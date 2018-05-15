Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Атрибут участка дороги "Плохое состояние"

Всем привет!

Яндекс.Навигатор планирует предупреждать пользователей о плохих дорогах на маршруте (просили об этом давно), а мы с вами сможем присваивать этот атрибут участкам дорог. Недавно мы провели опрос «Критерии плохих дорог» среди народных картографов. Нам было важно узнать ваше мнение о том, что такое «плохая дорога». На основании данных, которые нам удалось собрать у автомобилистов, в том числе и у вас,  сформулированы критерии плохого состояния дороги.

В Народной карте появился новый атрибут участка дороги «Плохое состояние».

Атрибут доступен к проставлению уже сейчас, но просьба перед его использованием внимательно прочесть текст Правил, п. 3.3.2.13. Плохое состояние, который мы подготовили. 

Переключатель «Плохое состояние» позволяет показать, что участок дороги находится в неудовлетворительном состоянии.

Таким участкам дорог присваивается значение «Да» атрибута (флажок переключателя установлен). Для всех остальных участков — значение «Нет» (флажок переключателя не установлен).

Значение признака задаётся по следующим правилам:

Если на участке дороги задано значение «Нет» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается только в том случае, когда по участку дороги невозможно проехать на легковом автомобиле в сухую погоду.

Примечание: под легковым автомобилем здесь следует понимать усредненный городской автомобиль со стандартным клиренсом 14-20 см и без полного привода.

Если на участке дороги задано значение «Да» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается, если на дороге есть необъезжаемые ямы, а для дороги, выложенной бетонными плитами — если между плитами образовались крупные зазоры, если сами плиты разрушены, в них образовались ямы и обнажена арматура.

Изменять значение атрибута можно только в случае, если критерии плохой/хорошей дороги изменились на участке дороги суммарной протяженностью минимум в один квартал (от одной дороги 7 или более высокого класса до другой) либо длиной минимум 200 метров.

Если суммарная протяженность участка дороги меньше этих величин, то значение атрибута не изменяется.

В пределах населённых пунктов дополнительные участки дорог для выставления атрибута не создаются (участки дорог не разрезаются).

Примеры:

Дорога из бетонных плит в плохом состоянии:

Асфальтированная дорога в плохом состоянии:

Дорога без твёрдого покрытия в плохом состоянии:

Вернемся к новостям Яндекс.Навигатора :)

Плохой участок дороги планируется выделить специальным образом. Есть несколько вариантов показа, но сейчас мы не можем показать конечного решения:) Кроме того, в верхней части экрана можно будет увидеть протяжённость участка плохой дороги, в данном случае это 4 км.

Внимание! Это изображение не является финальным вариантом.


Как будет строиться маршрутизация?

Маршруты, которые построит  Навигатор, будут делиться на три категории:

  • Хорошие. На маршруте не будет ни одного участка плохой дороги
  • Плохие. На маршруте будет хотя быть один участок плохой дороги
  • Очень плохие. На маршруте будет хотя бы один участок очень плохой дороги.

Мы будем стараться предлагать хотя бы один хороший маршрут. А очень плохой маршрут будет предлагаться только в том случае, когда иных вариантов объехать разбитую дорогу не будет.

Как нововведение может выглядеть в Навигаторе?

Это изображение также не является финальным вариантом.

Приглашаем вас к выставлению нового атрибута дорог!

Команда Народной карты.

130 комментариев
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Дмитрий Елесин
15 мая 2018, 17:17
Не забудьте в навигаторе рядом с галкой "избегать платных дорог" поставить и галку "избегать плохих дорог". Третья галка "избегать дорог без твёрдого покрытия" также приветствуется.


Ну и ждём автоматического анализа качества дорог на основе сбора инфы с навигаторов. Хотя бы для того, чтобы эта информация превращалась в гипотезы.
Constantinidis
15 мая 2018, 20:27
Дмитрий Елесин,
+1
Dr.@lex
17 мая 2018, 16:14
Дмитрий Елесин,
а для водителей гусеничных тракторов галку "Избегать дорог с хорошим твёрдым покрытием") 
v.alexandrov
15 мая 2018, 17:26
Маршруты, которые будет строить Навигатор будут делиться на три категории:
Хорошие. На маршруте не будет ни одного участка плохой дороги
Плохие. На маршруте будет хотя быть один участок плохой дороги
Очень плохие. На маршруте будет хотя бы один участок очень плохой дороги.

