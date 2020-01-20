Нанесение СНТ на карту

Изучая публичную кадастровую карту с целью аргументации принадлежности некоторых улиц именно к городу, наткнулся на существующие СНТ «Сад № 1» (кадастровый квартал 39:15:111512) и СТ «Ромашка» (кадастровый квартал 39:15:111511) вдоль Велосипедной дороги в Калининграде (https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/775108905?z=18&ll=20.469017%2C54.712302&l=nk%23sat)

Территория СТ «Ромашка» (огорожена ж/д снизу, Парковым руч. справа, Велосипедной дор. сверху и Каштановой ал. слева)

Территория СНТ «Сад № 1» (огорожена Парковым руч. слева, ж/д снизу, внутриквартальным проездом справа и Велосипедной дор. сверху)

На Народной карте они отсутствуют, а дома, которые в них расположены (в случае с СНТ «Сад № 1» также и улицы) привязаны напрямую к Велосипедной дороге (улицы — напрямую к Калининграду). Кроме того, в публичной кадастровой карте указано, что именно на Велосипедной дороге также стоит жилой дом номер 1, не относящийся к СТ «Ромашка» (земельный участок 39:15:111511:49), но расположенный на одной территории с ним. Ещё один момент, смутивший перед созданием этих СНТ заключается в том, что на доме номер 13 (https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1841344931?z=18&ll=20.469414%2C54.712408&l=nk%23sat), который по кадастру привязан к СТ «Ромашка» (земельный участок 39:15:111511:7) висит адресная табличка «ул. Велосипедная Дорога, 13», что соответствует указанному на Народной карте адресу, но не соответствует кадастровому адресу.

Хочу уточнить целесообразность и нюансы создания на НЯК в данном случае указанных территорий.