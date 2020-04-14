Неделя домашнего редактирования: промежуточные результаты

Всем привет!

Счетчик Недели домашнего редактирования только что «преодолел» огромную цифру в 500 000 правок. Полмиллиона полезных дополнений было внесено на карту, и сотни тысяч из них уже помогают людям в решении своих задач.

Начиная Неделю домашнего редактирования 3 апреля, мы сразу оговорили, что реальная длительность ее будет больше 7 суток. Закончится Неделя в эту пятницу, 17 апреля, так что еще есть время дополнить карту знакомых вам мест.

А сейчас хотим подвести промежуточные итоги Недели. Активность народных картографов за последние дни не снизилась, а в воскресенье, 12 апреля, даже был поставлен рекорд активности. Было сделано 49400 правок, которые учел счетчик. В среднем, как показывают несложные подсчеты, делается примерно 46 тысяч правок в день.

Всего в Неделе с ее начала поучаствовало более 6300 народных картографов, наиболее активным по числу участников днем Недели пока остается 6 апреля.

Мы посмотрели, как меняется активность народных картографов в рамках Недели в течение суток (на графике ниже — усредненные значения по всем дням Недели). Оказалось, что она достаточно сильно коррелирует с ритмом жизни в Европейской части России (и странах бывшего СССР, расположенных в близких часовых поясах). Количество рисующих пользователей растет с утра, достигает пика в обед и постепенно снижается к ночи. Зато, как показывает вторая линия на графике, те, кто рисуют в ночные часы, делают это более активно (или меньше отвлекаясь).

А вот если смотреть на количество правок, то есть также всплеск в вечерние часы. Также на графике ниже можно увидеть, что рисующие в ночные часы больше создают новых объектов, тогда как в остальное время суток больше доля редактирования уже существующих.

Помимо распределения по времени суток, мы посмотрели на распределение активности в рамках Недели по слоям. Напомним, что счетчик учитываем правки, сделанные в девяти слоях: Здания, Адреса, Подъезды, Места, Дороги, Условия движения, Заборы, Парковки, Административное деление.

Обычно доля правок в этих слоях составляет 84-85% от общего числа. Во время Недели эта доля немного выросла — до 87%. Доля трех самых массовых слоев (зданий, адресов и дорог) составила 88% от всех правок, которые учтены счетчиком.

Неделя домашнего редактирования продолжается, приглашаем всех улучшить карту знакомых мест — вместе!