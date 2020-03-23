Новое в редакторе НЯК: дата спутникового снимка

Всем привет.

С сегодняшнего дня в Народной карте можно увидеть дату, когда был сделан спутниковый снимок. Дата указана с точностью до месяца и расположена в правом нижнем углу зоны карты.

Поскольку на одном экране могут быть фрагменты нескольких спутниковых снимков, то уточним, что отображается дата снимка для центра зоны карты. Координаты этой точки, напомним, указаны рядом.

Отдельно хотим отметить, что эта опция реализована в том числе с учетом пожеланий народных картографов — она оказалась самой популярной на Доске для сбора пожеланий и багов для НЯК.