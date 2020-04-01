Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Неделя домашнего редактирования на Народной карте

Всем привет!

Сейчас многие из нас живут в сложных и не очень привычных реалиях ограниченных перемещений и офлайн-контактов, заметно больше чем обычно времени проводят дома.

Одновременно значимая часть нашей привычной жизни перемещается вынужденно в онлайн. Это касается не только коммуникации людей, но к примеру — покупок: сейчас заметно растет количество онлайн-заказов различных товаров.

Хорошая и подробная карта нужна людям всегда, но сейчас, кажется, в некоторых местах она нужна особенно.

Мы приглашаем картографов принять участие в Неделе домашнего редактирования на Народной карте. Мы предлагаем, находясь дома, обратить внимание на карту знакомых мест, дополнив ее по возможности.

В первую очередь, конечно, призываем редактировать карту знакомых вам мест там, где данные могут быть неполны. С одной стороны, это дачи, СНТ, коттеджные поселки и частный сектор — в этих местах много где не хватает названий проездов, адресов или номеров участков. С другой стороны — это кварталы жилой многоэтажной застройки, где может не хватать подъездов у домов, или же свежих данных о внутриквартальных проездах, заборах, шлагбаумах, парковках.

А если все вышеуказанные объекты уже есть на карте и находятся в актуальном состоянии, то пребывание дома — хороший повод обратить внимание на все остальные объекты в знакомых вам местах — вплоть до мусорных площадок.

Во время всех Недель на Народной карте мы размещали счетчик правок, не будет исключением и эта. Счетчик будет показывать число правок, сделанных в наиболее актуальных сейчас для редактирования, в описанном выше контексте, слоях: Здания, Адреса, Подъезды, Места, Дороги, Условия движения, Заборы, Парковки, Административное деление. Учитываются правки, сделанные на территории стран бывшего СССР.

Предупредим сразу, что, несмотря на традиционное слово «Неделя» в названии, дату окончания мы сейчас не называем. Возможно, продолжительность этой активности (и работы счетчика) будет несколько больше. Будем смотреть по ситуации вокруг нас.

Ждем вас и правок знакомых вам мест на Народной карте.
Оставайтесь дома и не болейте!

19 комментариев
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Манучарян
сегодня, 16:33
Всё будет хорошо , держитесь :) 
lukdmi
сегодня, 16:42
Манучарян,
вам всего доброго.
Манучарян
сегодня, 18:25
lukdmi,
Благодарю ! 
J'Élie
сегодня, 16:42
Стою возле окна, отлавливаю трамваи и редактирую нитки транспорта!
alexander91
сегодня, 16:43
Надеюсь родина нас не забудет ))
SGNURLAT
сегодня, 16:55
alexander91,
не вспомнит, не расстраивайтесь ;-)
все эти данные есть в рейтинге дневном.недельном.месячном.квартальном


называется пыль в глаз
Обновлено сегодня, 16:57
Сельдь
сегодня, 17:16
alexander91,
Ну если вы бюджетник, то возможно не забудет...
Я вот в понедельник буду своим сотрудникам объявлять, что в апреле они денег не получат. И никакая родина тут не поможет, боюсь
alexander91
сегодня, 17:19
Сельдь,
Меня самого сегодня оповестили, что заплатят голый оклад, считай половина моего дохода. Выходить на работу 10го мая... в общем отличный подарок к майским праздникам и тёплым летним денькам, к тому же отпускные летом будут само собой меньше. Сам я не бюджетник.
Обновлено сегодня, 17:22
Сельдь
сегодня, 17:25
alexander91,
Я возможно выплачу средний мрот. Но у меня есть люди у кот. по 3 детей.  И если чел. получал 80, то в апреле получит 12.. Думаю это их не сильно выручит.  Особенно если кредиты, ипотеки и т.п. И я бы и рад людям заплатить, только клиентов нет от слова совсем) В общем, думаю нас всех ждут очень интересные времена

Обновлено сегодня, 17:25
Cartograph55
сегодня, 17:37
alexander91,
У кого-то зарплаты со всеми надбавками и премиями ниже, чем ваши голые оклады. Им бы ваши "проблемы".
alexander91
сегодня, 17:45
Cartograph55,
Честно говоря да, я ещё сравнительно легко отделался, но тем не менее всё плохо.
Cartograph55
сегодня, 18:03
alexander91,
Я тут подумал и пришёл в к выводу, что должен попросить у вас прощения. Моя последняя фраза была резкой и совершенно неуместной.
Сельдь
сегодня, 18:04
Cartograph55,
 У кого-то зарплаты со всеми надбавками и премиями ниже, чем ваши голые оклады. Им бы ваши "проблемы".   
Он ведь не виноват в этом. И это не значит, что проблемы могут быть только у самых низкооплачиваемых слоев.. Это лучше адресовать  чувакам, кот. на правительственных должностях по неск. миллионов в день получают. 
alexander91
сегодня, 18:17
Cartograph55,
Не стоит. Ситуация такая, я сам на нервах, у меня тоже были планы.
SenyaCauz
сегодня, 17:00
Всем здоровья, не болейте) 
Дмитрий
сегодня, 17:10
#Лучшедома
nebilo-nenado
сегодня, 17:41
Да и так редактируем. Помогает отвлечься хоть немного.
Władik Pankratow
сегодня, 17:48
Приглашаю редактировать Орловскую область :)
Dnigidum
сегодня, 18:10
А если это помощь многострадальной Италии? (Внесём на "территорию стран бывшего СССР"?)