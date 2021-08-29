Наименование внутриквартальной инфраструктуры или новые объекты?

Я решил побыть на турниках, рядом не было схемы парка, по этому я открыл ЯК чтобы посмотреть где есть ближайшая площадка, ввёл спортплощадка, воркаут и увидел что их очень много, но нажимать на каждую чтобы понять какая именно эта площадка не хотелось (сейчас хоккейные коробки, воркаут, футбольные поля и тп. один объект, и очень сложно понять какая площадка есть на самом деле турники).

Через две минуты я нашёл наконец площадку с турниками потому что увидел фотографию которую кто-то выложил, ну я пришёл и увидел что это совсем не турники, а обычная дет. площадка, пройдя 10 минут пешком я чудом увидел настоящую зону турников и тп.

Я предлагаю сделать много новых типов дворовой и парковой инфраструктуры, например: разделить спортплощадка и воркаут так как это разные объекты, добавить: футбольное поле, хоккейная коробка, волейбольная площадка, теннисный корт, разделить игровой зал и детскую площадку на разные типы, и ещё можно сделать отдельный объект «Тренажёры» и тд. хорошо звучит? Правда? Вот и я о том же! Новые объекты помогут в таком случае как у меня, я уже видел то что некоторые предлагали это сделать, но что-то не видно:(

Пишите свои комментарии на эту тему;) Всем добра!