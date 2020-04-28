Новое в редакторе НЯК. Подробная персональная статистика

Всем привет!



Одно из самых популярных пожеланий народных картографов исполнено!

Теперь в профиле пользователей доступна подробная персональная статистика!⚡



Статистика расскажет:

— сколько правок и в каких слоях карты было сделано;

— сколько групповых правок было сделано (в случае, когда пользователю доступен этот вид правок);

— сколько сообщений и предположений о неточностях было разобрано.





Конечно, мы не забыли о другой важной информации. Место в топе теперь показано более явно. Рядом с количеством правок по каждому слою можно видеть, является ли пользователь экспертом или модератором в нем. А правки, сделанные во время работы со слоем помещений, теперь вынесены в отдельный слой.

Важное дополнение:

В ходе работы над задачей мы обнаружили, что в ряде случаев при подсчете статистики происходило удвоение числа правок — одна сделанная правка учитывалась в статистике как две. Это происходило не очень часто, в основном в случае размещения на дорогах объектов: шлагбаумов, запретов, светофоров. Общая погрешность, накопившаяся в результате, в подавляющем большинстве случаев не превышала 1% от общего числа правок. Мы решили пересчитать текущие значения и правильно считать такие правки в дальнейшем.



Верим, что следить за своими достижениями станет удобнее и интереснее!

Айда изучать свою персональную статистику! И конечно, возвращайтесь в комментарии, чтобы поделиться своими впечатлениями и достижениями. 😊



Команда Народной карты

