
Сергей
24 сентября 2018, 17:36
yndx-gilfanova,
Массово перевернуто.
Где то это из за неровной дороги а где снимали блоком. 
Посмотрите от Энгельс, краснодарская 11
Talai
25 сентября 2018, 03:36
yndx-gilfanova,
Какие единичные, когда целые серии снимков снятых боком посмотрите Барнаул  там огромное количество таких снимков, где всё боком сняты лес, крыши, небо...
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 сентября 2018, 16:50
Сергей,
данные снимки сделаны до обновления приложения. Если есть примеры перевернутых снимков целых проездов после 30 августа - отправьте, пожалуйста. 
Сергей
28 сентября 2018, 22:59
yndx-gilfanova,
Что вы собираетесь делать с подобным мусором на карте?
qr2100 (AS VLG)
21 сентября 2018, 20:18
Добавлю от себя по опыту фотографирования в другом деле:
>4. Избегайте прямого попадания солнца
А в худшем случае сильное солнце и вовсе может сжечь матрицу.
>5. Ведите съёмку до захода солнца

Обычно за полчаса до заката уровень освщённости уже не позволяет делать нормальные фото. Плюс тени становятся слишком длинными и начинается чередование тёмных и светлых участков. О расположении солнца в определённый момент времени можно узнать отсюда http://suncalc.net/

dan.3dx
21 сентября 2018, 21:27
qr2100 (AS VLG),
Но, если других снимков нет, даже сумеречные размытые снимки, сделанные сразу после заката могут быть полезны.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:30
dan.3dx,
тёмные, размытые снимки, сделанные в сумраке, могут быть удалены на этапе проверок. Но если съёмка велась после заката (например, при хорошем искусственном освещении), но снимки получились  достаточно ясными и чёткими, то такие, безусловно, являются полезными и точно опубликуются.
mercator2111
21 сентября 2018, 23:02
Протирайте камеру по возможности почаще, т.к. в процессе установки гаджета в держатель часто хватаешься пальцами за объектив. В отличие от грязного лобового стекла мутный объектив глазами не увидишь, более того, даже после выгрузки фото не всегда можно догадаться, что причина нечёткой съемки именно жир на объективе, а не настройки фокуса, например. 
Вот сравнение чистой камеры и не очень. https://yadi.sk/i/OAhVs4wG4GBO-g
kary4rus
22 сентября 2018, 19:47
А у меня другая проблема.
Привязка моих снимков на карте однажды поменялась и снимки в одночасье привязались к совершенно другим дорогам.
Это объяснимо?)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:32
kary4rus,
в основном, проблемы с привязкой связаны с потерей GPS-сигнала или с тем, что съёмка началась до того, как устройство поймало сигнал.
dan.3dx
24 сентября 2018, 10:15
Сегодня и у меня впервые перевернулся снимок
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:33
dan.3dx,
да, такое случается. Вопрос с перевёрнутыми снимками открыт. 
Алексей
26 сентября 2018, 15:57
Насчет п.1 Может добавите в приложение сетку на экран (опцией), чтобы упростить настройку?


Заметил что во время съемки на экране смартфона отображается уменьшенная область кадра, т.к. после выгрузки и просмотре в НЯК видно что кадр оказался больше по вертикали (по горизонтали же он сейчас скорее обрезан). Может сделаете чтобы изначально на экране смартфона отображалась вся область кадра, которая затем будет выгружаться? Дело в том, что это не дает точно настроить область захвата так, чтобы туда не попадало лишнее, (например, капот или дворники). Часто получается что на экране настроил всё как надо, а на выгруженных снимках все равно видна какая-то часть автомобиля.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 15:42
Алексей,
спасибо за предложение по переносу сетки для настройки! Это интересно.


На самом деле, нет ничего страшного в том, что в кадр попадают дворники или капот.  Насчет показа кадра на экране телефона, пока сомнительно. Попробуйте изменить формат съёмки на 16:9 - в нем снимки получаются шире по горизонтали.
Алексей
8 октября 2018, 07:14
yndx-gilfanova,
формат съемки для камеры как раз выставлен на 16:9, да все остальные параметры выставлены на максимальные значения.
Илья
27 сентября 2018, 13:11
Ещё бы возможность просматривать эти снимки в приложении Яндекс карты. Не везде есть панорамы.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 15:40
Илья,
такая возможность, пока есть только у пользователей Народной карты. Спасибо за предложение!
dimon.dim0ni4
29 сентября 2018, 17:07
Предлагаю сделать настройку области съемки. Особенно это актуально для вертикальной съемки, чтобы не было кадров, где пол фотографии занимает приборная панель/небо/капот авто. Тем более, что все фото ужимаются до меньшего размера, что в итоге приводит лишь к потере информации. Для начала можно просто сделать горизонтальную полосу, которую перед стартом записи можно перетащить, скадрировав картинку. Думаю, очень повысит качество материала.
SMASHER2010
14 ноября 2018, 01:53
Даю шикарный инсайд по улучшению этой функции:
Введите импорт готовых видеотайм-лапсов с экшенкамер (либо обычных регистраторов или телефонов).
Все-таки - не у всех есть возможность крепежа телефона к лобовому стеклу, а регистратор\камера - всегда в машине. Да, у него нет GPS, но - разве это проблема, если пользователь  прекрасно знает маршрут своего движения, и самостоятельно может расставить точки сьемки с точностью до 2м?
Плюсов будет много:
шире угол,
нет проблем с засветами\недосветами,
качество достаточное,
меньше размер файла при бОльшем количестве информации
Баланс белого вернее
Введите хотя-бы в альфа-режиме такую фичу, и карты будут отрисовываться значительно быстрее и удобнее. Зачем ждать, когда появятся снимки с карты, когда можно наземные снимки получить уже завтра?
Надеюсь, что не пропустите мимо ушей, реально киллерфича.
p.s. Привет от UX:Live.
Марат Учуватов
сегодня, 17:09
SMASHER2010,
Даю шикарный инсайд по улучшению этой функции:
Введите импорт готовых видеотайм-лапсов с экшенкамер (либо обычных регистраторов или телефонов).
Все-таки - не у всех есть возможность крепежа телефона к лобовому стеклу, а регистратор\камера - всегда в машине. Да, у него нет GPS, но - разве это проблема, если пользователь прекрасно знает маршрут своего движения, и самостоятельно может расставить точки сьемки с точностью до 2м?