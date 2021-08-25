Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК: зеркала и сообщения о неточностях в профиле

Всем привет!

Не секрет, что улучшать карты можно не только используя редактор и внося правки в данные напрямую, но и другими способами. В частности:

  • сообщая о неточностях на местности из конечных сервисов, в первую очередь из Яндекс.Карт. Удобный и быстрый вариант — сообщить о неточности прямо с места, столкнувшись с ней. Затем можно самому внести исправления в НЯК или оставить это другим;
  • снимая маршруты своих прогулок и поездок в МНЯК или мобильных Картах (пока только для Android).

Эти действия производятся в разных сервисах Яндекса, но вклад в улучшение карты — общий.

Быть редактором карт — значит улучшать карты любым способом (или несколькими одновременно). Можно делать это на ежедневной основе, как многие из наших коллег — народных картографов, а можно иррегулярно, только сталкиваясь с неточностью карты на своем маршруте. Так, сообщество редакторов Карт улучшает данные каждый день.

В Народной карте мы показываем развернутую статистику вашего вклада в улучшение карт непосредственно на сервисе. Но сегодня в вашем профиле появится также информация о количестве снятых вами километров дорог и сообщений о неточностях, отправленных из Яндекс.Карт.

На данный момент статистика доступна только для хозяина профиля, но рассказывать о своих достижениях, конечно же, можно и нужно ;)

Спасибо за вклад в улучшение Карт с помощью других инструментов!

Надеемся, что те народные картографы, которые не знали об упомянутых возможностях или пока не успели опробовать их, смогут сделать это.

Поделитесь, какие цифры появились в вашем профиле? :)

Команда Народной карты

62 комментария
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Сергей akbars
Сотрудник Яндекса25 августа, 17:09
Немного деталей. 
Фактически, информация о вашем вкладе в дополнение карты путем съемки зеркал и отправки сообщений о неточностях уже есть в Личном кабинете в Яндекс.Картах, в разделе "Отзывы, фото и исправления". Но там нет статистической информации о размере этого вклада.