Чем отличается (в атрибутах НЯК) плохая и очень плохая дорога?
akbars
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 17:30
v.alexandrov,
очень плохая - это грунтовка в плохом состоянии. Это, таким образом, сочетание значений атрибутов "Твердое покрытие" и "Плохое состояние"
megabit
16 мая 2018, 22:52
akbars,
а просто дорога без твердого покрытия будет относится к "хорошим" или "плохим"? Или где-то между?
Алексей Т.
18 мая 2018, 15:06
megabit,
кстати хороший вопрос
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:08
megabit,
о любой дороге без твердого покрытия будем предупреждать. 
KDS29
15 мая 2018, 17:48
На Народной нужно добавить соответствующий фильтр (раскраску), чтобы можно было увидеть какие дороги уже отмечены как "плохие"
Graviton
15 мая 2018, 18:20
KDS29,
например  черными точками по  длине линии любого класса дороги
soline
15 мая 2018, 20:23
KDS29,
Поддерживаю! Чтобы оперативно найти и внести изменения в случае ремонта таких участков дорог.
Dr.@lex
17 мая 2018, 16:15
KDS29,
 обязательно, иначе объективный контроль просто нереален и невозможен
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 11:59
KDS29,
больше раскрасок богу раскрасок! Вероятно будет, но так же вероятно нужно будет подождать :) Уточню вопрос.
megabit
23 мая 2018, 12:09
Fleget,
лучше не добавляйте новую, а модернизируйте существующую "Покрытие участков дорог", будет намного удобнее)
roshcko.konstantin
10 июня 2018, 13:15
megabit,
Поддерживаю
dan.3dx
15 мая 2018, 18:21
Дорога из предпоследнего примера выглядит проезжей в сухую погоду. Более того, она - щебеночная, и вероятно, вполне проезжая в слякоть.
Короче, я бы проехал (Лада Калина):))
dan.3dx
15 мая 2018, 18:25
Нужны два разных параметра - грунт и щебень/гравий и возможность исключить их  из навигации снятием соответствующей галочки.
mercator2111
16 мая 2018, 01:23
dan.3dx,
+1
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:09
dan.3dx,
обсудим, подумаем. Но кажется, что будет сложно собирать такую информацию со всех дорог. Может у вас есть предложения? :)
dan.3dx
23 мая 2018, 12:46
Fleget,
Можно приравнять щебень к дорогам с покрытием плохого качества. Очень много щебеночных дорог и так помечены галочкой "твердое покрытие". В любом случае информация будет постепенно набираться.
dan.3dx
23 мая 2018, 12:47
dan.3dx,
Иногда разбитый щебень от разбитого асфальта отличить сложно)
dan.3dx
23 мая 2018, 12:48
dan.3dx,
А иногда асфальт стирается до щебня, и только по небольшим кусочкам можно догадаться, что он там был.)
Rom Martin
28 мая 2018, 14:33
Fleget,
у нас есть брукованки, их куда вносить в твердое покрытие?
Задавал вопрос про гравийки, ответили что это не твердое покрытие.
Fabiëns0
15 мая 2018, 18:34
Ждём неделю плохих дорог
6 ч. раб. день
15 мая 2018, 18:47
Fabiëns0,
 +
Олег Павлович Чечулин
16 мая 2018, 04:20
Fabiëns0,
а хватит ли недели? :)
Fabiëns0
16 мая 2018, 07:50
Олег Павлович Чечулин,
риторический вопрос?)
Graviton
16 мая 2018, 07:28
Fabiëns0,
На самом деле соответствующих правилам дорог очень мало!
akbars
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 13:03
Graviton,
сейчас - да, поскольку атрибут новый и по умолчанию он у дорог не выставлен.
Graviton
16 мая 2018, 18:57
akbars,
атрибут здесь ни при чём. очень хочется многим дорогам выставить атрибут плохого  качества но  в соответствии с правилами это не позволяется
Никита Юшков
15 мая 2018, 18:34
В помощь трудящимся:
ПРОЕКТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
«Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог»
К отмеченным участкам приложены фото. Можно самостоятельно оценить ситуацию.
6 ч. раб. день
15 мая 2018, 18:47
Никита Юшков,
 +
viazin2012
15 мая 2018, 18:48
Базироваться только на данных народных картографов это будет слишком мало верных данных.   сколько сейчас исправляю грунтовых дорог с галочкой твёрдое покрытие, просто ужас. Для правильности и актуальности данных нужен автоматический анализ по данным акселерометров навигаторов. такой анализ позволит также указать водителю на резкую смену качества покрытия или крупную яму/ неровности. Отзывы народных картографов и пользователей конечно тоже нужно учитывать, но лишь как вспомогательное средство.  Да и просто галочка - у дороги может быть куча состояний промежуточного состояния. Хотя бы 5ти бальная шкала оценки качества. От 1 совсем убита. Только для вездеходов. До 5 - отличное покрытие. Подойдёт любой машине.
Хорошо конечно, что хоть немного сдвигаемся с мёртвой точки в этом направлении. Но останавливаться нельзя.  Иначе опять получим неработоспособный параметр, которым никто не будет пользоваться.  нельзя это оставить вот так в виде просто ещё одной галочки
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:19
viazin2012,
акселерометр слишком ненадежная вещь. Достаточно его плохо закрепить, чтобы он показал, что дорога совсем разбитая. А ведь еще есть разная подвеска у машин.
viazin2012
24 мая 2018, 12:57
Fleget,
Вот тут я не согласен. Знаете чем будет отличаться данные с закрепленного от напрмер лежащего в кармане. Некоторой амплитудой и глубиной графика. То же у подвески. У мягкой будет более плавный и ровный график чем у жесткой. Но он у всех будет показывать отклонение от нормы в местах где плохое покрытие. Проанализировав не одну запись с акселерометра можно отбросить яано ошибочные значения или неисправные приборы и получить качественный средний результат.  Чем больше народу проедет по этой дороге тем более точной будет оценка качества её покрытия. даже если кто-то специально будет трясти телефон - это лишь отбросит его показания в ошибку. Всё будет зависеть от количества людей проезжающих по этой дороге , но ведь тут нам можно не торопиться и подождать например пока не проедет 100 человек. Из них 80 передатут нормальные данные по которым можно строить средний график качества и выставить оценку. Подумайте над этим. Акселерометр наоборот самый надежный , непредвзятый и быстрый способ получения данных о дороге. Если есть ещё вопросы я постараюсь ответить.
Graviton
15 мая 2018, 18:50
В связи с запретом установки атрибута  на расстоянии менее 200 метров Сразу появилась проблема в бессмысленности данного атрибута на Критических участках! Например есть места у нас в городе -спуски без твердого покрытия длиной в 20-50метров где НЕвозможно ни заехать ни спуститься на обычном автомобиле с адекватным водителем за рулём. такие участки в навигаторе  точно не станут приветствоваться водителями. Как  быть?
viazin2012
15 мая 2018, 18:56
Graviton,
Кстати да , есть участки где например неплохой асфальт был перекопан на небольшом участке и не восстановлен. Как обозначать такое ? 
Graviton
15 мая 2018, 19:29
viazin2012,
перекопан это всё временно  а эти участки дечятилетиями
viazin2012
15 мая 2018, 19:32
Graviton,
Это в Москве перекопан временно. Я одно место знаю там уже лет пять как разрыли мусором потом присыпали и так оно и осталось. До следующего ремонта видимо.  Который когда будет не ясно.
Alexxegorov
16 мая 2018, 09:19
Graviton,
может пересмотреть класс таких участков, чтобы маршрут по ним не строился? Можно пример?
Graviton
16 мая 2018, 11:37
Alexxegorov,
 нужно  сделать фото. позже
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:21
Graviton,
может быть тогда и доступности для легковых автомобилей не должно быть на таких участках. Зачем предлагать водителю маршрут там, где он не заведомо не сможет проехать?
Обновлено 23 мая 2018, 12:21
dan.3dx
23 мая 2018, 12:52
Fleget,
Пока нет отдельной внедорожной маршрутизации. УАЗик - тоже легковушка.)
Graviton
23 мая 2018, 13:08
Fleget,
правилами вроде не разрешается убирать возможность проезда легковушек! проехать  физически возможно. но  кто  станет насиловать авто  ради такого маршрута?  
superwondermaster
15 мая 2018, 19:32
Как всем известно хорошие дороги в России - нонсенс. Выложите фото примеров дорог в хорошем или удовлетворительном состоянии состоянии (с небольшими ямами) для сравнения.
Обновлено 15 мая 2018, 19:33
A.Tereshko
16 мая 2018, 15:56
superwondermaster,
ага, и абсолютно не соответствует тексту правил
al.belyaev77
15 мая 2018, 19:43
Почти все дороги моего города можно так атрибутировать.(((
Дмитрий Елесин
16 мая 2018, 05:42
al.belyaev77,
Ну не скажи )
На полгода можно атрибут и убирать кое-где )
Хотя, с нынешней периодичностью релизов это потеряет смысл.
al.belyaev77
16 мая 2018, 08:54
Дмитрий Елесин,
Согласен, на зиму можно убирать атрибут( даже в частном секторе).
Как говорит один мой знакомый: Скорее бы зима, так хочется ровной дороги.
911
15 мая 2018, 21:17
Ещё от пользователей навигатора обратную связь было бы неплохо получать. 
Максим Степанов
16 мая 2018, 08:39
1. Фраза "невозможно проехать на легковом автомобиле в сухую погоду" очень не конкретная. Как известно с дуру можно сделать что угодно и проехать в сухую погоду в принципе тоже где угодно, даже по полю. Знаю много таких мест где проехать я конечно проеду и даже в дождь, но делать этого не буду так как машину жалко.
2. И как уже выше писали ограничение в 200м это очень много и не разумно. Знаю например дорогу в щебне которая позволяет объехать одну вечную большую пробку, но на ней в одном месте есть гора с такими рытвинами в полметра глубиной, что попробовав раз я больше туда не сунусь и лучше постою минут 40 в той самой пробке.
Обновлено 16 мая 2018, 08:40
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:29
Максим Степанов,
спасибо, учтем ваше мнение. Правила пока предварительные, и скорее всего, будут еще дополнятся и улучшаться. 
Алексей Зуев
16 мая 2018, 09:12
Прошу добавить признак "Плохое состояние" в список для выбора при групповом редактировании атрибутов. Спасибо.
viazin2012
16 мая 2018, 10:44
Алексей Зуев,
Поддерживаю , у меня тоже этот пункт не появился.
Alexxegorov
16 мая 2018, 09:24
"Если на участке дороги задано значение «Нет» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается только в том случае, когда по участку дороги невозможно проехать на легковом автомобиле в сухую погоду."

