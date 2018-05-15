Всем привет!
Яндекс.Навигатор планирует предупреждать пользователей о плохих дорогах на маршруте (просили об этом давно), а мы с вами сможем присваивать этот атрибут участкам дорог. Недавно мы провели опрос «Критерии плохих дорог» среди народных картографов. Нам было важно узнать ваше мнение о том, что такое «плохая дорога». На основании данных, которые нам удалось собрать у автомобилистов, в том числе и у вас, сформулированы критерии плохого состояния дороги.
В Народной карте появился новый атрибут участка дороги «Плохое состояние».
Атрибут доступен к проставлению уже сейчас, но просьба перед его использованием внимательно прочесть текст Правил, п. 3.3.2.13. Плохое состояние, который мы подготовили.
Переключатель «Плохое состояние» позволяет показать, что участок дороги находится в неудовлетворительном состоянии.
Таким участкам дорог присваивается значение «Да» атрибута (флажок переключателя установлен). Для всех остальных участков — значение «Нет» (флажок переключателя не установлен).
Значение признака задаётся по следующим правилам:
Если на участке дороги задано значение «Нет» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается только в том случае, когда по участку дороги невозможно проехать на легковом автомобиле в сухую погоду.
Примечание: под легковым автомобилем здесь следует понимать усредненный городской автомобиль со стандартным клиренсом 14-20 см и без полного привода.
Если на участке дороги задано значение «Да» признака твёрдое покрытие, то значение «Да» признака «Плохое состояние» включается, если на дороге есть необъезжаемые ямы, а для дороги, выложенной бетонными плитами — если между плитами образовались крупные зазоры, если сами плиты разрушены, в них образовались ямы и обнажена арматура.
Изменять значение атрибута можно только в случае, если критерии плохой/хорошей дороги изменились на участке дороги суммарной протяженностью минимум в один квартал (от одной дороги 7 или более высокого класса до другой) либо длиной минимум 200 метров.
Если суммарная протяженность участка дороги меньше этих величин, то значение атрибута не изменяется.
В пределах населённых пунктов дополнительные участки дорог для выставления атрибута не создаются (участки дорог не разрезаются).
Примеры:
Дорога из бетонных плит в плохом состоянии:
Асфальтированная дорога в плохом состоянии:
Дорога без твёрдого покрытия в плохом состоянии:
Вернемся к новостям Яндекс.Навигатора :)
Плохой участок дороги планируется выделить специальным образом. Есть несколько вариантов показа, но сейчас мы не можем показать конечного решения:) Кроме того, в верхней части экрана можно будет увидеть протяжённость участка плохой дороги, в данном случае это 4 км.
Как будет строиться маршрутизация?
Маршруты, которые построит Навигатор, будут делиться на три категории:
- Хорошие. На маршруте не будет ни одного участка плохой дороги
- Плохие. На маршруте будет хотя быть один участок плохой дороги
- Очень плохие. На маршруте будет хотя бы один участок очень плохой дороги.
Мы будем стараться предлагать хотя бы один хороший маршрут. А очень плохой маршрут будет предлагаться только в том случае, когда иных вариантов объехать разбитую дорогу не будет.
Как нововведение может выглядеть в Навигаторе?
Приглашаем вас к выставлению нового атрибута дорог!
Команда Народной карты.