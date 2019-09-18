Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Немного правил ПДД для понимания картографами

Многие картографы продолжают спорить, где какая скорость, если знаки отсутствуют. Вот вам правила ПДД. Где становится понятно, что сквозное движение через дворы и СНТ запрещено, даже  если по правилам НЯК это дорога 7 класса. Что скорость во дворах, СНТ, жилых зонах и Прилагающих территориях не более 20 км/ч и т. д.

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)

10. Скорость движения

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)

Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях. (примечание в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение: мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2017 N 333)

17. Движение в жилых зонах

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенныхзнаками и (или) разметкой мест. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)

17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

17.4. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.

6 комментариев
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Вайнон
сегодня, 15:55
"Жилая зона" и "СНТ" - разные, насколько я понимаю, вещи. В ПДД чётко указано на то, что жилая зона - знаки 5.21/22, и что к этим же правилам приравниваются дворовые территории, не имеющие границ по соответствующим знакам, что есть в посте. Таким образом, приходим к выводу, что СНТ - НЕ является жилой зоной или дворовыми территориями, естественно, если не стоит соотвествующих знаков (+ знак "движение запрещено"). То есть, СНТ - классический населённый  пункт во всей своей красе. Однако, в посте вы заявляете обратное. Я не умею читать? Я неправильно понял? Поправьте.
rankin1
сегодня, 16:05
Вайнон,
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595 )  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/5894b193fda5648afe1c1a5e70c028f25cd29099/


СНТ не является самостоятельным населенным пунктом в отличии от Деревни, Села, Поселка 
Обновлено сегодня, 16:07
kalach-k
сегодня, 16:19
rankin1,
Дорога в СНТ и есть  обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли. СНТ являются как самостоятельным объектом, так и частью населенного пункта, в зависимости от того где им выделена земля, через СНТ и транзитное движение вполне может идти.
Прилегающая территория сама по себе расположением должна исключать возможность транзитного движения, а с СНТ такого нет, порой единственный вариант проезда в другой населенный пункт это транзит через СНТ.
Хотя исходя из того как устроены дороги в СНТ, правильнее чтобы по умолчанию для них было ограничение 20 км/ч. Но трактовки ПДД как-то не очень притягиваются для этих целей.
rankin1
сегодня, 16:32
kalach-k,
через двор можно проехать насквозь, но транзитное движение через двор запрещено по ПДД 
17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенныхзнаками и (или) разметкой мест. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)


даже если нет знака, двор и так понятно, т.к. во дворе отсутствует как минимум определенная разметка (например разделительные полосы) и определенные дорожные знаки (например знаки приоритета).
kalach-k
сегодня, 16:09
Вайнон,
Прямой связи СНТ и жилой зоны по ПДД не прослеживается. Частная застройка не попадает в понятие жилой массив и территория не предназначенная для сквозного движения.А раздел 17 ПДД четко относится только к обозначенным знаком 5.21 территориям. Другое дело, что сами по себе практически все СНТ ставят ограничение 20 км/ч на въезде, либо знаком 3.24. "Ограничение максимальной скорости", либо добиваются установки знака 5.21. "Жилая зона". Поэтому согласен, что для ПДД СНТ = населенный пункт.

rankin1
сегодня, 16:25
kalach-k,
СНТ = прилегающая территория = двор
слово двор встречается в ПДД два раза 
1. в Определении прилегающая территория
2. 4. Предписывающие знаки 
4.1.1 "Движение прямо", 4.1.2 "Движение направо", 4.1.3 "Движение налево", 4.1.4 "Движение прямо или направо", 4.1.5 "Движение прямо или налево", 4.1.6 "Движение направо или налево". Разрешается движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1 - 4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на конкретном пересечении).
Действие знаков 4.1.1 - 4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства.
Действие знаков 4.1.1 - 4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.
Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.


и все 