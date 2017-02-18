Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Нитки общественного транспорта

Итак, вскоре после написания этого поста мы начнём раздавать права на создание и редактирование ниток общественного транспорта тем, кто подал заявки в соответствующем посте.

Права дадим в течение суток-двух, просьба отнестись к этому с пониманием, сейчас они выдаются в ручном режиме.

Напоминаем особенности выдачи прав:
 - на крупные города, где сейчас есть маршрутизация на общественном транспорте в Яндекс.Картах, права пока не выдаются, их очередь придёт позже

 - права выдаются пользователям с достаточным опытом рисования объектов транспорта. Тем, у кого опыта пока нет, стоит разметить остановки и маршруты в городе - это может сделать любой пользователь

 - права выдаются только на города, где остановки и маршруты уже размечены. Нитки создаются на основе уже отмеченных маршрутов

 - на текущем этапе мы выдаём права на один город каждому пользователю. По окончании разметки транспортной сети в этом городе можно будет заняться следующим. За пределами выданной терртиории пользователи с правами будут видеть нитки и переходить в режим редактирования, но не смогут сохранять изменения. В любом случае, просим воздержаться от "экспериментов" за пределами размечаемого города.

 - мы рассчитываем, что создав нитки ОТ в городе, вы будете отражать на карте и изменения в системе ОТ, если они будут происходить

 - в геосервисы Яндекса данные об ОТ будут уходить только после того, как сеть маршрутов и их ниток в городе будет размечена полностью.

Также хочется сказать о нескольких особенностях создания и атрибутирования ниток транспорта.

  1. Кольцевая нитка - только та, по которой можно ездить по кругу без необходимости обязательной высадки на какой-либо остановке. Основное требование для кольцевых ниток в Народной Карте - это обязательно одна и та же начальная и конечная остановка, один и тот же объект в Народной Карте. Если на номинальной конечной точки посадки и высадки различны, то такая нитка уже должна быть отнесена к линейным
  2. Если у маршрута вместо одной из конечной присутствует "закольцовка" без обязательной высадки пассажиров (т.е. можно проехать по всему маршруту без высадки, и вернуться в начальную точку маршрута), то такой маршрут рисуется одной ниткой от пункта А до пункта А, но при этом нитка должна быть линейной (пример)
  3. Если у маршрута есть несколько возможных трасс движения, например в заездом к остановке в стороне от основной линии маршрута и без него - то на каждый из этих вариантов создаётся отдельная нитка. Если у маршрута часть рейсов укорочена, но не вынесена в отдельный маршрут со своим номером  (вида "21К"), то для длинной и укороченной трасс нужно создвать отдельные нитки
  4. Если точный интервал движения неизвестен, то указывается средний интервал движения в дневное непиковое время в будни.

Создание нитки маршрута лучше осуществлять в следующем порядке:

  1. Начиная с начальной (посадки) последовательно накликать в состав нитки остановки до конечной (высадки). Лучше после этого сохранить объект.
  2. Построить маршрут движения по нитке с помощью автоматического инструмента (п.2.5. инструкции), после этого внимательно пройдитесь по нитке от начала до конца, проверив, что робот не включил лишних участков. В этом случае нужно переключиться на вкладку "Участки" в карточке нитки и вручную скорректировать состав.
  3. Если автомат не может построить маршрут целиком (в некоторых местах маршрут движения очень нетривиален) и выдаёт ошибку, нужно построить с помощью инструмента маршрут там, где он строится (технически возможно прокладывать маршрут последовательно, от остановки к остановке), а те перегоны, где не строится - накликать вручную
  4. Посчитать время движения между остановками с помощью автоматического инструмента: Если вы знаете точное время движения между остановками, можно ввести его вручную в расширенном режиме (открывается по клику на многоточие)
  5. Внести интервалы движения транспортных средств на маршруте.

Внимание! В настоящее время недоступны для редактирования атрибуты "Только посадка" и "Только высадка" у остановок в нитке. В ближайшее время их можно будет проставлять.

Вопросы по разметке и по новым инструментам просьба задавать в комментариях к этому посту. Заявки на права - к предыдущему посту, для этого специально предназначенному.