Надо ужесточить критерий - "когда невозможно проехать на легковом автомобиле в дождь/снег  и тем более, если невозможно проехать даже в сухую погоду."
Климат у нас не сказать, что засушливый и безоблачный. В сухую погоду проезжаются практически все дороги, а в дождь уже гораздо меньше. Если исходить из критерия только сухой погоды, то навигатор с большей вероятностью будет подставлять пользователей в дождливую погоду.
dan.3dx
16 мая 2018, 09:42
Alexxegorov,
К дорогам без покрытия по правилам НЯК относятся и щебеночные, по которым можно проехать всегда. А если такие дороги в огромных ямах? А грунтовки 7-го класса - это, в основном, единственные подъезды к деревням, которые не объехать, а по лесным/полевым сквозная маршрутизация и так не строится, хотя в сухую погоду по некоторым можно развить до 80 км/ч спокойно.
Обновлено 16 мая 2018, 09:43
Alexxegorov
16 мая 2018, 09:53
dan.3dx,
и в чём вы видите противоречие с изложенным мною выше?
На то и ввели раздельный атрибут "плохая дорога", чтобы можно было отделять хорошие дороги без твердого покрытия от плохих. Если по щебёночной дороге можно всегда проехать - это хорошая дорога без твёрдого покрытия. Не ставьте атрибут "плохая дорога".
Если единственный подъезд к деревне размывает в дождь, то  это значительный повод, чтобы предупредить водителей, даже если при этом им не будет предложен альтернативный маршрут. А если единственный подъезд к деревне, отмеченный на карте, хуже, чем альтернативная просёлочная дорога, то стоит задуматься, о том, чтобы поменять на карте основной подъезд к деревне.
Обновлено 16 мая 2018, 09:55
Alexxegorov
16 мая 2018, 10:06
dan.3dx,
ок, я как-то упустил это предложение "А если такие дороги в огромных ямах?"
Да, моя формулировка такие случаи не покрывает, равно как и текущая. Если вы считаете, что плохой дорогой нужно считать ещё больший круг дорог - предложите свою формулировку :)
dan.3dx
16 мая 2018, 10:09
Alexxegorov,
Как я писал выше, нужен отдельный атрибут щебень/гравий и для таких дорог тоже нужен атрибут "плохое состояние".
В остальном - согласен. Просто поток сознания.))
dan.3dx
16 мая 2018, 10:15
dan.3dx,
 А еще нужно сократить минимальную длину плохого участка, т. к. может быть одна, но крайне труднопреодолимая яма.
viazin2012
16 мая 2018, 10:50
Alexxegorov,
Нельзя плохую дорогу вот так оценить одной галочкой. Я считаю что нужно было хотя бы пятибальную систему оценки плохой дороги сделать. А галочка. Для одного это уже плохая дорога , другой скажет нормальная ещё
Alexxegorov
16 мая 2018, 14:22
viazin2012,
конечно для полноценного анализа качества дорог одной галочки недостаточно. Но на карте эта галочка имеет вполне конкретное применение и определённые критерии. Если вы введёте пятибальную шкалу, то вы получите пять критериев. Представьте какие войны будут за эти критерии. По сложности этот атрибут будет сравним с классом дорог. 
После всех этих разборок придется ещё решить, как же потом эти 5 уровней использовать в приложении. Признаться, я не очень понимаю, как потом с ними работать.
viazin2012
16 мая 2018, 14:45
Alexxegorov,
Сейчас попробую описать саму суть как можно работать с 5-ти бальной системой. Ведь подобное уже работает например для магазинов. 5 звёзд. Каждый пользователь проставляет свой критерий по 5-ти бальной шкале. Далее этот критерий суммируется и выставляется среднее значение. Такие же оценки могут проставить и обычные пользователи карт и навигаторов. Балы картографа могут приравниваться к 2 балам обычного пользователя, эксперта к 4 обычным оценкам, модератора к 8 например. По истечении, например, пол года старые проставленные оценки удаляются. В дальнейшем и автоматические данные можно будет к той же системе оценок присоединить, только с меньшим временем актуальности.


