Сквозного проезда с улицы Липчанского на Зенинское шоссе никогда не существовало и пока не планируется. Однако уже несколько лет нанесены на карту. Модераторы отказываются удалять несуществующие проезды - мол, какая разница, постройте маршрут и узнаете, что проезда нет. А если пользоваться картой без строительства маршрутов?

https://n.maps.yandex.ru/-/CBBq7XeH3D

https://n.maps.yandex.ru/-/CBBq7-CYwC