46 комментариев
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Семён Федотов
18 февраля 2017, 16:44
Имеется нетривиальный случай. Вот скажем, маршрут №2 города Трускавец. Имеет две конечные остановки — ж/д вокзал (далее — ж/д) и санаторий Источник (далее — сан.). При этом на пути следования есть остановка Огни Баку (далее — Огни), на которую заезжают все микроавтобусы, как в прямом, так и в обратном направлении. Высадка на этой остановке не обязательна. Что делать в таком случае — создавать 4 нитки (ж/д — Огни, Огни — сан., сан. — Огни, Огни — ж/д), либо две (ж/д — сан., сан. — ж/д)?
akbars
18 февраля 2017, 16:49
Семён Федотов,
если на остановку "Огни Баку" заезжают все маршрутки (нет ситуации, когда часть заезжает, а часть - нет), то отдельных ниток создавать не надо. Будут две нитки: вокзал - Источник (с заездом к Огням Баку) и Источник - вокзал (тоже с заездом к Огням Баку)
Семён Федотов
18 февраля 2017, 17:04
В том случае, когда между двумя остановками, цитирую, автомат не может построить маршрут целиком, инструмент рассчёта времени не работает, «Невозможно восстановить маршрут».
akbars
18 февраля 2017, 17:11
Семён Федотов,
если автомат в конкретном случае недостаточно умен, чтобы построить маршрут автоматически, нужно переключиться на вкладку "Участки" и вручную накликать трассу движения между соответствующими остановками.
akbars
18 февраля 2017, 17:12
akbars,
время, естественно, рассчитывается только в том случае, когда построен маршрут, поскольку именно от него напрямую зависит время.
Семён Федотов
18 февраля 2017, 17:15
akbars,
участки-то я накликал, но время по прежнему не высчитывается. Конкретный пример: нитка, от санатория Rixos до военного санатория, от автовокзала до ресторана и от дельфинария до поликлиники расчёт времени не работает, поставил вручную.
akbars
18 февраля 2017, 17:34
Семён Федотов,
спасибо за фидбек, посмотрим, почему не хочет считать автоматически.
Наше старе село
18 февраля 2017, 22:18
писать 120 сек. или 2 м?
akbars
19 февраля 2017, 09:33
Наше старе село,
писать в секундах
Занозин Денис
18 февраля 2017, 22:44
Есть два вопроса 1) Есть три остановки которые из за их расположения называют одинаково "Кудиново". Две  расположены на трассе которая проходит через поселок https://n.maps.yandex.ru/-/CZtcqJM9 и с другой стороны дороги https://n.maps.yandex.ru/-/CZtcqVzL и еще одна это  начальная и конечная остановка внутри поселка https://n.maps.yandex.ru/-/CZtcq44N (остановочного павильона там нет)  Как быть в этом случае с названиями для них, особенно той остановки которая внутри поселка? Просто в нитке получится всегда по две остановки подряд с одинаковым названием  2) Заметил такую особенность, что при накликавание маршрута вручную или при автоматическом построении автомат продолжает трассу маршрута до точки где дорога имеет точку пересечения, а не до места где следующая остановка, при этом  расчете времени автоматически производится также до точки пересечения. Что с этим делать ? 
akbars
19 февраля 2017, 09:38
Занозин Денис,
В нитку входят участки дорог, и любой участок может в нитку входить или не входить, а частично входить - не может. В зоне городской застройки длина участков ограничена в силу большого количества пересечений - делать с этим специально ничего не нужно. На трассах, если речь идет о пригородных маршрутах, в целом можно разделить участок дороги искусственно, но это актуально минимум на длинах сравнимых с километром и больше, что бывает редко, как кажется.
akbars
19 февраля 2017, 11:36
