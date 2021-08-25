Новое в редакторе НЯК: зеркала и сообщения о неточностях в профиле

Всем привет!

Не секрет, что улучшать карты можно не только используя редактор и внося правки в данные напрямую, но и другими способами. В частности:

сообщая о неточностях на местности из конечных сервисов, в первую очередь из Яндекс.Карт. Удобный и быстрый вариант — сообщить о неточности прямо с места, столкнувшись с ней. Затем можно самому внести исправления в НЯК или оставить это другим;

снимая маршруты своих прогулок и поездок в МНЯК или мобильных Картах (пока только для Android).

Эти действия производятся в разных сервисах Яндекса, но вклад в улучшение карты — общий.

Быть редактором карт — значит улучшать карты любым способом (или несколькими одновременно). Можно делать это на ежедневной основе, как многие из наших коллег — народных картографов, а можно иррегулярно, только сталкиваясь с неточностью карты на своем маршруте. Так, сообщество редакторов Карт улучшает данные каждый день.

В Народной карте мы показываем развернутую статистику вашего вклада в улучшение карт непосредственно на сервисе. Но сегодня в вашем профиле появится также информация о количестве снятых вами километров дорог и сообщений о неточностях, отправленных из Яндекс.Карт.

На данный момент статистика доступна только для хозяина профиля, но рассказывать о своих достижениях, конечно же, можно и нужно ;)

Спасибо за вклад в улучшение Карт с помощью других инструментов!

Надеемся, что те народные картографы, которые не знали об упомянутых возможностях или пока не успели опробовать их, смогут сделать это.

Поделитесь, какие цифры появились в вашем профиле? :)

Команда Народной карты