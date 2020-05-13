Новое в редакторе НЯК. Раскраска дорог по наличию названия

Всем привет!

Мы добавили еще одну раскраску для слоя дорог, «Дороги: наличие названия».

Раскраска позволит прежде всего находить неименованные улицы, а также «пропуски»: участки, обычно короткие, не включенные в состав улиц и трасс.

Участки дорог, включенные в состав улиц/трасс, имеют голубой цвет; участки, не включенные в состав улиц/трасс, имеют фиолетовый цвет.

Отдельные цвета имеют участки дорог с различными значениями атрибута «тип сооружения», поскольку Правила регулируют именование таких участков.

Съезды, участки с круговым движением, а также развороты, не включенные в состав улиц/трасс, имеют желтый цвет.

Участки с двумя проезжими частями и дублеры, включенные в состав улиц/трасс, имеют светло-коричневый цвет; участки, не включенные в состав улиц/трасс, имеют розовый цвет.

Отметим, что эта раскраска полезна, как правило, в случаях, когда дорожная сеть уже отрисована, а потому использовать ее удобно не только с подложкой «спутник», но и с подложкой «схема».

Желаем народным картографам удобного именования дорог с использованием новой раскраски.