Далее дорога с баллами от 1 до 1,5 - практически непроезжая, от 1,5-2,5 труднопроходимая/ для внедорожников, 2,5-3,5 - плохая дорога, 3,5-4,5 - нормальное качество, 4,5-5 баллов - отличная дорога. 
Alexxegorov
16 мая 2018, 15:42
viazin2012,
идея может сработать только для массового сервиса, где за каждый участок дороги смогут и главное будут голосовать множество пользователей. С народной картой это не сработает. На большинство участков дорог приходится не столь и большое количество пользователей, которые так или иначе их трогали. Во многих случаях, это вообще косвенные правки. А из тех, кто правили атрибуты, ещё далеко не все знают о качестве дороги. В итоге, зачастую это будет не статистика мнений пользователей, а частное мнение одного пользователя.
Как баллы использовать в навигаторе?  Как на пользователе скажется разница, например между нормальной и отличной дорогой? В чём будет разница между практически непроезжей и труднопроходимой?

Обновлено 16 мая 2018, 15:42
Alexxegorov
16 мая 2018, 15:44
dan.3dx,
прежде, чем предлагать дополнительные атрибуты, нужно представлять, как они будут использоваться. Если сейчас введём атрибут "гравий", как должно измениться поведения маршрутизатора?
dan.3dx
16 мая 2018, 15:59
Alexxegorov,
Если пользователь захочет, то сможет исключить из маршрутизации либо только грунтовки, либо грунтовки вместе с щебеночными дорогами (если есть возможность). Щебеночные дороги, как правило, доступны во время распутицы. Если маршрутизация ведется по щебеночным дорогам, для них вводится скоростной штраф, такой же как для асфальта в плохом состоянии. Для щебня в плохом состоянии штраф больше.
Обновлено 16 мая 2018, 16:00
dan.3dx
16 мая 2018, 16:09
Alexxegorov,
Например, здесь навигатор строит транзитные маршруты (7 класс, улица с названием), плохое состояние ставить нельзя, т. к. это дорога без покрытия, по которой легковой проедет влюбую погоду. 
Поставить атрибут "щебень" и навигатор будет ее штрафовать.
dan.3dx
16 мая 2018, 16:13
Alexxegorov,
Я считаю, что в крайнем случае, можно приравнять щебеночные дороги к дорогам с покрытием в плохом состоянии, но не к грунтовкам.
viazin2012
16 мая 2018, 16:33
Alexxegorov,
"идея может сработать только для массового сервиса" Хорошо, что у Яндекса всё-таки массовый сервис. ;) Голос будет распространятся не на конкретный участок, а метров на 100 в обе стороны (может больше)
".....зачастую это будет не статистика мнений пользователей, а частное мнение одного пользователя." Это именно то, что мы получаем на данный момент. Причем если когда-то кто-то проставит галочку плохая дорога, так она и будет висеть годами, даже если дорогу уже отремонтируют.



