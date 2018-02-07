Номера телефонов в Украине

Как правильно указывать номера телефонов организациях на территории Украины?

Международный формат номеров: +380********* (вместо звёздочек могут быть любые цифры)

Так набирают номер при звонках внутри страны: 0*********

Номера можно записывать по-разному.

В международном формате для мобильных номеров: +380 (**) ***-**-**, +38 (0**) ***-**-**, +380 (**) ***-****, +38 (0**) ***-****.

В международном формате для городских номеров Киева: +380 (44) ***-**-**, +38 (044) ***-**-**

В международном формате для городских номеров областных центров: +380 (***) **-**-**, +38 (0***) **-**-**, +380 (***) ***-***, +38 (0***) ***-***

В международном формате для городских номеров в остальных населённых пунктах: +380 (****) *-**-**, +38 (0****) *-**-**

Номера в каком из этих вариантов записи лучше всего указывать на НК? Больше всего интересует, ноль в скобки нужно брать?