Названия улиц в Польше

Я начал рисовать новые улицы в Польше, а там на картах и в табличках на домах часто не указывают тип топонима "ulica", и почти все улицы Польши на Я.Картах также не содержат этого слова в названии. Мне сказали, что надо указывать. Я бы просто стал приписывать "ulica", если бы не правка сотрудника Яндекса объекта от 29 мая 2017 г., где "Ulica" написано с заглавной буквы, что не по правилам. Понятно, что правила не могут покрыть все страны и языки, поэтому прежде чем массово исправлять названия улиц, я хотел бы получить указания, как правильно:



1) "Ulica" или "ulica"? На табличках в Польше втречаются оба варианта

Вот табличка с "ul."

Вот табличка с "ulica"

Вот табличка с "Ulica"

2) Имеет ли смысл переводить на русский легко переводимые названия улиц:

"ulica Ogorodowa" - "Садовая улица".

3) А не "Ogorodowa ulica" ли?

4) Есть ли рекомендация для именных улиц ("ulica Feliksa Nowowiejskiego") создавать укороченное название для подписи на карте и если да, то в каком виде ("ulica F. Nowowiejskiego", "ulica Nowowiejskiego")?

5) Желательно распространить ответы на другие топонимы: aleja, plac, park - или указать особенности, если они есть.