"Как баллы использовать в навигаторе? Как на пользователе скажется разница, например между нормальной и отличной дорогой? 



Например разрешить пользователю выбрать тип проходимости машины - это раз. 1-2 Балла - красная дорога. Маршрут через такие дороги Только с предупреждением, что для внедорожников, например. Если не выбрано специально, строить в обход таких участков. Далее оранжевый цвет, если есть участок дороги с хорошим (зелёным) покрытием пусть даже более длинный, то вести в обход  или предлагать на выбор.


В чём будет разница между практически непроезжей и труднопроходимой?" - Разница в том что выбранный Вами тип транспорта не пройдёт по этой дороге совсем, а по труднопроходимой - пройдёт, но не в любую погоду например. В любом случае это плохой балл.
akbars
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 13:24
Alexxegorov,
на текущий момент хочется предупреждать именно о тех дорогах, которые малопроезжие независимо от погоды. Поскольку данная норма относится к дорогам без покрытия, то именно для них осадки очень сильно влияют на "проезжабельность" дороги. Много "хороших" грунтовок, которые в хорошую погоду многие предпочтут дорогам с плохим покрытием, но которые становятся непроезжими в дождь. 
Пока учитывать особенности текущего маршрута в режиме реального времени мы не умеем, к сожалению (верю, когда-нибудь мы сможем при работе с маршрутами делать поправку на прошедшие недавно сильные дожди, к примеру), а потому применяется общий для нас подход - задать нормы исходя из наиболее массового сценария. Применительно к грунтовым дорогам это все-таки относительно сухое состояние. Именно поэтому текущая норма Правил считает очень плохой только грунтовку непроезжую и в сухую погоду.
Кстати, ровно этот принцип работает в том, что Правила нормируются на "усредненный" легковой автомобиль. Начинаем с показа самого массового случая, и держим в голове, что водитель внедорожника сейчас сам сделает поправку на степень проходимости своего автомобиля.
dan.3dx
16 мая 2018, 13:52
akbars,
Именно поэтому дайте, пожалуйста, нам возможность полностью исключать маршрутизацию по грунтовкам в дождь (снятием галочки) и оставить такую возможность для щебеночных дорог.
Alexxegorov
16 мая 2018, 20:21
akbars,
суть моего предложения как раз в том, чтобы предлагать маршрут независимо от погоды. Я хочу, чтобы независимо от погоды, навигатор предлагал более адекватный маршрут.
Если использовать текущий критерий, навигатор может повести в дождь по размытой дороге. Мнение водителей о качестве навигации будет зависеть от погоды. Если загодя отметить такие дороги как плохие, навигатор даст более адекватные рекомендации пользователям.
Отмечу, далеко не все дороги без твердого покрытия размывает (в качестве примера можно упомянуть дороги покрытые щебнем, хорошо укатанные песчаные дороги). Когда мы отделяем такие дороги от просёлков по чернозёму, где очень быстро можно застрять в дождь, мы можем предлагать более надёжные маршруты и предупреждать водителей о плохих дорогах загодя, помогая им избегать неприятных ловушек.


Рассмотрим размываемую дорогу и оба варианта критерия в мокрую и сухую погоду.


Мокрая погода, размытая дорога:
Мой критерий: Навигатор отдаёт предпочтение другим дорогам - и правильно делает. Никто из нас не хочет, чтобы пользователь застрял где-то посреди поля. А если и поведёт этой дорогой, то предупредит, что она плохая. 
Текущий критерий: Навигатор может повести пользователя по дороге, где он может застрять. Никакого предупреждения не будет.


Сухая погода, сухая дорога.
Здесь я хочу заострить внимание на важном моменте. Тот факт, что дорогу размывает в дождь, непосредственным образом влияет на качество этой дороги в сухую погоду. На размытой дороге образуется колея, а порой и несколько, когда машины пытаются объехать грязевую ловушку разными путями. Когда все это высыхает, дорога становится похожа на картинку интерференции света, когда множество следов от машин образуют хаотичный набор ям и кочек. Все это по-прежнему можно преодолеть на обычном автомобиле, да только удовольствие ниже плинтуса.
Мой критерий: Навигатор предпочитает другие дороги, пользователь не будет трястись по кочкам и рисковать рядом с колеей. Предупреждение о плохой дороге будет как нельзя кстати.
Текущий критерий: Ничего не подозревавший пользователь будет трястись по кочкам или рисковать угодить в колею, если навигатор предложит этот маршрут.


