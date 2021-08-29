Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Наименование внутриквартальной инфраструктуры или новые объекты?

Я решил побыть на турниках, рядом не было схемы парка, по этому я открыл ЯК чтобы посмотреть где есть ближайшая площадка, ввёл спортплощадка, воркаут и увидел что их очень много, но нажимать на каждую чтобы понять какая именно эта площадка не хотелось (сейчас хоккейные коробки, воркаут, футбольные поля и тп. один объект, и очень сложно понять какая площадка есть на самом деле турники).

Через две минуты я нашёл наконец площадку с турниками потому что увидел фотографию которую кто-то выложил, ну я пришёл и увидел что это совсем не турники, а обычная дет. площадка, пройдя 10 минут пешком я чудом увидел настоящую зону турников и тп.

Я предлагаю сделать много новых типов дворовой и парковой инфраструктуры, например: разделить спортплощадка и воркаут так как это разные объекты, добавить: футбольное поле, хоккейная коробка, волейбольная площадка, теннисный корт, разделить игровой зал и детскую площадку на разные типы, и ещё можно сделать отдельный объект «Тренажёры» и тд.  хорошо звучит? Правда? Вот и я о том же! Новые объекты помогут в таком случае как у меня, я уже видел то что некоторые предлагали это сделать, но что-то  не видно:(  

Пишите свои комментарии на эту тему;) Всем добра!

18 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса30 августа, 12:18
Футбольное поле, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, воркаут - все эти виды спортплощадок можно уже сейчас задать в названии. И на картах это название будет подписано (скорее всего на самых крупных масштабах, и если поместится, но тем не менее).
И в поиске будет работать и более узкий чем просто "спортплощадка" запрос.
Обновлено 31 августа, 15:04
SchAA
30 августа, 12:41
Сергей akbars,
уже предлагал ранее расширить рубрикатор, сейчас снимки позволяют определить назначение площадки 
Тренажёры сейчас модно называть - воркаут 
Обновлено 30 августа, 12:45
Михей aka Мифод
30 августа, 12:53
Сергей akbars,
Просьба пояснить, почему спортплощадкам можно задать название, а беседкам нельзя. [История правок] Причем оба объекта входят в одну категорию (дворовая и парковая инфраструктура) 
Обновлено 30 августа, 12:56
Владимир aka VOV
30 августа, 13:05
Сергей akbars,
Теннисный корт - теннисный корт = масло масляное.
MaXsus sl
30 августа, 18:04
Владимир aka VOV,
это еще нормально .не знаю как сейчас но раньше сотрудники очень сильно следили за соблюдением названий у объектов ПОИ и выходит Продуктовый магазин  - Продуктовый магазин (оф название)  - Продуктовый магазин (для подписи). всего то не знание названия или его отсутствие :)))
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса31 августа, 15:04
Владимир aka VOV,
теннисный корт - некорректный пример, действительно. Именно для него есть отдельная рубрика.
fdbfnjh 74
30 августа, 12:53
Поддерживаю +
Владимир aka VOV
30 августа, 13:04
Когда я обозвал спортплощадку Тренажёры - название удалил сотрудник 
Как и Качели, конкретно Качели название детской. 
Нужно закрепление в правилах, а ещё лучше отдельные пиктограммы, отсюда нужны типы. 
Beem Леонид
30 августа, 14:18
Владимир aka VOV,
Я об этом и говорил +
Котик
30 августа, 15:02
Владимир aka VOV,
Пункт 3.6.2.1.4.2.: "Для объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура» без собственного названия, официальное название задаётся только в том случае, если оно уточняет назначение объекта. Например, Волейбольная площадка, Баскетбольная площадка. Если уточнить назначение таких объектов с помощью названия невозможно, официальное название для них не задаётся. Например, нельзя задавать официальное название объекта, как Спортплощадка, Детская площадка, Мусорная площадка."
Обновлено 30 августа, 15:03
pottermic
30 августа, 15:47
Владимир aka VOV,
не удалили)
https://yandex.ru/web-maps/-/CCUmeSg32A
Обновлено 30 августа, 15:48
Семён Федотов
30 августа, 14:44
Не поддерживаю разделение на рубрики, но вместе с тем очень-преочень ЗА то, чтобы закрепить в правилах пункт о том, что в названии допустимо указывать конкретный тип объекта. А то, вижу, сотрудники удаляют, а так хочь будет чем ответить.
pranchukov
30 августа, 14:56
Семён Федотов,
Поддерживаю.
dvizik
30 августа, 15:20
Согласен - надо с этим то-то делать. Просто "турник" найти невозможно, потому что его нельзя обозначать. Это странно, учитывая то, что скамейки например теперь можно обозначать и находить. Я бы предложил добавить некоторые атрибуты для спортплощадок, например "турник", "брусья", "тренажёры". Можно даже "футбольное поле", "баскетбольная площадка" и т.п. И выбирать объекты которые на ней присутствуют. Для детских площадок так же логично добавить что-нибудь типа "качели", "горка", "песочница" и т.п.
Правда тут появляются пара проблем:
- штуки типа турников часто установлены сами по себе, без спортплощадок, и создавать целый объект спортплощадка для одного турника немного странно. То же самое с качелями и т.п.
- разнообразных штук можно напридумывать очень много и всех их атрибутировать будет сложно - надо как-то ограничивать.
Владимир aka VOV
30 августа, 22:13
dvizik,
Дык по названию подставлять пиктограммы на карты автоматом при отображении.  Качели  так качели, а не как сейчас  везде одинаковые :) 
dvizik
30 августа, 23:33
Владимир aka VOV,
Да, отдельно стоящую качель/турник вполне можно бы и так.
Inquisitor
30 августа, 15:28
Мало мусора на карте. Как есть - мало !!!
kon22054233
30 августа, 16:52
Inquisitor,
А откуда здесь мусор? Как повлияет на количество объектов тот факт, что из будут разделять на типы, а точнее, называть по-разному?