В числе сообщений о неточностях не учитываются:
 - фидбек на подтверждение ответа из заданий - это ответы на вопросы "Есть ли здесь шлагбаум?" и подобные
 - сообщения о неточностях, оставленные в приложении "Народная карта"
Tigran
25 августа, 17:37
Сергей akbars,
привет, я уже неделю как заметил, что сообщения о неточностях в Армении очень много, но 99% из них просто  брак, неточная и странная информация.
Максим Балакирев
25 августа, 17:56
Сергей akbars,
кстати, что вообще за "Задания"? У меня они вообще ни разу не появлялись. Как эта штука работает?
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 08:07
Максим Балакирев,
как эта штука работает: предлагает разные типы заданий, в основном такие, на которые можно дать простой ответ (работает ли организация, есть ли шлагбаум). 
Вы имеете в виду, nxj вкладка с заданиями все время пустая?
Ideally Map
25 августа, 18:04
Сергей akbars,
а почему решили не учитывать сообщения о неточностях, оставленные в приложении «Народная карта»? Мне кажется, было бы интересно добавить эту градацию в статистику. Лично у меня это наиболее популярный вид самофидбека (я его сам создаю и стараюсь сам же и исправить).
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 08:06
☭ Ideally Map,
тут на текущем этапе технические причины, а не идеологические.
Михей aka Мифод
26 августа, 14:00
☭ Ideally Map,
Судя по недавнему появлению зеркал в МЯК, приложение «Народная карта» могут скоро закрыть. (Но это не точно) 
Ideally Map
26 августа, 14:10
Михей aka Мифод,
ну, я против закрытия отдельного приложения Народная карта. Во-первых, потому что это реально удобно, когда приложение отдельное от Яндекс.Карт. Во-вторых, как тогда делать единичные фото из приложения, если такой функции в МЯК нет? В-третьих, приложение можно развивать вплоть до возможности внесения правок из него в будущем. 
В общем, мне кажется, что если идея закрытия приложения Народная карта и есть, то она плохая по вышеперечисленным причинам. Такой ход будет не очень приятным со стороны Яндекса в отношении картографов, во-первых, и, во-вторых, покажет некую слабость Яндекса (приложение можно было развивать и развивать, а они его закрыли). В связи с этим, мне кажется, его точно не закроют.
Ideally Map
26 августа, 14:10
Сергей akbars,
ну, будем ждать, может быть, появится такая возможность рано или поздно.
Михей aka Мифод
26 августа, 14:38
☭ Ideally Map,
1.Согласен, что удобней, хотя бы по тому, что отдельное приложение "легче", но это сейчас совершенно не аргумент для разработчиков. 2.В МЯК есть возможность делать единичные снимки при создании неточности, но эти снимки не попадают в НЯК в виде "синих точек". На мой взгляд, проще допилить функционал выкладывания снимков в МЯК, чем поддерживать два приложения. Тем более, как выясняется надо еще и интеграцию (статистику) поддерживать. 3.В развитие приложения Народная карта я не верю, скорее какое-то минимальное редактирование сделают в Блокноте картографа.
Ideally Map
26 августа, 15:38
Михей aka Мифод,
ну, последнее, что я слышал от команды сервиса о Блокноте картографа — это то, что его развивать в ближайшее время вообще не планируется, а вот о развитии мобильного приложения, хотя и вялого, я слышал. Я лично буду надеяться на то, что приложение не закроют. На данный момент оно мне действительно очень удобно и очень нравится. Тем более, что можно делать единичные снимки, которые через 6 часов появляются в виде гипотез, их можно обработать самостоятельно, а фотографии после этого останутся в виде синих точек. 
Формат, функционал очень удобны и просты для людей, ознакомившихся с пользовательским соглашением. Работает оно даже при отсутствии интернет-соединения, что огромное преимущество, а вот чтобы записать зеркала с МЯК, оно требуется обязательно (иначе просто не загрузится эта страница). Я езжу и снимаю по Калужской области, и интернет там есть далеко не везде. Исключительно в населённых пунктах, и то не везде.
Меня, скажу честно, даже несколько расстроило то, что возможно приложение закроют...
Ideally Map
26 августа, 15:42
Михей aka Мифод,
очередная проблема получится при съёмке в МЯК в том, что построить маршрут возможно просто неудастся. В конечном итоге для удобства использования придётся скачивать дополнительно Яндекс.Навигатор. Просто мы зачастую ездим по заранее спланированному маршруту. 
Сельдь
25 августа, 22:25
Сергей akbars,
Привет! Вообще, в обозримом будущем можно расчитывать на поддержку ios?
Максим Дм.
25 августа, 17:34
49 км, 368 заявок в справочник.
SchAA
25 августа, 17:40
2565 км , 125 неточностей 
хм, маловато 
Ideally Map
25 августа, 17:47
1774 км зеркал; 301 гипотеза



KRAKH
25 августа, 17:49
После того, как разрешили использование приложения НЯК в Таджикистане я снимал до этого и снимаю по сей день, но ни одну гипотизу не вижу.  Всё гипотизы обрабатывают сотрудники. Причём по той гипотизе, по которой сотрудник сделал правку, мне не доступна. Пишет недостаточно прав. Писал в саппорт, ответ их размывчатый. 
KRAKH
26 августа, 09:05
KRAKH,
дополняю, 5513 км отснято . Мне кажется что-то там не настроено у вас на сервисе в моем регионе. Если смотрю карту России, гипотезы с приложения вижу. Проверьте ПЖС.  
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 13:20
KRAKH,
речь именно про гипотезы, создаваемые по единичным снимкам в приложении "Народная карта"?
KRAKH
26 августа, 16:54
Сергей akbars,
Нет, по гипотезам съёмки маршрута. Единичные я вижу. Хочу ещё добавить, что когда только приложение вышло и не было ограничения по странам, я видел гипотизы по скоростному ограничению по отснятому материалу. Потом приложение закрыли для всех стран, кроме России, но я продолжал снимать. После того, как открыли доступ для Таджикистана я не видел ни одну гипотезу. Сотрудники по моим снимкам вносят адреса, меняют скоростное ограничение. 
Максим Балакирев
25 августа, 17:54
1 км (ага, мало), 363 неточности
Георгий☂
25 августа, 18:00
25 км зеркал, 0 неточностей (пока что)
Inquisitor
25 августа, 18:07
Очередное бесполезное украшение. Что-то реально полезное сделать - это нет. А вот очередное украшение - это да. Дизайнеры простаивают, вот и ...

