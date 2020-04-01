Неделя домашнего редактирования на Народной карте

Всем привет!

Сейчас многие из нас живут в сложных и не очень привычных реалиях ограниченных перемещений и офлайн-контактов, заметно больше чем обычно времени проводят дома.

Одновременно значимая часть нашей привычной жизни перемещается вынужденно в онлайн. Это касается не только коммуникации людей, но к примеру — покупок: сейчас заметно растет количество онлайн-заказов различных товаров.

Хорошая и подробная карта нужна людям всегда, но сейчас, кажется, в некоторых местах она нужна особенно.

Мы приглашаем картографов принять участие в Неделе домашнего редактирования на Народной карте. Мы предлагаем, находясь дома, обратить внимание на карту знакомых мест, дополнив ее по возможности.

В первую очередь, конечно, призываем редактировать карту знакомых вам мест там, где данные могут быть неполны. С одной стороны, это дачи, СНТ, коттеджные поселки и частный сектор — в этих местах много где не хватает названий проездов, адресов или номеров участков. С другой стороны — это кварталы жилой многоэтажной застройки, где может не хватать подъездов у домов, или же свежих данных о внутриквартальных проездах, заборах, шлагбаумах, парковках.

А если все вышеуказанные объекты уже есть на карте и находятся в актуальном состоянии, то пребывание дома — хороший повод обратить внимание на все остальные объекты в знакомых вам местах — вплоть до мусорных площадок.

Во время всех Недель на Народной карте мы размещали счетчик правок, не будет исключением и эта. Счетчик будет показывать число правок, сделанных в наиболее актуальных сейчас для редактирования, в описанном выше контексте, слоях: Здания, Адреса, Подъезды, Места, Дороги, Условия движения, Заборы, Парковки, Административное деление. Учитываются правки, сделанные на территории стран бывшего СССР.

Предупредим сразу, что, несмотря на традиционное слово «Неделя» в названии, дату окончания мы сейчас не называем. Возможно, продолжительность этой активности (и работы счетчика) будет несколько больше. Будем смотреть по ситуации вокруг нас.

Ждем вас и правок знакомых вам мест на Народной карте.

Оставайтесь дома и не болейте!