Стоит также отметить, что сухая проезжаемая дорога в случае дождя очень быстро может превратится в непреступную для легкового автомобиля. Это ещё один повод, почему их заведомо стоит помечать плохими.
Пример из личной опыта. Вот дорога, которая по нынешним критериям не является плохой. Кто-то воскликнет, что она самая что ни на есть плохая. Но я скажу: вы не смотрите на глубокую колею, легковые автомобили прекрасно проезжают сухую дорогу по широким гребням и делают это довольно резво: сама поверхность гребней  ровная, без камней и кочек. Честное слово, в сухую погоду я получал удовольствие гонять по ней. Колея поблизости лишь добавляла изюминки и щекотала самолюбие добавляя +5 к ловкости. 
Ситуация коренным образом изменилась, когда внезапно пошёл ливень. Мне хватило минуты, чтобы преодолеть самый глубокий участок колеи, но за это время чернозём под колесами полностью забил протектор летней резины и неуправляемая машина соскользнула в колею. Всё. Буквально пара минут может разделять легко проезжаемую дорогу от непреодолимой. 
Обновлено 16 мая 2018, 20:23
dikiy
17 мая 2018, 08:06
Alexxegorov,
а как разъехаться со встречкой на этой дороге? :-)
Alexxegorov
17 мая 2018, 09:47
dikiy,
ну в большинстве случае колея все-таки преодолима, если быть аккуратным, так что не конец света. В наиболее неудобных местах приходится искать пятачок для разъезда. Кому-то возможно придется сдать назад - тогда это весело.
zeldinov
17 мая 2018, 18:43
Alexxegorov,
Мое мнение по поводу дороги, которую Вы привели на фото - ей однозначно нужно ставить атрибут "Плохое состояние". Подавляющее большинство водителей предпочтут сделать крюк в 2 раза дальше, чем ехать по такой дороге. Одно неверное движение рулем, и на стандартной легковушке там можно застрять так, что потребуется трактор или подготовленный джип. Что делать со встречным разъездом, тоже не ясно.
Насчет сырой погоды, допустим лето, прекрасное солнечное утро, но перед этим целый день шел дождь. Верхний слой дороги подсох. Вы на легковой попробовали поехать по этой дороге, как советует навигатор, и просто сели там намертво. Я попадал в такие ситуации.
Обновлено 17 мая 2018, 18:41
Alexxegorov
17 мая 2018, 21:00
zeldinov,
полностью с вами согласен. Именно поэтому считаю важным, добавить в критерий, что плохая дорога - та, которую размывает в дождь.
dan.3dx
17 мая 2018, 21:49
Alexxegorov,
В дождь может размыть любую грунтовку. Она может выглядеть ровной, но быть при этом скользкой и даже небольшой уклон может вызвать проблемы. Именно поэтому я считаю, что грунтовки должны отключаться в навигаторе независимо от асфальта и щебня.
Alexxegorov
17 мая 2018, 22:41
dan.3dx,
мой критерий отлично выделяет ваш любимый щебень на фоне остальных грунтовок. Однако утверждение, что любую грунтовку размывает - неверное. Именно потому лучше иметь критерий не на основе конкретного конкретного типа покрытия, а на его устойчивости к воздействию внешних факторов.
dan.3dx
17 мая 2018, 23:13
Alexxegorov,
Не такой уж и любимый. Асфальт лучше.)


А вообще, я в целом согласен, но параметры типа покрытия и его качества должны существовать совместно. Одно другому не мешает.
Обновлено 17 мая 2018, 23:16
dikiy
18 мая 2018, 10:43
zeldinov,
я бы тут поехал, только если бы это был единственный путь при этом мне прям ну очень туда надо было. :-)
Максим Степанов
16 мая 2018, 17:12
Alexxegorov,
вот кстати да. При чём тут сухая погода в правилах если маршрут будет одинаково прокладываться в любую?
Alexxegorov
16 мая 2018, 17:32
Максим Степанов,
это просто критерий качества дороги. 
dikiy
16 мая 2018, 10:16
Добрый день. А что значит ограничение 1 квартал? Квартал - это что конкретно?
Фарготрак
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 10:31
dikiy,
Добрый день, имеется в виду что плохая дорога должна быть на участках дорог  либо минимум от одной дороги 7 класса до другой, либо 200 и более метров.
Давайте я приведу скриншот с примером, чтобы было понятнее. ограниченное синими стрелками-квартал, красными-нет.
dikiy
16 мая 2018, 10:56
Фарготрак,
спасибо. Так гораздо понятнее.
Фарготрак
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 11:10
Спасибо за ваши вопросы, постараюсь ответить на них.

1) Про штучные большие ямы: атрибутом "плохое состояние" хочется собирать и в дальнейшем использовать для построения маршрутов информацию  именно о протяженных участках на которых возникают проблемы с проездом, а не штучных ямах, даже если они большие. Собирать информацию о штучных ямах тоже думаем, но не инструментом плохое покрытие, пока более конкретной информации сообщить не можем, следите за обновлениями



2) участки с перекопанным и не восстановленным асфальтом можно отмечать как дороги без покрытия (если я правильно понял ваши примеры, то после ремонтных работ покрытия там нет)



3) примеры дорог с твердым покрытием, которым выставлять атрибут "плохое состояние" НЕ нужно:

