Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Номера телефонов в Украине

Как правильно указывать номера телефонов организациях на территории Украины?

Международный формат номеров: +380********* (вместо звёздочек могут быть любые цифры)
Так набирают номер при звонках внутри страны: 0*********

Номера можно записывать по-разному.
В международном формате для мобильных номеров: +380 (**) ***-**-**, +38 (0**) ***-**-**, +380 (**) ***-****, +38 (0**) ***-****.
В международном формате для городских номеров Киева: +380 (44) ***-**-**, +38 (044) ***-**-**
В международном формате для городских номеров областных центров: +380 (***) **-**-**, +38 (0***) **-**-**, +380 (***) ***-***, +38 (0***) ***-***
В международном формате для городских номеров в остальных населённых пунктах: +380 (****) *-**-**, +38 (0****) *-**-**

Номера в каком из этих вариантов записи лучше всего указывать на НК? Больше всего интересует, ноль в скобки нужно брать?

7 комментариев
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ilyahoilik
7 февраля 2018, 11:33
Код страны +380, ноль в скобки брать не нужно


+код страны (код оператора/региона) номер телефона


Обычно четыре последние цифры также разделяются:


+380 (xxx) xxx-xx-xx
Почему я?
7 февраля 2018, 11:41
ilyahoilik,
у вас один икс лишний. Вот такие варианты должны быть:
+380 (xx) xxx-xx-xx
+380 (xxx) xx-xx-xx
+380 (xxxx) x-xx-xx
ilyahoilik
7 февраля 2018, 11:50
Почему я?,
да, спасибо. Тогда должен быть первый вариант с двумя цифрами в скобках. Хотя, судя по интернету, у них принято 0 включать в код оператора. В общем очень странная у них там привычка.
Котик
7 февраля 2018, 12:48
ilyahoilik,
 у нас внутри страны без ноля никто не набирает. Наверное, поэтому такая привычка.
Алексей Зуев
7 февраля 2018, 12:56
ilyahoilik,
От Союза Украине достались десятизначные номера и выход на межгород через "8". Вместе с переходом на международный "0" десятизначные номера были заменены на девятизначные. Первый "0" в коде оператора или города - это по старой привычке.
Было: 8 (044) 123-45-67

Стало: 0 (44) 123-45-67
Обновлено 7 февраля 2018, 12:58
Fleget
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 15:03
+380 (xx) xxx-xx-xx
+380 (xxx) xx-xx-xx
+380 (xxxx) x-xx-xx

+380 - это код страны.
(ххх) - это код города
хх-хх-хх - это номер телефона
tatyana.194911
вчера, 16:07
380672849502