Занозин Денис,
по поводу одинаковых названий остановок. Если они действительно не отличаются ни официально, ни по факту, на местности, то спокойно можно включать их в нитки. В целом случаи, когда на маршруте последовательно две остановки называются одинаково - встречаются.
alex_shshnv
19 февраля 2017, 05:48
Похожая ситуация, что у Семёна. Не хочет добавлять время ни автоматом, ни вручную от кладбища до комплекса вот тут.
akbars
19 февраля 2017, 09:41
alex_shshnv,
я правильно понимаю (снимок в районе кладбища не очень хороший, увы), что там на конечной остановка одна и для посадки и для высадки и есть место, где автобус разворачивается?
alex_shshnv
19 февраля 2017, 14:28
akbars,
да, так и есть. И это не единственный случай. На других маршрутах тоже есть одно место высадки-посадки и разворот.
Картограф от Бога
19 февраля 2017, 13:56
alex_shshnv,
Для корректного расчета времени остановка должна находится справа от дороги по направлению движения.
alex_shshnv
19 февраля 2017, 14:36
Картограф от Бога,
то есть сейчас только финт с отменой нужно делать.
Картограф от Бога
19 февраля 2017, 14:42
alex_shshnv,
Ну выходит да, это решение проблемы. Переносите на правильную сторону, считаете время и откатываете правку.
Занозин Денис
19 февраля 2017, 13:00
1) Как лучше поступить? Есть маршрут с интересной особенностью одновременно с двух концов стартуют две маршрутки на в встречу друг другу из А в Б и из Б в А интервал у этих маршрутов одинаковый 1 час но по факту получается что как бы 30 минут время в маршруте 30 мин. Как реализовать данную особенность? 2) Есть официальное расписание где время  по маршруту в один конец составляет 30 минут При автоматическом подсчете времени по нитке тоже получилось 30 минут Остановка совершаются по требованию. Нужно ли в данном случае ставить время стоянки на остановках ? 3) Есть маршрут где интервал в течении дня  одинаковый 30 минут но есть перерыв с 12:00-13:30 Будет правильно указать в этом случае два интервала? 4) Как быть с маршрутом, если между каждыми рейсами разные интервалы? 
akbars
19 февраля 2017, 23:18
Занозин Денис,
отвечу по пунктам:
1. Получается интервал в 30 минут, его и нужно задать
2. Можно не указывать пока в таком случае время стоянки
3. Да, лучше задать два интервала
4. Взять усредненный непиковый дневной интервал
Занозин Денис
20 февраля 2017, 13:07
akbars,
Спасибо за ответы.По поводу первого и четвертого вопросо есть уточнение 1)  не понятна ситуация с построением ниток по причине того, что в маршруте А-Б в пункте Б, можно не высаживатся и вернутся обратно в пункт А получается нитка "кольцо". Но в маршруте Б-А в пункте А высадка обезательна Из за этого не понятно как строить нитки  особенно для первого рейса, который едит утром и после перерыва из Б в А 4) Можно сказать что после каждого рейса происходит не стоянка а полноценный перерыв который достигает времени от 40 минут до 140 минут В этом случае тоже что ли усреднять? 
Вообще кажется, что стоит реаризовать в нитке понятие перерыв или хотябы описать в правилах как реаризововать перерывы 
viazin2012
19 февраля 2017, 15:02
А как быть с неверно строящимся маршрутом. Появляются кольца которых на самом деле автобусы не делают. Вот например https://n.maps.yandex.ru/-/CZtkvJlU в районе Советской площади если включить треки движения, то видно, что автобус едет чуть отступая от тех дорог, что нарисованы сейчас. Получается надо подправлять дороги? Но трек всё равно будет прокладываться по старому пока не пройдут правки. Или есть другой способ?


