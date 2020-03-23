Сквозного проезда с улицы Липчанского на Зенинское шоссе никогда не существовало и пока не планируется. Однако уже несколько лет нанесены на карту. Модераторы отказываются удалять несуществующие проезды - мол, какая разница, постройте маршрут и узнаете, что проезда нет. А если пользоваться картой без строительства маршрутов?
https://n.maps.yandex.ru/-/CBBq7XeH3D
https://n.maps.yandex.ru/-/CBBq7-CYwC
Профиль yndx-?*:%;?:%
Добрый день.
Данные участки недоступны для построения маршрута, удалять их не нужно.
К сожалению, ответ был отрицательный — перекрытые дороги мы не переводим в стадию строительства.
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С уважением, модератор.