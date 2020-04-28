Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК. Подробная персональная статистика

Всем привет!

Одно из самых популярных пожеланий народных картографов исполнено! 

Теперь в профиле пользователей доступна подробная персональная статистика!⚡


Статистика расскажет:
— сколько правок и в каких слоях карты было сделано;
— сколько групповых правок было сделано (в случае, когда пользователю доступен этот вид правок);
 — сколько сообщений и предположений о неточностях было разобрано.



Конечно, мы не забыли о другой важной информации. Место в топе теперь показано более явно. Рядом с количеством правок по каждому слою можно видеть, является ли пользователь экспертом или модератором в нем. А правки, сделанные во время работы со слоем помещений, теперь вынесены в отдельный слой.  

Важное дополнение:
В ходе работы над задачей мы обнаружили, что в ряде случаев при подсчете статистики происходило удвоение числа правок — одна сделанная правка учитывалась в статистике как две. Это происходило не очень часто, в основном в случае размещения на дорогах объектов: шлагбаумов, запретов, светофоров. Общая погрешность, накопившаяся в результате, в подавляющем большинстве случаев не превышала 1% от общего числа правок. Мы решили пересчитать текущие значения и правильно считать такие правки в дальнейшем.

Верим, что следить за своими достижениями станет удобнее и интереснее! 
Айда изучать свою персональную статистику! И конечно, возвращайтесь в комментарии, чтобы поделиться своими впечатлениями и достижениями. 😊

Команда Народной карты
 

19 комментариев
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vere.min
сегодня, 11:05
Ура!
dimadeleted
сегодня, 11:10
У меня 8761 правка, это видно если навести указатель на "8k правка". Но разве не лучше было бы писать в сокращенном варианте "8k правОК", независимо от их количества? 
maxag2
сегодня, 11:17
Неужели правда много об этом просили? Прошлый раз когда эти рейтинги добавили, один раз посмотрел и всё. И этот раз так же будет, скорее всего. а сколько сил на это затратили разработчики?
Alexxegorov
сегодня, 12:54
maxag2,
специально в посте ссылка. Можете убедиться в этом лично.
maxag2
сегодня, 13:30
Alexxegorov,
Интересно сколько было бы дизлайков, если бы такая функция была там при опросе. Жалко лишь потраченного времени разработчиков. 
Sch.AA
сегодня, 11:19
Классная реализация!
Спасибо!! 
Манъ
сегодня, 11:54
Одумались после пяти лет отсутствия и впилили обратно.  Хорошо, пусть детишки порадуются.
NetFarmer
сегодня, 12:02
О, у меня около 2000 правок задвоилось. Думаю, что это у  тех, кто в городах активно правит будет аналогично.
Профиль теперь пёстрый как цветочный букет. Не знаю что даёт эта статистика, но забавно посмотреть )
Максим Д.
сегодня, 12:04
NetFarmer,
На самом деле это полезно. Можно хоть в чём-то почувствовать себя "топом" (в отдельных слоях или по количеству обработанных "неточностей", у ТОП-1 кстати всего 1 неточность исправлена им).
Павел
сегодня, 12:18
NetFarmer,
Да , откат по количеству в килоправках, а для "миллионеров" еще больше.
Alexxegorov
сегодня, 12:55
NetFarmer,
У меня сразу 10 000 ушло. Только за 400 тыщ перевалило... и снова откатилось.
Максим Д.
сегодня, 12:02
Ещё бы место в рейтинге по слоям, но места не хватит.
mshibankov
сегодня, 12:03
Очень ждали это! Приятный подарок к 10 летию карты)
Mané
сегодня, 12:11
Забавно! Хорошо смотрится :) 
MaXiMyS
Модератор блогасегодня, 12:15
Неплохо и очень красиво 😌 
T e * m i k
сегодня, 12:33
Ребятааа, это классно! И реализация крутая, спасибо!
dspos
сегодня, 13:00
Это интересно. Спасибо, парни за работу
ko4ka228
сегодня, 12:59
Да ладно, сколько мы этого ждали, спасибо 
serg.kazennov
сегодня, 13:13
Супер!!! Спасибо