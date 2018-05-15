Всем привет!

Яндекс.Навигатор планирует предупреждать пользователей о плохих дорогах на маршруте (просили об этом давно), а мы с вами сможем присваивать этот атрибут участкам дорог. Недавно мы провели опрос «Критерии плохих дорог» среди народных картографов. Нам было важно узнать ваше мнение о том, что такое «плохая дорога». На основании данных, которые нам удалось собрать у автомобилистов, в том числе и у вас, сформулированы критерии плохого состояния дороги.

В Народной карте появился новый атрибут участка дороги «Плохое состояние».

Атрибут доступен к проставлению уже сейчас, но просьба перед его использованием внимательно прочесть текст Правил, п. 3.3.2.13. Плохое состояние, который мы подготовили.

Переключатель «Плохое состояние» позволяет показать, что участок дороги находится в неудовлетворительном состоянии.

Таким участкам дорог присваивается значение «Да» атрибута (флажок переключателя установлен). Для всех остальных участков — значение «Нет» (флажок переключателя не установлен).

Значение признака задаётся по следующим правилам:

Если на участке дороги задано значение «Нет» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается только в том случае, когда по участку дороги невозможно проехать на легковом автомобиле в сухую погоду.

Примечание: под легковым автомобилем здесь следует понимать усредненный городской автомобиль со стандартным клиренсом 14-20 см и без полного привода.

Если на участке дороги задано значение «Да» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается, если на дороге есть необъезжаемые ямы, а для дороги, выложенной бетонными плитами — если между плитами образовались крупные зазоры, если сами плиты разрушены, в них образовались ямы и обнажена арматура.

Изменять значение атрибута можно только в случае, если критерии плохой/хорошей дороги изменились на участке дороги суммарной протяженностью минимум в один квартал (от одной дороги 7 или более высокого класса до другой) либо длиной минимум 200 метров.

Если суммарная протяженность участка дороги меньше этих величин, то значение атрибута не изменяется.

В пределах населённых пунктов дополнительные участки дорог для выставления атрибута не создаются (участки дорог не разрезаются).

Примеры:

Дорога из бетонных плит в плохом состоянии:

Асфальтированная дорога в плохом состоянии:

Дорога без твёрдого покрытия в плохом состоянии:

Вернемся к новостям Яндекс.Навигатора :)



Плохой участок дороги планируется выделить специальным образом. Есть несколько вариантов показа, но сейчас мы не можем показать конечного решения:) Кроме того, в верхней части экрана можно будет увидеть протяжённость участка плохой дороги, в данном случае это 4 км.

Внимание! Это изображение не является финальным вариантом.



Как будет строиться маршрутизация?

Маршруты, которые построит Навигатор, будут делиться на три категории:

Хорошие. На маршруте не будет ни одного участка плохой дороги

Плохие. На маршруте будет хотя быть один участок плохой дороги

Очень плохие. На маршруте будет хотя бы один участок очень плохой дороги.

Мы будем стараться предлагать хотя бы один хороший маршрут. А очень плохой маршрут будет предлагаться только в том случае, когда иных вариантов объехать разбитую дорогу не будет.

Как нововведение может выглядеть в Навигаторе?

Это изображение также не является финальным вариантом.

Приглашаем вас к выставлению нового атрибута дорог!



Команда Народной карты.