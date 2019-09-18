Немного правил ПДД для понимания картографами

Многие картографы продолжают спорить, где какая скорость, если знаки отсутствуют. Вот вам правила ПДД. Где становится понятно, что сквозное движение через дворы и СНТ запрещено, даже если по правилам НЯК это дорога 7 класса. Что скорость во дворах, СНТ, жилых зонах и Прилагающих территориях не более 20 км/ч и т. д.

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)

10. Скорость движения

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)

Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях. (примечание в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение: мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2017 N 333)

17. Движение в жилых зонах

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенныхзнаками и (или) разметкой мест. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)

17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

17.4. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.