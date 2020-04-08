Народная карта: итоги 10 лет

Всем привет!

Сегодня Народной карте исполнилось 10 лет, и мы, конечно, хотим подвести итоги первого, но, верим, не последнего десятилетия жизни сервиса.

Оказалось, что подводить итоги сразу целого десятилетия — довольно сложно. Но если вспомнить, как все начиналось, вспомнить Народную карту в апреле 2010 года и сравнить с сервисом сегодняшним, то получится вот что:

· Народная карта по прошествии 10 лет живет и развивается — это ли не супер-итог!

· Народная карта выросла из небольшого эксперимента в постоянный и важный, а в некоторых случаях важнейший источник данных для карт.

· Правки, внесенные в Народной карте, помогли и помогают миллионам людей (пользователям сервисов Яндекса и не только им) сэкономить время, деньги, нервы или просто успешно решить свои задачи и порадоваться.

· Народная карта стала для тысяч людей настоящим хобби и в какой-то степени кругом общения.

В преддверии круглой даты мы попросили вспомнить о событиях десятилетней давности коллег, запускавших НЯК и бывших в команде в первые годы работы сервиса. Так что, помимо итогов в посте, будет и немного воспоминаний. Они говорят про тот путь, что прошла Народная карта, иной раз красноречивее, чем цифры и факты.

Вспоминает Андрей Стрелков, во время запуска НЯК — руководитель Яндекс.Карт:

Когда мы затевали Народную карту, мы не делали на нее длинных планов. Мы хотели сделать хорошую демонстрацию того, что у Яндекса появились классные спутниковые снимки, мы хотели показать, что карты — это увлекательно и наглядно, но в общем не загадывали на долгие годы вперед.

Вспоминает Илья Власюк, руководитель разработки Народной карты с 2010 года:

10 лет нашему сервису это именно тот момент, про который можно сказать, что большое видится на расстоянии, ведь именно Народная карта и народные картографы дали мощнейший импульс к развитию картографии в Яндексе, показали, какой по-настоящему должна быть современная карта: быстрой, полной, точной, актуальной.

Подводя итоги на Народной карте, будь то итоги очередного года, месяца или даже Недели, мы говорим обычно или про количественные, или про качественные итоги. В этом посте попробуем объединить важнейшее из обеих этих категорий.

Подводя качественные итоги, кажется, неверно говорить о каких-то конкретных запусках, а правильно — про более общие тенденции. Каждая из них может выливаться в несколько, а то и несколько десятков запусков на протяжении нескольких лет. Каждая из них остается актуальной на протяжении если не всей, то значительной части истории сервиса. К каждая из них, что даже более важно, будет оставаться актуальной и в ближайшие годы, определяя дальнейшее развитие НЯК. Итак:

· Народная карта стала частью большой платформы для работы с картографическими данными, которая позволяет каждый день обновлять карту всего мира, пропуская через себя более сотни тысяч изменений ежедневно, позволяя работать одновременно и народным картографам, и сотрудникам картографического производства.

· Народная карта постоянно развивается с точки зрения набора данных, с которыми она работает, — он расширяется, не отставая от процесса развития конечных картографических продуктов.

· Народная карта, оставаясь местом непосредственного внесения информации в Карты, стала в последние годы еще и агрегатором данных из других источников и инструментом для обработки этих данных. Яркими примерами являются агрегированные GPS-треки, снимки с Зеркал и сформированные по ним предположения, а также сообщения о неточностях из геосервисов.

· Народная карта по-прежнему в значительной степени акцентируется на России и странах бывшего СССР, а также Турции. Но она все больше выходит за эти границы, и правки данных делаются абсолютно по всему миру.

· Вокруг Народной карты сформировалось и живет активной жизнью немаленькое сообщество энтузиастов, волонтеров — народных картографов, которое живет и развивается вместе с самим сервисом

Современная Народная карта во многом стала такой, как сейчас, после большого запуска (фактически — перезапуска) в 2015 году.

Вспоминает Миша Высоковский, менеджер проектов в команде НЯК в 2011–2013 гг.:

Когда я пришел в Народную карту, то понял, что это классный сервис, со своей атмосферой, со своим комьюнити, но никак практически не связанный с основными Яндекс.Картами, это были два разных мира… Я хотел, чтобы ценность, которую создают люди, рисуя в Народной карте, была бы доступна всем пользователям в Яндексе.

Одновременно, уже через год-два после запуска сервиса, во многих местах Народная карта стала не менее, а то и более подробной, чем «основные» Яндекс.Карты. Мы верили в сообщество и решили, что пора делать самые полные карты вместе. Принципиальное решение об объединении Народной карты Яндекс.Карт было принято еще в 2012 году, но на реализацию потребовалось больше двух лет. Значительная часть инфраструктуры для работы с картографическими данными была создана практически с нуля.

Большой запуск 2015 года, который разделил историю Народной карты на две большие части, а сейчас — ровно на две половины, привел к тому, что мы никогда не считали общих количественных итогов и впервые сделали это только сейчас. Полученные цифры местами сильно нас удивили (удивили приятно).

· Возможно, самая важная цифра — 740 тысяч народных картографов вносили правки на карте за 10 лет. Это больше, например, чем все население Тольятти или Кракова.

· Самая большая цифра — 120 миллионов правок сделано на сервисе за все это время.

· Правки делались абсолютно в каждой стране. В большинстве стран — в каждом регионе, в странах бывшего СССР — в каждом городе, в России — в каждом населенном пункте.

· Скорость редактирования в НЯК достигает 1 миллиона 750 тысяч правок в месяц, 450 тысяч правок в неделю, 105 тысяч правок в день, 5200 правок в час, 180 правок в минуту — это 3 правки каждую секунду. Так, во время активных совредов подобные цифры иногда могут быть достигнуты только в одном городе проведения совреда.

Но самым важным является то, что все сделанное, нарисованное и отредактированное на сервисе за прошедшие десять лет, стало возможными только благодаря вам, народным картографам, благодаря вкладу каждого из сотен тысяч людей и благодаря объединению усилий десятков и сотен картографов в работе над картой города или региона, в наполнении данными того или иного слоя объектов. Именно в сообществе — главная сила нашего с вами сервиса.

Сейчас, в день десятилетия Народной карты мы можем не только оглянуться в прошлое, не только посмотреть на достижения сегодняшнего дня, но и с уверенностью взглянуть в будущее. Народная карта является надежным фундаментом для геосервисов Яндекса: Карт, Навигатора, Такси, Драйва. Но сами эти сервисы не стоят на месте, развиваются, эволюционируют, чтобы отвечать на растущие запросы пользователей. А значит, такое же будущее — в непрерывном развитии — и у Народной карты!