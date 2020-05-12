Новое в редакторе НЯК. Доработки профиля и подписок

Всем привет.

В Народной карте — несколько небольших дополнений, все они являются доработками недавно появившихся опций по просьбам народных картографов.

· В Подписках теперь запоминаются значения фильтров «Скрыть мои правки» и «Все пользователи/Народные картографы». Запоминается одно состояние фильтров для всех зон подписки.

· В профиле пользователя число разобранных сообщений о неточностях теперь является ссылкой на список сообщений, разобранных пользователем.

· В профиле пользователя число правок в слое теперь является ссылкой на список правок пользователя в этом слое.