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Обновлено 16 мая 2018, 11:15
viazin2012
16 мая 2018, 11:53
Фарготрак,
С примерами 2 и 3 позвольте не согласится. После поездки по 2 дороге нужно бежать к дантисту, проверять не выпали-ли пломбы (шутка конечно, но ощущения очень противные по таким дорогам ездить, уж лучше по грунтовке). 3 - просто опасна. Протяжённые вдоль движения ямы с острыми краями, особенно в ночное время да на большой скорости. 
Обновлено 16 мая 2018, 11:54
dan.3dx
16 мая 2018, 12:16
viazin2012,
Вы придираетесь. Нормальные дороги, бывает ГОРАЗДО хуже...
viazin2012
16 мая 2018, 12:34
dan.3dx,
Ну в том, что бывают гораздо хуже, я даже не сомневаюсь. Вот видите отсюда вытекает ещё одна проблема при подобной простановке плохой дороги. Предвижу в некоторых случаях войну правок. То, что один будет считать плохой дорогой, для другого будет - нормальным покрытием. именно поэтому я ратую за автоматическую простановку качества покрытия по данным акселерометров и за минимум пятибальную систему качества покрытия.
podmotal
16 мая 2018, 12:34
viazin2012,
если можно ехать 30км/ч+ и при этом не бояться потерять подвеску, значит это не плохая дорога.
viazin2012
16 мая 2018, 13:03
podmotal,
Да если можно ехать +30 и не боятся - это просто отличная дорога! :) 
А вот это например плохая дорога или нет 1 вроде по фотке и выглядит неплохо, а я по ней ехать замучился и решил, что лучше бы я по грунтовке поехал. Постоянные удары по подвеске вплоть до срабатывания датчика удара регистратора. Больше 60 не разгонишься. А местами и выше 30. Острые края мелких ямок и куча заплаток разной степени убитости.
dan.3dx
16 мая 2018, 13:33
viazin2012,
Здесь я полностью согласен. (Я про автоматическую простановку качества)
Обновлено 16 мая 2018, 13:34
dikiy
16 мая 2018, 14:10
viazin2012,
судя по фотке - здесь лучше не ездить. :-)
Alexxegorov
16 мая 2018, 15:45
viazin2012,
да вроде есть конкретные критерии, которые более или менее однозначные. Атрибут выставляется по ним, а не по личному мнению :)
viazin2012
16 мая 2018, 16:18
Alexxegorov,
Критерии есть, а толку от них мало. Поверьте мне будут ставить по личному мнению. Как модератор сможет проверить? С каждого кто поправил фотки требовать? Панорам свежих - это меньше процента от всех дорог. Тут только личное мнение каждого картографа и никак не проверить без личного выезда на место
Alexxegorov
16 мая 2018, 17:36
viazin2012,
в этом плане это правило ничем не отличается от всех остальных. Высоту зданий пользователи тоже ставят по личному мнению и мне как модератору приходится уточнять у пользователей исходя из чего они выставляют высоту и рассказывать про правила. И это справедливо для множества других атрибутов.
KDS29
17 мая 2018, 18:02
viazin2012,
По практике на данный момент при проверки правки  смотрят Панорамы, если их не достаточно, то просят фото/видеоподтверждения, сообщения СМИ, любые другие подтверждающие источники
viazin2012
17 мая 2018, 22:09
KDS29,
Да у меня уже просили, Вы только представьте как это муторно, что для пользователя, что для модераторов, что для сотрудников. Теперь сразу в комментарии фотки размещайте, чтобы время сэкономить. 
dan.3dx
29 мая 2018, 18:32
Фарготрак,
Это разбитый асфальт. Какое состояние и тип покрытия ставить?
megabit
18 мая 2018, 15:20
Только приложение Яндекс.Навигатор будет учитывать атрибут "плохое состояние" или Мобильные карты и веб-версия тоже?
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:52
megabit,
пока не можем дать ответ на этот вопрос :)
DJMarsel
21 мая 2018, 14:47
Доброго дня всем. Откуда взялся критерий про 200 метров? Сложно себе представить, что участки меньшей протяженности машина перелетит. Уже столкнулся с ситуацией, когда выезд из района, длинной 70 метров разбитый до такой степени, что цепляешь днищем края ям нельзя отметить согласно правилу "200 метров". Есть объезд. Но навигатор по нему не поведет, благодаря правилу "200 метров" он отправит автомобилиста кратчайшим путем не щадя шин, дисков и днища автомобиля.
dikiy
21 мая 2018, 15:14
DJMarsel,
добрый. Быть может этот участок попадает под ограничение на 1 квартал? Посмотрите скриншот.
https://yandex.ru/blog/narod-karta/novaya-funktsionalnost-v-yandeks-navigatore-plokhie-dorogi#5afbdae05ccb9400218b8ef8
DJMarsel
21 мая 2018, 15:51
dikiy,
Посмотрите, пожалуйста. https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2235105346?z=19&ll=41.356669%2C56.837373&l=nk%23sat
Я думаю, чем больше разнообразных условностей, тем больше будет желания у модераторов отклонять правки. Плохая дорога она и в 20 метров плохая. Если перед тобой котлован, не имеет смысл для навигатора строить через него дорогу. Те же таксисты скажут спасибо, если подъезд в район или к дому будет пролегать по ровной дороге.
dikiy
21 мая 2018, 16:20
DJMarsel,
похоже что данный случай не подпадает под ограничение в квартал. Однако можно всё же снизить вероятность прокладки маршрута через проблемное место. Нужно обратиться к сотруднику Яндекса или в службу поддержки и попросить снизить скоростной интервал у данного участка из-за плохой дороги, т.к. реальная скорость движения тут допустим 5 км/ч или какая-то другая. Это приведёт к снижению приоритета у маршрутизатора. Этот путь конечно более затратный для Вас, но проверен неоднократно. :-)
dikiy
21 мая 2018, 16:23
DJMarsel,
также надо перед этим участком разрешить разворот, если это возможно, что бы маршруты начинающиеся в направлении этого участка по данной улице могли предложить развернуться.
DJMarsel
21 мая 2018, 16:34
dikiy,
Я все же считаю, что правила не совсем удачные. Я начал с этого и пока меня никто не переубедил в обратном. Видимо, это непреодолимое ограничение для алгоритма навигатора. Что ж, пусть остается так 200 метров или квартал, только о таких плохих дорогах узнает Яндекс и его аудитория)
dikiy
21 мая 2018, 17:01
DJMarsel,
я всего лишь предложил Вам решение в конкретной ситуации без нарушения текущих плавил, какие бы они там не были. ;-)
DJMarsel
21 мая 2018, 17:17
dikiy,
Я вас понял, спасибо) Меня отправили на это обсуждение, чтобы высказать свои замечания относительно правил. Просмотрел ветку, вижу, что я не одинок.
Fleget
Сотрудник Яндекса23 мая 2018, 12:51
DJMarsel,
все еще впереди. Возможно правило в 200 метров изменится со временем. Нужно смотреть на то, как оно себя покажет, и как будут реагировать водители. 
DJMarsel
21 мая 2018, 15:04
Хочу добавить еще одно предложение. Хотелось бы чтобы плохие дороги подсвечивались каким-то цветом, чтобы их не только было бы заметно, но и чтобы при изменении ситуации на этом участке, водители могли бы актуализировать карту. Для этих целей можно также с некой периодичностью (раз в три месяца) отправлять просьбы авторам правок, по возможности, подтвердить или снять отметку "плохая дорога", так как в России есть сезонный фактор, ямочный ремонт, капитальный ремонт. Но, например, март-июнь - это всегда всплеск новых ям и непроездных путей.
dan.3dx
22 мая 2018, 18:31
Разве это не плохое состояние? Дорога без покрытия (щебень), проехать можно в любую погоду.
Graviton
23 мая 2018, 10:26
Когда уже ожидается выход  приложения Народная карта для Андроид? И где когда будет инструкция для ознакомления пользования этой програмулиной?
axel008
2 июня 2018, 22:15
Graviton,
Раз уж тему подняли - не хватает приложения под iOS =)
DJMarsel
23 мая 2018, 13:08
Хотел бы добавить еще одно предложение по маркировке труднопроходимых участков. На мой взгляд, было бы удобно ставить признак "плохого состояния" не по разрезанным участкам, а как-то иначе. Иногда, участок дороги слишком изрезан и атрибут приходится применять к нескольким десяткам элементов, а бывает, что наоборот, участок с плохим дорожным покрытием короче, чем существующий отрезок.
Алексей
24 мая 2018, 10:31
Если на участке дороги задано значение «Да» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается, если на дороге есть необъезжаемые ямы, а для дороги, выложенной бетонными плитами — если между плитами образовались крупные зазоры, если сами плиты разрушены и в них образовались ямы и обнажена арматура.



