Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК. Раскраска дорог по наличию названия

Всем привет!

Мы добавили еще одну раскраску для слоя дорог, «Дороги: наличие названия».

Раскраска позволит прежде всего находить неименованные улицы, а также «пропуски»: участки, обычно короткие, не включенные в состав улиц и трасс.

Участки дорог, включенные в состав улиц/трасс, имеют голубой цвет; участки, не включенные в состав улиц/трасс, имеют фиолетовый цвет.

Отдельные цвета имеют участки дорог с различными значениями атрибута «тип сооружения», поскольку Правила регулируют именование таких участков.

Съезды, участки с круговым движением, а также развороты, не включенные в состав улиц/трасс, имеют желтый цвет.

Участки с двумя проезжими частями и дублеры, включенные в состав улиц/трасс, имеют светло-коричневый цвет; участки, не включенные в состав улиц/трасс, имеют розовый цвет.

Отметим, что эта раскраска полезна, как правило, в случаях, когда дорожная сеть уже отрисована, а потому использовать ее удобно не только с подложкой «спутник», но и с подложкой «схема».

Желаем народным картографам удобного именования дорог с использованием новой раскраски.

5 комментариев
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Павел 1985
сегодня, 19:18
Отличная идея! Предлагаю в эту раскраску добавить привязанные к улицам участки 8, 9, 10 класса, для проверки ошибок.
Манъ
сегодня, 19:50
Павел 1985,
+1
maxag2
сегодня, 20:08
Классная вещь. Спасибо, будет полезна. Не всё же мне ругать и придираться 😉
Семён Федотов
сегодня, 20:13
Пешеходные переходы вообще не отображаются. Сделайте им какой-нибудь цвет. А так — весьма интересная штука!
nogo1986
сегодня, 21:02
Слишком много цветов. Нужно всего-то Именован, Не именован, Ошибка (ошибочно именован или ошибочно не именован).
А то получается вторая велосипедная раскраска, которой невозможно пользоваться.