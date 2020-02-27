Новое в редакторе НЯК 27.02.2020

Всем привет!



В сегодняшнем функциональном релизе Народной карты:



1. Улучшено отображение сообщений о неточностях в одноименном разделе во вкладке «Подписки».

Иконки категорий к которым относится сообщение и статусы призваны помочь лучше ориентироваться в неточностях в зоне ваших Подписок.



до и после



2. Небольшое обновление для организаций, правки по которым принимаются на усмотрение владельца.

В момент привязки организации к Справочнику (в режиме редактирования) будет появляться соответствующая надпись в карточке.





3. Из панели «Уведомления» убрана вкладка «Входящие».



Команда Народной карты