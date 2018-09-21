10 советов пользователям мобильного приложения

Пользователи приложения Народная карта проехали уже десятки тысяч километров и отправили нам миллионы снимков. По результатам их изучения, мы разработали рекомендации, которые помогут повысить качество снимков и увеличить количество удачных кадров.



Чтобы понять, как делать хорошие фотографии, рассмотрим процесс публикации снимков и критерии их отбора.

Присланный материал проходит ряд проверок. На карту не должны попадать темные и размытые снимки, а также фотографии, сделанные, например, в помещении. Снимки, которые нельзя отнести к размытым или темным, но все же недостаточно контрастные и светлые, анализируются дополнительно, и в результате часть их может быть не опубликована.

Опытные пользователи приложения знают, что основное условие успешной съемки — ясная погода. Но при слишком ярком солнце снимок может получиться пересвеченным. Какие же рекомендации можно использовать еще, чтобы на карте публиковалось больше снимков и они реально помогали работать с картой?



1. Закрепите телефон правильно





Базовая рекомендация при съемке — это горизонтальная установка телефона. Фотография, сориентированная горизонтально, получается шире, и в кадр попадает больше дорожных знаков. Чтобы зафиксировать максимально возможное количество знаков, установите телефон так, чтобы точка схода дороги оказалась не по центру, а чуть левее. Так же следует фотографировать и при вертикальной ориентации телефона.

2. Настройте фокус на достаточное расстояние до объекта

Фотография получилась недостаточно четкой

Чтобы фотографии не оказались размытыми, необходимо выставить фокус в бесконечность. Данная рекомендация является базовой. Но на практике не всегда в начале съемки есть возможность выставить фокус вдаль из-за наличия стен или деревьев впереди автомобиля. В этом случае постарайтесь сфокусировать телефон на объект, расстояние до которого составляет хотя бы 5 метров.

3. Настройте экспозицию



Установите телефон так, чтобы линия горизонта была примерно в середине кадра. Камера автоматически выставляет экспозицию по освещенности, которая присутствует на 50% кадра. Если горизонт в кадре расположен слишком низко, то экспозиция будет выставлена по небу, то есть по более освещенной части снимка, и вся дорожная инфраструктура будет выглядеть темнее. Если же линия горизонта будет слишком высоко, то значительную часть кадра может занять капот машины. Наличие капота в кадре не является серьезной ошибкой. Но, скорее всего, информативность таких снимков будет ниже. Критичным же отклонением считается пересвеченный кадр, появление которого более вероятно при настройке по более освещенной части снимка.

4. Избегайте прямого попадания солнца

В кадр попало слишком много света

Если солнце светит прямо в камеру, то, скорее всего, сделанные в этот момент снимки окажутся пересвеченными. Отдельные засвеченные кадры не являются чем-то критичным — они будут удалены в процессе проверки. Но в случае продолжительной съемки против солнца, может быть испорчена значительная часть снимков (поэтому лучше приостановить съемку до момента изменения направления движения или изменения естественной освещенности).

5. Ведите съёмку до захода солнца





Здесь все в общем очевидно. Как правило, темными получаются фотографии, сделанные в скором времени после захода солнца. Близкий или начавшийся закат — сигнал к тому, что уже вскоре съемку надо будет заканчивать.



6. Снимайте в ясную погоду, но не бойтесь туч



В средней полосе наступает осень — нас ждут перемены погоды, облачность, дожди. Но серое небо не повод прекращать съемку. Возможно, снимки не получатся очень яркими и насыщенными, но их качества будет достаточно, чтобы зафиксировать дорожные знаки.



7. Протирайте лобовое стекло





Брызги и пятна на лобовом стекле автомобиля не влияют значительно на качество снимков. Но кадры, сделанные через чистое стекло, выглядят лучше.



Вышеперечисленные рекомендации должны повлиять на качество снимков, а значит, и на количество публикуемых фотографий. Правда, следует признать, что на количество выгружаемых на карту фотографий в большей степени влияет не качество. Отдельные отсеянные фотографии не так страшны для результата, как севший телефон или решение и вовсе не запускать съёмку.

8. Держите заряд



Ставьте телефон на зарядку, чтобы севшая батарея не сыграла с вами злую шутку. В идеале телефон следует держать подключенным к источнику питания постоянно, но, если такой возможности нет, достаточно подзаряжать телефон периодически.

9. Снимайте дороги любой значимости



Некоторые пользователи считают, что дороги, которые используются редко, фотографировать бесполезно. Это не так. Практически не существует мест, где съемка не бывает полезной. Снимки — сделаны они на крупной магистрали или во дворе, в городе или деревне, на асфальтированной дороге или грунтовой — одинаково ценны. Для малонаселенных территорий, для которых нет четких спутниковых снимков, где никогда не проезжал панорамомобиль, такая съемка станет уникальным источником информации.

10. Снимайте там, где было снято



Многие полагают, что если съемка конкретного места уже была проведена, то фотографировать там нет смысла. Но дорожная обстановка постоянно меняется: начался ремонт дороги, установлен новый знак, появилась новая разметка, поставлено ограждение, демонтирован пешеходный переход и т. д. — фиксация этих событий послужит основанием для внесения правки в дорожный граф. Кроме того, где-то знак может оказаться загороженным грузовиком, где-то снимок окажется засвеченным или, наоборот, слишком темным… Поэтому включайте приложение, когда это просто удобно.



Надеемся, что эти советы помогут улучшить ваши снимки и расширить границы съемки. Возможно, у вас тоже есть полезные советы, которые могли бы помочь другим пользователям мобильного приложения? Делитесь вашими наблюдениями и лайфхаками в комментариях!