И небольшой фичреквест, Так как нитка рисуется по уже существующему маршруту с добавленными остановками, то при добавлении нитки и указании начальной остановки можно автоматом создавать нитку до следующей конечной по маршруту, а уж там предлагать добавлять или исключать вручную неправильно попавшие автоматом остановки!
akbars
19 февраля 2017, 23:22
viazin2012,
не очень понял первый вопрос, нитка по ссылке сейчас корректно нарисована.Если автомат при построении маршрута включает лишние "круги", их нормально убрать вручную (переключившись на вкладку "Участки")
viazin2012
19 февраля 2017, 23:48
akbars,
Спасибо, с ручной коррекцией маршрута уже разобрался немного. А то сначала решил, что нужно под автоматический маршрут дороги корректировать как-то.
akbars
19 февраля 2017, 23:23
viazin2012,
Фичреквест услышали, но в реальности, нужно отметить, что число маршрутов, у которых трасса движения в одну и другую сторону не совпадают - больше, чем может показаться.
Наше старе село
19 февраля 2017, 16:10
Нужна кнопочка "отменить" припрокладте участков маршрутов
akbars
19 февраля 2017, 23:24
Наше старе село,
а в каких случаях она будет полезна?
Наше старе село
21 февраля 2017, 22:12
akbars,
Когда робот проложит много лишних петлей маршрута, и приходиться все долго исправлять.
vitalya.s23678ova
сегодня, 19:50
akbars,
пожалуйста Добавить Интервал и Появились реальные времени новую метки автобус 10, 18, 6, 18а, 18б, 14а,1, 40, 13, 6д, 26э, 1а. Город бобруйск.
Yet another Forrest
19 февраля 2017, 18:48
Фидбек по конструктору ниток здесь оставлять или писать в соответствующие темы Клуба?
Оставлю тут несколько фич.
1. Хотелось бы, чтобы при редактировании интервалов редактор показывал, во сколько, судя по внесённым данным, будут отправления от начального пункта. В идеале - показывать на каждой остановке, включенной в нитку, время прибытия/отправления, исходя из указанной информации.
2. Было бы очень удобно видеть общее время в пути от начальной точки до конечной. Сейчас приходится вручную считать и сверяться с расписанием движения на наличие ошибок.
3. Хотелось бы сделать режим построения маршрута полуавтоматизированным. Сейчас он строит маршруты не всегда правильно, нередко захватывая близко расположенные дороги 8-го класса, а порой прокладывает самым коротким путём, в обход реального маршрута. Приходится вручную перекладывать маршрут, кстати, возможность отмены последнего действия была бы очень удобна. Если рассматривать глобально, то, думаю, можно было бы это реализовать в виде обычного и расширенного режимов. В первом случае маршрут строился бы автоматически, как это делается сейчас. Такой способ хорошо подойдёт при близко расположенных остановок и прямых участках маршрута. А расширенный режим, в моём представлении, мог бы работать по механизму автонакликивания, где пользователь сам укажет необходимые участки. Это будет удобно при прокладывании маршрутов с отдалёнными друг от друга остановочными павильонами и при сложной геометрии нитки.
4. Насколько я понял, логика высчитывания времени в пути работает так, что на конечной остановке, где транспорт разворачивается и следует в обратном направлении, должен быть специальный "разворотный" участок дороги, который включается в расчёт времени. Столкнулся с таким случаем, где по Правилам дополнительный участок дороги рисовать нельзя, но автобус там разворачивается. Хотелось бы, чтобы инструмент высчитывания времени умел работать без "разворотного" участка дороги на "закольцованных" маршрутах. Также бывают проблемы при высчитывании времени между остановками , маршрут которых проходит по сложным развязкам, где имеется пересечение с линией маршрута "оттуда" с линией маршрута "туда" для кольцевых и "закольцованных" маршрутах.
Небольшой костыль для тех, кто сталкивается с ситуацией, где время не высчитывается: откройте в новой вкладке Народную карту, создайте новую нитку и включите в её состав проблемные остановки, между которыми время не считается. Проложите маршрут и воспользуйтесь инструментом времени. Затем откройте расширенный режим остановки. В атрибуте "В пути" будет указано необходимое время. В большинстве случаев это работает Сохранять такую техническую  нитку не нужно!


