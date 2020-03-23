Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Несуществующие проезды

Сквозного проезда с улицы Липчанского на Зенинское шоссе никогда не существовало и пока не планируется. Однако уже несколько лет нанесены на карту. Модераторы отказываются удалять несуществующие проезды - мол, какая разница, постройте маршрут и узнаете, что проезда нет. А если пользоваться картой без строительства маршрутов?

https://n.maps.yandex.ru/-/CBBq7XeH3D
https://n.maps.yandex.ru/-/CBBq7-CYwC

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Добрый день.
Данные участки недоступны для построения маршрута, удалять их не нужно.
К сожалению, ответ был отрицательный — перекрытые дороги мы не переводим в стадию строительства.
Если Вы не согласны, Вы можете поднять этот вопрос в Клубе.
С уважением, модератор.

7 комментариев
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 13:27


Добрый день!
В случаях когда дорога готова, просто временно перекрыта бетонными блоками, участки дороги не переводятся  "в стадию строительства". В таких случае ставится перекрытия, даже если дорога закрыта уже давно.
Карта наиболее точно и корректно работает именно в режиме построения маршрутов, но перекрытия видны и без них со включенным слоем пробок.
Alexxegorov
сегодня, 14:09
Влад Назаров,
а если я визуально ориентируюсь по карте? К примеру, еду, делаю снимки через приложение Народной карты и смотрю на карту в углу, чтобы понять, куда дальше можно ехать. Чем не пользовательский сценарий использования? Почему его старательно игнорируют?
Насколько я понимаю, топикстартер утверждает, что проезда никогда не было. То есть, не факт, что перекрытие временное. До сих пор оно постоянное. Если оно уже несколько лет в таком состоянии, сколько лет оно ещё должно пробыть, чтобы пользователи визуально могли понять, что проезда нет?
coth
сегодня, 13:41
А без пробок не видны. Фактически карта отображает несуществующую дорогу. Это все же карта, а база инфраструктуры. 
alex.bayt
сегодня, 13:48
Давно пора понять, что Яндекс Карты работают только онлайн и только с маршрутами.
То что у водителей есть глаза, а на трассе в лесу есть только Edge, которого почему-то стало мало приложению, менеджеры проекта знать не хотят.
Илья
сегодня, 14:55
alex.bayt,
ещё закладками невозможно пользоваться без интернета, хотя все области скачаны. Техподдержка говорит: "Если соединение с интернет плохое, то точки из избранного в офлайн-режиме не будут выбираться, если не загружены офлайн-карты региона, в котором эти точки находятся.".
Но все области России скачаны и имели свежее обновление. При нажатии на закладку ничего не происходит. Только несколько закладок можно было нажать. Т.е. они тупо подгружаются из интернета. Отличный Яндекс.Оффлайн.
AndreyA
сегодня, 13:52
Согласен. Невозможность проезда должна быть визуально, без режима построения маршрутов. 
Доступа к интернету может и не быть, а ехать надо.
Сергей
сегодня, 15:03
Модераторов уволить. Участки удалить. Автору премию в денежном виде