Зачем такие сложности с определением качества дороги, почему просто не отталкиваться от возможной скорости движения на этом участке дороги, если максимально возможная скорость не превышает более 30км/ч, то это дорога с плохим покрытием.
podmotal
27 мая 2018, 15:38
Алексей,
полностью согласен. С точки зрения водителя дорога тогда является "плохой", когда состояние покрытия вынуждает его искусственно замедлять движение.
А ямы там или арматура — совершенно без разницы. Зря нагородили такую кучу критериев.
dan.3dx
29 мая 2018, 18:33
Это разбитый асфальт. Какое состояние и тип покрытия ставить?
Алексей
6 июня 2018, 22:18
dan.3dx,
 на какой скорости там можно проехать? 
dan.3dx
6 июня 2018, 22:34
Алексей,
30 км/ч можно, но уже не комфортно. Там такой асфальт' что он почти щебень. Больших ям нет, но и асфальтовое покрытие местами стерто полностью до щебня.
Получается, что если считать, что там асфальт, то т. к. нет ям плохое состояние не ставим, если считать что там щебень,  то, опять же нее ставим плохое состояние, т. к.  можно спокойно проехать в сухую и не только погоду, но отключаем твердое покрытие. Лично я такую дорогу хорошей не считаю и не знаю как поступить.
Алексей
16 июня 2018, 08:55
dan.3dx,
значит плохая дорога, смысла нет по такой дороге вести
dan.3dx
16 июня 2018, 11:28
Алексей,
Если это асфальт, то можно поставить плохое состояние, но он стерт вомногих местах до щебня, и если считать, что это щебеночная дорога, плохое состояние ставить нельзя. Вопрос в том, какое здесь ставить покрытие.
Алексей
17 июня 2018, 11:25
dan.3dx,
да сделали бы проще, какая разница какое покрытие.
Добавили бы просто галочку запретить транзит и все.
dan.3dx
17 июня 2018, 12:54
Алексей,
Что-то я не припомню такой галочки. Да и не стоит там ничего запрещать. Нужно, чтобы навигатор адекватно оценивал время движения по участку.
Алексей
1 июля 2018, 23:21
dan.3dx,
зачем надо чтобы навигатор вел по медленному участку дороги и ломал машину? вас устраивает эта дорога для проезда?
dan.3dx
1 июля 2018, 23:38
Алексей,
Этот участок не так уж убит, и если голова на месте, машину врядли убьешь. Если по плохому и медленному участку можно сильно срезать путь, и соответственно, выиграть время, то почему бы его и не учитывать? Водитель сам примет решение, ведь есть предупрежление. Но мне хочется большей конкретики правил или хотя бы разъяснений сотрудников на данном конкретном примере.
Алексей
24 июля 2018, 18:46
dan.3dx,
просто поставить, что дорога без твердого покрытия, на навигаторе будет отображаться как плохая, но маршрут по ней прокладываться будет
dan.3dx
24 июля 2018, 19:16
Алексей,
Это все понятно. Вопрос в том как по правилам. Тут, вроде асфальт, который уже и не асфальт.)
GTPmusic
10 июля 2018, 16:23
Протяжённость маршрута составляет 1000 км. На маршруте есть платная дорога. Как на этом маршруте увидеть отрезок пути платной дороги и его протяжённость?
Сделайте отображение этого участка каким-нибудь цветом.
Савелий
18 сентября 2018, 12:08
Вот здесь размыло проезжую часть ливнями до глубины 50 см - как по правилам 200 метров нет, но на скорости 40 км можно оставить колесо или пробить картер. Нужно обязательно указать маркером... а вот каким надо решить вместе
https://n.maps.yandex.ru/-/CBBBqKfSsC