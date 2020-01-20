Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Нанесение СНТ на карту

Изучая публичную кадастровую карту с целью аргументации принадлежности некоторых улиц именно к городу, наткнулся на существующие СНТ «Сад № 1» (кадастровый квартал 39:15:111512) и СТ «Ромашка» (кадастровый квартал 39:15:111511) вдоль Велосипедной дороги в Калининграде (https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/775108905?z=18&ll=20.469017%2C54.712302&l=nk%23sat)

Территория СТ «Ромашка» (огорожена ж/д снизу, Парковым руч. справа, Велосипедной дор. сверху и Каштановой ал. слева)

Территория СНТ «Сад № 1» (огорожена Парковым руч. слева, ж/д снизу, внутриквартальным проездом справа и Велосипедной дор. сверху)

На Народной карте они отсутствуют, а дома, которые в них расположены (в случае с СНТ «Сад № 1» также и улицы) привязаны напрямую к Велосипедной дороге (улицы — напрямую к Калининграду). Кроме того, в публичной кадастровой карте указано, что именно на Велосипедной дороге также стоит жилой дом номер 1, не относящийся к СТ «Ромашка» (земельный участок 39:15:111511:49), но расположенный на одной территории с ним. Ещё один момент, смутивший перед созданием этих СНТ заключается в том, что на доме номер 13 (https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1841344931?z=18&ll=20.469414%2C54.712408&l=nk%23sat), который по кадастру привязан к СТ «Ромашка» (земельный участок 39:15:111511:7) висит адресная табличка «ул. Велосипедная Дорога, 13», что соответствует указанному на Народной карте адресу, но не соответствует кадастровому адресу.
Хочу уточнить целесообразность и нюансы создания на НЯК в данном случае указанных территорий.

4 комментария
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 11:49
Надеемся, что народные картографы ответят про нюансы создания СНТ на Народной карте.
Хотелось бы только напомнить, что копирование данных с источников, пользовательские соглашения которых это запрещают нельзя. Допустимо использовать эти данные только для дополнительной проверки информации. Кстати, как и в других источниках - в упомянутом в посте ресурсе также возможны ошибки и неточности.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 12:13
Вполне возможно стандартная ситуация. Когда-то были СНТ. Потом их перевели под ИЖС и стали давать городские адреса.
dspos
сегодня, 12:14
Важно!
Кадастровая карта содержит ошибки и устаревшие данные.


Если одна улица проходит через разные административные единицы, то для присвоения адреса могут создаваться дубли улиц с привязкой каждой из одноименных улиц соответственно к своему родительскому объекту.
Адрес тогда может выглядеть как 
- Калининград, Велосипедная дорога, 13
А соседний дом уже будет 
- СНТ Садик на опушке, Велосипедная дорога, 20
Только будьте внимательны, чтобы адреса действительно соответствовали реальному положению дел. Слепо копировать из кадастра ни в коем случае нельзя.
dspos
сегодня, 12:21
✐dspos,
Я рисую в основном в Новой Москве. Могу поделиться примером оттуда:

Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, 96к1
а через дорогу
Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой, 97
Обновлено сегодня, 12:21