Нитки общественного транспорта

Итак, вскоре после написания этого поста мы начнём раздавать права на создание и редактирование ниток общественного транспорта тем, кто подал заявки в соответствующем посте.

Права дадим в течение суток-двух, просьба отнестись к этому с пониманием, сейчас они выдаются в ручном режиме.

Напоминаем особенности выдачи прав:

- на крупные города, где сейчас есть маршрутизация на общественном транспорте в Яндекс.Картах, права пока не выдаются, их очередь придёт позже

- права выдаются пользователям с достаточным опытом рисования объектов транспорта. Тем, у кого опыта пока нет, стоит разметить остановки и маршруты в городе - это может сделать любой пользователь

- права выдаются только на города, где остановки и маршруты уже размечены. Нитки создаются на основе уже отмеченных маршрутов

- на текущем этапе мы выдаём права на один город каждому пользователю. По окончании разметки транспортной сети в этом городе можно будет заняться следующим. За пределами выданной терртиории пользователи с правами будут видеть нитки и переходить в режим редактирования, но не смогут сохранять изменения. В любом случае, просим воздержаться от "экспериментов" за пределами размечаемого города.

- мы рассчитываем, что создав нитки ОТ в городе, вы будете отражать на карте и изменения в системе ОТ, если они будут происходить

- в геосервисы Яндекса данные об ОТ будут уходить только после того, как сеть маршрутов и их ниток в городе будет размечена полностью.

Также хочется сказать о нескольких особенностях создания и атрибутирования ниток транспорта.

Кольцевая нитка - только та, по которой можно ездить по кругу без необходимости обязательной высадки на какой-либо остановке. Основное требование для кольцевых ниток в Народной Карте - это обязательно одна и та же начальная и конечная остановка, один и тот же объект в Народной Карте. Если на номинальной конечной точки посадки и высадки различны, то такая нитка уже должна быть отнесена к линейным Если у маршрута вместо одной из конечной присутствует "закольцовка" без обязательной высадки пассажиров (т.е. можно проехать по всему маршруту без высадки, и вернуться в начальную точку маршрута), то такой маршрут рисуется одной ниткой от пункта А до пункта А, но при этом нитка должна быть линейной (пример) Если у маршрута есть несколько возможных трасс движения, например в заездом к остановке в стороне от основной линии маршрута и без него - то на каждый из этих вариантов создаётся отдельная нитка. Если у маршрута часть рейсов укорочена, но не вынесена в отдельный маршрут со своим номером (вида "21К"), то для длинной и укороченной трасс нужно создвать отдельные нитки Если точный интервал движения неизвестен, то указывается средний интервал движения в дневное непиковое время в будни.

Создание нитки маршрута лучше осуществлять в следующем порядке:

Начиная с начальной (посадки) последовательно накликать в состав нитки остановки до конечной (высадки). Лучше после этого сохранить объект. Построить маршрут движения по нитке с помощью автоматического инструмента (п.2.5. инструкции), после этого внимательно пройдитесь по нитке от начала до конца, проверив, что робот не включил лишних участков. В этом случае нужно переключиться на вкладку "Участки" в карточке нитки и вручную скорректировать состав. Если автомат не может построить маршрут целиком (в некоторых местах маршрут движения очень нетривиален) и выдаёт ошибку, нужно построить с помощью инструмента маршрут там, где он строится (технически возможно прокладывать маршрут последовательно, от остановки к остановке), а те перегоны, где не строится - накликать вручную Посчитать время движения между остановками с помощью автоматического инструмента: Если вы знаете точное время движения между остановками, можно ввести его вручную в расширенном режиме (открывается по клику на многоточие) Внести интервалы движения транспортных средств на маршруте.

Внимание! В настоящее время недоступны для редактирования атрибуты "Только посадка" и "Только высадка" у остановок в нитке. В ближайшее время их можно будет проставлять.

Вопросы по разметке и по новым инструментам просьба задавать в комментариях к этому посту. Заявки на права - к предыдущему посту, для этого специально предназначенному.