Если возникнут ещё предложения - куда писать? :)
akbars
19 февраля 2017, 23:25
Yet another Forrest,
обратную связь можно оставлять здесь, всё же это не фичреквесты в чистом виде.
Алексей Зуев
20 февраля 2017, 11:27
Yet another Forrest,
2. Плюсую.
4. Для конечных без обязательной высадки пассажиров нужно задавать параметр "стоянка", как я понимаю.
Алексей Зуев
20 февраля 2017, 15:51
Алексей Зуев,
4. Дошёл до такой ситуации на практике. Если маршрут закольцован на одной конечной, то это возможно (как указано в первом сообщении, в таком случае создаётся одна нитка, и конечная остановка без обязательной высадки пассажиров оказывается промежуточной). А вот если маршрут полностью кольцевой, то вводить время стоянки на формальной конечной некуда.
Алексей Зуев
20 февраля 2017, 11:47
Самые простые предложения, которые напрашиваются:
1) При выборе остановок нитки подсвечивать остановки, где присутствует данный маршрут (или обводить тонкой красной рамочкой те, где он отсутствует).
2) Не учитывать запреты от условий дорожного движения "въезд по пропускам", поскольку по умолчанию они создаются с включённым "автобусом" (правильно ли это?), а общественный транспорт в определённых обстоятельствах может ехать даже под "кирпич".
3) При построении трассы в случае наличия узла дорожной сети достаточно близко от остановки за начало или конец трассы принимать этот узел. Это решит проблему, когда ближайшее к остановке ребро находится не на реальной трассе маршрута. Пример: трасса до этой остановки не строится, вероятно, потому, что алгоритм пытается повернуть направо на проспект Карла Маркса, а это невозможно.
Обновлено 20 февраля 2017, 11:50
Алексей Зуев
21 февраля 2017, 10:15
Алексей Зуев,
4) От и до конечных остановок строить кратчайшую трассу, даже если они находятся слева от неё. Это предложение касается также расчёта времени в пути.
5) В случае, если трасса не линейна, просчитывать несколько вариантов для определения времени в пути. Сейчас время рассчитывается не всегда. В этом случае приходится пользоваться советом Бегущего Forest'а - создавать простую нитку с двумя остановками и линейной трассой и с неё брать время.
6) В описании правки нитки было бы удобнее видеть сначала остановки (они информативнее), потом участки.
Обновлено 21 февраля 2017, 10:18
Алексей Зуев
21 февраля 2017, 11:38
Алексей Зуев,
7) Возможная функция: для остановки указываем время стоянки, галочками отмечаем нужные нитки - при сохранении выбранным ниткам присваивается данное значение параметра. И при создании новой нитки время стоянки подхватывается с остановок, если оно уже задано (потом можно исправить).
Goshaproject
20 февраля 2017, 17:29
Хотелось бы уточнить понятие интервал - это то время, через которое автобус вновь отправится с начальной остановки нитки маршрута? Если так, то как поступить в случае, если это время отличается в течении всего дня.
Занозин Денис
20 февраля 2017, 17:08
Goshaproject,
Задавал тот же вопрос выше. Ответ был "Взять усредненный непиковый дневной интервал" Но мне кажется это не верно ведь есть официальное расписание 
Занозин Денис
20 февраля 2017, 17:21
Goshaproject,
Я написал  еще раз, что время интервала у меня от 40 до 140 минут Жду ответа по этому поводу
Алексей Зуев
20 февраля 2017, 17:54
А мне хотелось бы уточнить: время окончания движения - это время отправления последнего рейса или время его прибытия на конечную?
Олег Чечулин
5 марта 2017, 07:08
Алексей Зуев,
обычно под этим понимают время отправления последнего автомобиля с начального пункта, насколько я знаю.
Вайнон
20 февраля 2017, 21:08
Хотелось бы уточнить, если, например, автобус 42  - кольцевой, на маршрутдоске и оф.сайте Петербургского транспорта так указано,  но начальная/конечная остановки у него разные, то какой линией стоит отмечать этот маршрут?
Обновлено 20 февраля 2017, 21:09
bob
21 февраля 2017, 13:14
Дайте права на Саранск
funbiscuit
23 марта 2017, 11:27
Жаль, что пока нельзя добавлять нитки в крупных городах, где есть маршрутизация. Не совсем по теме, но, например, в Севастополе вроде как и работает прокладка маршрута общественным транспортом, но при этом работает ужасно. Такое ощущение, что нет 95% маршрутов. Причем речь о наиболее востребованных и загруженных маршрутах. Хотя на народных картах все эти маршруты есть, остановки указаны.
Не подскажете от чего так и когда это будет правиться? А то ведь туристам так маршрут и не проложить.
Алексей Зуев
7 апреля 2017, 10:05
funbiscuit,
Информация о маршрутах общественного транспорта (вся, включая остановки) сейчас берётся не из Народной карты, а из другого источника. Нитки общественного транспорта, которым посвящена эта тема, позволя(ю)т редактировать эти данные как раз в Народной карте. Но именно нитки, одних остановок с маршрутами недостаточно.

Насчёт сроков что-либо могут подсказать только сотрудники Яндекса.
Олег Чечулин
25 марта 2017, 19:08
Как скопировать нитку? А то на большинстве трамвайных маршрутов участки прямой и обратной ниток отличаются незначительно (а чаще всего полностью совпадают). Остановки, конечно, в любом случае переделывать, а вот одни и те же участки каждый раз тыкать - мартышкин труд.