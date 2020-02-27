Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК 27.02.2020

Всем привет!

В сегодняшнем функциональном релизе Народной карты:

1.         Улучшено отображение сообщений о неточностях в одноименном разделе во вкладке «Подписки». 
Иконки категорий к которым относится сообщение и статусы призваны помочь лучше ориентироваться в неточностях в зоне ваших Подписок. 
 

до и после


2.        Небольшое обновление для организаций, правки по которым принимаются на усмотрение владельца.
В момент привязки организации к Справочнику (в режиме редактирования) будет появляться соответствующая надпись в карточке.


3.       Из панели «Уведомления» убрана вкладка «Входящие».

Команда Народной карты

7 комментариев
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zorgouz
сегодня, 16:02
Хорошо, что отказался во выплывшем сообщении от обновления редактора. Потому как в чаты заходил именно через "Входящие". Другого способа не знаю.
Почему в этих чатах не прикрепляется автоматически ссылка на объект, когда пишешь сообщение по кнопке "Сообщение автору правки"?? Каждую ссылку приходится добавлять вручную. Зато после вставки ссылки прикрепляется "реклама" НЯК, захламляющая этот чат
Вы бы сначало доработали эти чаты, а уже потом запускали в эксплуатацию. А так... Очередной сырой продукт впендюриваете пиплу.
Как вы уже поняли - отношение к чатам на НЯК- крайне негативное.
Обновлено сегодня, 16:06
Сергей
сегодня, 17:21
zorgouz,
Лучше старую версию сообщений пусть вернут. А этим г сами пользуются 
alex.bayt
сегодня, 16:48
zorgouz,
вы всё равно обновитесь, когда обновите страницу
Сергей
сегодня, 17:10
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ИНТЕРФЕЙС СООБЩЕНИЙ.
ВАШИМ ЧАТОМ ПРОТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 100500ДИЗЛАЙКОВ
alex.bayt
сегодня, 16:50
Когда же будет поле поиска в списке мест, который открывается через ссылку "Добавить" в карточках зданий?
Занозин Денис
сегодня, 17:12
Что то тишина про нитки транспорта
6 ч. раб. день
сегодня, 18:53
Номер версии в заголовке забыли написать.