kon22054233
25 августа, 18:43
Inquisitor,
Согласен. Лучше сделать трёхмерные крыши, хоть пользователям ЯК будет лучше, коих во много раз больше, чем народных картографов.
Inquisitor
25 августа, 20:44
kon22054233,
В Картах пусть делают что хотят, хоть на ушах стоят. Мне как-то паралельно.
fdbfnjh 74
25 августа, 18:14
9 километров зеркал и 97 сообщений о неточности
Igor Mercator
25 августа, 18:14
Не могу зайти в профиль. Выдаёт "Что-то пошло не так".
Я один такой?
Сергей Малыгин
25 августа, 18:30
Igor Mercator,
судя по тому, как народ хвалится, то похоже, что один.
Igor Mercator
25 августа, 19:02
Походу, не влезли в профиль мои километры)))
SchAA
25 августа, 22:40
Igor Mercator,
 километраж будет как в excel ##############    ))) 
Igor Mercator
26 августа, 04:51
Починили
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 08:11
Igor Mercator,
и сколько получилось в километрах?
Igor Mercator
26 августа, 15:15
Сергей akbars,
97 тысяч
SchAA
27 августа, 14:18
Igor Mercator,
сильно
Conståntinidis
25 августа, 18:16
1180 километров зеркал снято; 413 сообщений о неточностях отправлено.


