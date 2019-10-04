Народные модераторы августа и сентября

Всем привет!

Начался новый месяц, и пришло время подвести итоги народной модерации за два месяца прошедших: август и сентябрь.

В этот раз мы в большей степени будем писать в посте про тех народных модераторов, которые или стали номинантами впервые, или модерация которых охватила новые территории.

Итак, к номинациям:

Регулярная модерация на Народной карте

Так совпало, но модераторов, которые проверяли правки в своих зонах каждый день, в августе (восьмом по счету месяце) было 8, а в сентябре (девятом по счету) — 9. Шестеро модераторов не «пропустили» ни одного дня в течение обоих месяцев.

Отдельно отмечаем двух модераторов, которые в номинации отмечаются впервые: qr2100 (модерирует в основном в Волгоградской области) и Raptor (модерирует в Якутии и Новосибирской области).

Полная модерация на Народной карте.

Страны. Тут без неожиданностей — в лидерах снова Центральная Азия «в лице» Бангладеша, Ирана, Непала.

Регионы. Помимо традиционных Луганской, Самарской, Тверской областей и Пермского края, а также уже появлявшихся в топе Курской области, Дагестана и Ингушетии, за прошедшие месяцы в лидерах впервые были еще два северокавказских региона: Северная Осетия и Чечня, оба усилиями manwithmap .

Крупные города. Здесь также есть новые территории. Помимо Воронежа, Казани, Оренбурга и Рязани, которые в этой подноминации уже отмечались, два региональных российских центра попали в лидеры впервые. Это Калуга (модератор BeTaJIb ) и Нарьян-Мар ( Sever ).

Районы областей. В этой подноминации, как обычно, много новых мест:

Ашинский район Челябинской области ( coolbuck ), городской округ Каменск-Уральский в Свердловской области ( ekbmap ), городские округа Кулебаки и Саров в Нижегородской области ( ДимОлегыч ), Рославльский район Смоленской области ( alexeybelyalov ) и Сморгонский район Гродненской области ( askirka ).

А модераторами-новичками стали:

В августе — Абв Вба, модерирующий в Воронежской области.

В сентябре — Senyacauz, модерирующий в основном во Владимирской и Ивановской областях.

Поздравляем всех номинантов, желаем не только им, но и всем народным модераторам, понимающих учеников и «чистых» правок на своих территориях.