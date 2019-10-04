Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Народные модераторы августа и сентября

Всем привет!

Начался новый месяц, и пришло время подвести итоги народной модерации за два месяца прошедших: август и сентябрь.

В этот раз мы в большей степени будем писать в посте про тех народных модераторов, которые или стали номинантами впервые, или модерация которых охватила новые территории.

Итак, к номинациям:

Регулярная модерация на Народной карте

Так совпало, но модераторов, которые проверяли правки в своих зонах каждый день, в августе (восьмом по счету месяце) было 8, а в сентябре (девятом по счету) — 9. Шестеро модераторов не «пропустили» ни одного дня в течение обоих месяцев.

Отдельно отмечаем двух модераторов, которые в номинации отмечаются впервые: qr2100 (модерирует в основном в Волгоградской области) и Raptor (модерирует в Якутии и Новосибирской области).

Полная модерация на Народной карте.

Страны. Тут без неожиданностей — в лидерах снова Центральная Азия «в лице» Бангладеша, Ирана, Непала.

Регионы. Помимо традиционных Луганской, Самарской, Тверской областей и Пермского края, а также уже появлявшихся в топе Курской области, Дагестана и Ингушетии, за прошедшие месяцы в лидерах впервые были еще два северокавказских региона: Северная Осетия и Чечня, оба усилиями manwithmap.

Крупные города. Здесь также есть новые территории. Помимо Воронежа, Казани, Оренбурга и Рязани, которые в этой подноминации уже отмечались, два региональных российских центра попали в лидеры впервые. Это Калуга (модератор BeTaJIb) и Нарьян-Мар (Sever).

Районы областей. В этой подноминации, как обычно, много новых мест:
Ашинский район Челябинской области (coolbuck), городской округ Каменск-Уральский в Свердловской области (ekbmap), городские округа Кулебаки и Саров в Нижегородской области (ДимОлегыч), Рославльский район Смоленской области (alexeybelyalov) и Сморгонский район Гродненской области (askirka).

А модераторами-новичками стали:

В августе — Абв Вба, модерирующий в Воронежской области.

В сентябре — Senyacauz, модерирующий в основном во Владимирской и Ивановской областях.

Поздравляем всех номинантов, желаем не только им, но и всем народным модераторам, понимающих учеников и «чистых» правок на своих территориях.

5 комментариев
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Mystery.of.the.white.tiger
сегодня, 16:38
Поздравляю! 
robotelektron
сегодня, 17:31
Mystery.of.the.white.tiger,
2019
А модераторами-новичками стали:
октября - НСК 154, модерирующий в Новосибирске.
ноября - alixy55.55, модерирующий в Украине.
декабря - nomad5303 , модерирующий в Омский район, Киев. Eros Ripame, модерирующий в Москва, Сибирский-Москва.
braginjohn, модерирующий в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
2020
января - Евгений Рублевский, askell89, san4es2222, модерирующий в Томский район
февраля - Турист, модерирующий в Скопинский район
марта - Иван Сапогов, Алексей Моисеев, модерирующий в Москва Москве-ЗПР
апреля - kondorxp, amhamitov, dymkov2005, yury.volovNatalie, Lefevre, Андрей Глазков, trt, PwrA, maksim1696, модерирующий в Москва Москве-ЗПР
мая - dushess-az, модерирующий в Костромская область
июня - Denver, модерирующий в Санкт-Петербург
июля - Graviton модерирующий в Санкт-Петербург
robotelektron
сегодня, 17:30
2019
А модераторами-новичками стали:

октября - НСК 154, модерирующий в Новосибирске.
ноября - alixy55.55, модерирующий в Украине.
декабря - nomad5303 , модерирующий в Омский район, Киев. Eros Ripame, модерирующий в Москва, Сибирский-Москва.
braginjohn, модерирующий в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
2020
января - Евгений Рублевский, askell89, san4es2222, модерирующий в Томский район
февраля - Турист, модерирующий в Скопинский район
марта - Иван Сапогов, Алексей Моисеев, модерирующий в Москва Москве-ЗПР
апреля - kondorxp, amhamitov, dymkov2005, yury.volovNatalie, Lefevre, Андрей Глазков, trt, PwrA, maksim1696, модерирующий в Москва Москве-ЗПР
мая - dushess-az, модерирующий в Костромская область
июня - Denver, модерирующий в Санкт-Петербург
июля - Graviton модерирующий в Санкт-Петербург
Senyacauz
сегодня, 18:08
А вот это неожиданно было... Спасибо!
manwithmap
сегодня, 18:25
Очень иронично получилось)))