Они ещё и кликабельны) что здорово, т.к. наглядно показано, что большинство гипотез отклоняются по надуманным основаниям (поскольку совершенно очевидно, что не должно быть отклоненным ни при каких обстоятельствах) либо находятся на проверке, месяцами и месяцами (что равнозначно отклонению). Помнится, уже был опрос по отклонениями и вслед за ним ситуация улучшилась, но теперь снова вернулась в то же неконструктивное русло. Разумеется, это субъективное наблюдение, которое может быть совпадением. Правда, эти совпадения настольно настойчивы =) может, добавить на гипотезы кнопку какую-нибудь "связаться с автором неточности напрямую и получить обратную связь" или там "перепроверить другому сотруднику"? Чтобы не выглядело, как это выглядит сейчас со стороны; якобы, за разбор неточности - сотрудник справочника молодец, но надо было повозиться и поисследовать, а за неразбор - тоже молодец, только делать ему ничего не надо, отправим-ка на вечную свалку "на проверке", где гипотезы и гибнут.
Igor Mercator
25 августа, 18:19
Conståntinidis,
я где-то раз в полгода отправляю ровно одну неточность (разумеется, бесспорную). Её бракуют и я снова успокаиваюсь. Нет ни малейшего желания помогать, если на другом конце провода вредители.
Из последнего - на карте музей Соли в Соликамске "закрыт", на самом деле - работает. Забраковали, даже несмотря на то, что я фото им скинул.
Михей aka Мифод
26 августа, 14:12
Conståntinidis,
Полагаю, что по отклоненным гипотезам в обязательном порядке должен писаться комментарий и автор неточности его должен видеть. Поддерживаю в части необходимости кнопки "запросить доп. информацию у автора неточности."
nogo1986
25 августа, 18:26
2206 км, 2620 неточностей
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 08:12
nogo1986,
редкий случай, когда неточностей больше, чем километров (при достаточно большом количестве этих километров)
mshibankov
25 августа, 18:28
3032 километра "зеркал" и 2104 неточностей
Сергей Малыгин
25 августа, 18:28
6983 км зеркал, 97 сообщений о неточностях.
Интересная статистика.
Не знал, что в Яндекс.Картах в профиле видны маршруты. Там можно даже обрезать или удалить маршрут, включить видимость своего авторства🤓. Можно его просмотреть, правда в только в маленьком окне😂.
Давно задавался вопросом, как можно удалить весь неудачный маршрут, а не через жалобу по каждому снимку. Сейчас удалил. Снимки этого маршрута с Яндекс.Карт удалятся?
dvizik
25 августа, 20:15
Сергей Малыгин,
О, вот это интересный функционал!
� Дядя Юра 💥
26 августа, 06:13
dvizik,
не очень. Пока разобрался, снёс хороший трек. Через суппорт получилось только, восстановить. 
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 08:36
Сергей Малыгин,
снимки с Яндекс.Карт удалятся.
Сергей Малыгин
26 августа, 08:56
Сергей akbars,
действительно. Их уже нет на Яндекс.Картах. И суток не прошло.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса26 августа, 13:21
Сергей Малыгин,
да. это нормальные сроки, обычно удаляется в течение нескольких часов.
Виктор Коряков
25 августа, 19:20
4 километра зеркал, 37 неточностей. Мало, но готовлюсь к большому обходу ближайших мест. Спасибо за обновление! 👍
WildShadow
25 августа, 19:49
3619 илометров и 25 неточностей. Не совсем понятно что это за неточности, через приложение народной карты я эти точки не делал, а на карте намного больше разбирал чужих)
Бакулин Станислав
25 августа, 20:23
92 неточности
zorgouz
25 августа, 22:57
Спасибо, полезные фишки, особенно зеркала. Можно просмотреть свои снимки даже в реальном времени. Как раз в настоящее время разбираемся с Вашими коллегами куда делась часть отснятого маршрута :)
Inquisitor
25 августа, 22:57
Я только одного не понял. То, что в "Зеркалах" снято Приложением. Это понятно. Зачем в профиле статистика, не имеющая отношения к зеркалам и приложению ? По логике, в разделе "сообщений о неточностях" должно отображаться сколько сообщений о неточностях было отправлено с помощью Приложения.
Зачем в профиле пользователя информация, сколько раз он пытался достучатся до "Бизнес-Справочника" ?
a-demon41
25 августа, 23:01
2к километров и 91 неточность
kalach-k
25 августа, 23:09
"На данный момент статистика доступна только для хозяина профиля, но рассказывать о своих достижениях, конечно же, можно и нужно ;)"
Думаю что видеть посторонним информацию в том виде е котором она представлена хозяину профиля не нужно, все-таки где и как ходит и ездит пользователь это его личная информация.
Сельдь
27 августа, 00:25
kalach-k,
Опасаешься выследит кто-нибудь?
Виталий П.
25 августа, 23:01
Осталось добавить количество забракованных правок в каждом слое, количество оспоренных из них и количество выигранных споров у сотрудников.
Андрей
26 августа, 00:06
У меня телефон не справляется со съемкой зеркал, 10-15 минут и перегрев.
Есть такая же проблема еще у кого-нибудь?
Сергей Малыгин
26 августа, 00:28
Андрей,
по времени не помню через сколько появлялся перегрев, но на новом телефоне (Xiaomi Redmi Note 9) такое действительно уже было не раз.
В прошлом году использовал Xiaomi Redmi Note 4. Перегревов не было.
Креплю телефон почти всегда на приборке машины.
Обновлено 26 августа, 00:29
Андрей
26 августа, 09:24
Сергей Малыгин,
У меня тоже Xiaomi
Igor Mercator
26 августа, 01:40
Андрей,
борюсь двумя способами (одновременно): 1.Обклеиваю телефон белым малярным скочем 2)Установил приложение, которое голосом сообщает о перегреве и пускаю на лобовое холодный обдув.
MaXsus sl
26 августа, 18:15
482 КМ и 43 заявки
a1ex
27 августа, 08:16
19605 км и 42 неточности :)
fnaq
27 августа, 12:56
920км, 490 сообщений. 
Нельзя ли сообщения о неточностях, раз уж они привязаны к Яндекс ID, как-то ранжировать по степени доверия к автору?
Я как-то в поездке наоставлял исправлений (назначал адреса зданиям), но из-за плохого качества связи не смог подтвердить факты фотографиями.
Все мои предложения были забракованы
Обновлено 27 августа, 13:00